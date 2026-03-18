"Olen 60-vuotias, tältä näytän": tämä malli esittelee ylpeänä vartaloaan

60-vuotias tšekkiläis-ruotsalainen-amerikkalainen malli ja näyttelijä Paulina Porizkova aiheutti hiljattain sensaation jakamalla retusoimattoman videon, jossa hänen vartalonsa näkyy sellaisena kuin se tänään on. Tuloksena: voimakas viesti, jota tuhannet internetin käyttäjät ovat ylistäneet.

Yksinkertainen lausunto

Paulina Porizkova julkaisi 12. maaliskuuta 2026 videon vastauksena yksinkertaiseen kysymykseen: miten hän onnistuu näyttämään "niin upealta" 60-vuotiaana? Kameraan päin kääntyen hän riisuu hulmuavan aamutakin ja paljastaa itsensä ilman lavastusta. "Olen 60, tältä se näyttää", hän selittää asiallisesti. Hän osoittaa vartaloaan, sen linjoja ja näyttää jokaisen yksityiskohdan täysin. Ei filttereitä, ei imartelevaa valaistusta, ei retusointia. Vain aito, elävä vartalo, joka kertoo tarinan.

Kesyttää kehosi, oikeasti

Erityisen liikuttavaa hänen viestissään on se, miten hän puhuu siitä, mitä monet edelleen kutsuisivat "epätäydellisyydeksi". Esimerkiksi vatsaansa hän ei yritä peitellä tai muuttaa. Hän muistuttaa meitä siitä, että se kantoi hänen lapsiaan ja että se on osa häntä. Painonvaihteluista tai treeneistä riippumatta hän vahvistaa rakastavansa sitä juuri sellaisena kuin se on.

Myös hänen ajan jälkeinen ihonsa arvostetaan uudelleen. Hän ei näe sitä menetyksenä, vaan pikemminkin voiman muotona. Paulina Porizkovalle nämä muutokset ovat heijastus eletystä elämästä, eivätkä jotain korjattavaa. Vuosien varrella hän jopa selittää tuntevansa olonsa rauhallisemmaksi kehonsa kanssa kuin 20-vuotiaana. Visio, joka kumoaa täysin ennakkokäsitykset iästä ja kauneudesta.

Kehopositiivisuus, joka kehittyy iän myötä

Paulina Porizkova ei ole aktivismin vieras henkilö. Hän on kampanjoinut useiden vuosien ajan realistisemman kehojen esittämisen puolesta, erityisesti muotiteollisuudessa. Hänen lähestymistapansa kehopositiivisuuteen on leimallista kypsyydellään: hän ei pyri mukautumaan ihanteeseen, vaan pikemminkin juhlistamaan todellisuutta.

Entisenä mallina hän noudattaa edelleen tiettyjä vallitsevia kauneusstandardeja. Juuri tämä kontrasti on kuitenkin silmiinpistävä. Siinä missä muotiala usein arvostaa silotettuja, retusoituja, lähes epätodellisia vartaloita, hän päättää näyttää autenttisemman version itsestään. Ja juuri tätä elettä ylistetään.

Intohimoisten reaktioiden aalto

Hänen videonsa alla olevat kommentit moninkertaistuvat. Monet ihmiset kiittävät häntä hänen läpinäkyvyydestään ja rohkeudestaan. Jotkut puhuvat vapauttavasta viestistä, toiset inspiraation lähteestä. Eniten huomiota herättää helpotus nähdä keho, joka ei yritä peittää ajan kulumista. Keho, joka ei pyytele anteeksi olemassaoloaan sellaisena kuin se on. Maailmassa, jossa kuvia usein suodatetaan, retusoidaan ja standardoidaan, tämä aitous luo todellisen yhteyden.

Oman imagon takaisin ottaminen missä iässä tahansa

Videon itsensä lisäksi tämä todistus avaa laajemman pohdinnan. Entä jos voisit katsoa kehoasi eri tavalla? Ei korjattavana asiana, vaan elävänä, kehittyvänä ja oikeutettuna tilana. Vanheneminen ei tarkoita katoamista tai sitä, että sinusta tulee vähemmän näkyvä. Kehosi muuttuu, kyllä, mutta se myös jatkaa tarinasi, kokemustesi ja vahvuutesi kertomista.

Paulina Porizkovan viesti on pohjimmiltaan yksinkertainen mutta voimakas: ei ole vain yhtä tapaa olla kaunis, eikä todellakaan tietyssä iässä. Ja joskus vahvin ele on yksinkertaisesti tämä: näyttää itsesi sellaisena kuin olet, ilman anteeksipyyntöjä.