Ohuet huulet: miten arvostaa niitä täyteläisten huulten aikakaudella

Vaikka 2000-luvun alussa ikonit, kuten brittiläinen näyttelijä Emma Watson, yhdysvaltalainen näyttelijä Blake Lively ja yhdysvaltalainen näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja Jennifer Aniston, ylistivät ohuiden huulten viehätystä, nykyään on vaikea löytää esimerkkejä hyväksynnästä. XXL-huulista, keinotekoisesti täyteläistettyjä tai suurenneltuja kosmetiikassa, on tullut normi. Monet antavat periksi täyteläisten huulten paineelle ja uhmaavat genetiikan lakeja Botoxilla, huultenrajauskynällä ja kirkkaalla huulikiillolla. Ja ohuiden huulten omistajat tuntevat usein itsensä kauneusmaailman rumiksi ankanpoikasiksi.

Ohuet huulet, epäoikeudenmukaisesti demonisoituina

Perinteiset naistenlehdet esittelevät meikkityylejä, jotka on suunniteltu luomaan illuusio täyteläisemmistä huulista, kun taas sosiaalisen median kuvissa huulet ovat pullistuneet injektioista tai täyteaineilla täytetyistä huulista. Sosiaalisessa mediassa kauneusharrastajat huijaavat siveltimillä saadakseen muutaman senttimetrin huulten ympärysmittaan ja viettävät tuntikausia muovaten Kardashian-tyylistä huulipunaa. Omistautuneimmat luovat inkiväärillä personoituja huulirasvoja ja lisäävät chilin siemeniä huulikiiltoonsa mukautuakseen nykyisiin kauneustrendeihin. Epätoivoisimmat puristavat suunsa väkisin pullon kaulaan saavuttaen hymyn, joka muistuttaa enemmän Jynxiä kuin Kylie Jenneria.

Jopa Snapchatin kauneusfiltterit muokkaavat kasvoja kasvojenkohotuksin ja vääristävät luonnollisia huuliamme ikään kuin ne eivät olisi tarpeeksi hyviä katseltavaksi. Kaikkien näiden pulleiden suiden ja huulten täyteaineilla tai hyaluronihapolla parannettujen huulten kuvien edessä ohutsuoliset naiset kokevat oudon tunteen, etteivät ole "kuin kaikki muut". Kuin tunkeilijoita yhteiskunnassa, jolla on tietty teema. Lisäksi vuodesta 2019 lähtien 18–34-vuotiaat ovat käyttäneet kauneuskirurgiaa tai esteettisen lääketieteen toimenpiteitä enemmän kuin 50–60-vuotiaat, jotka aiemmin olivat niiden pääkäyttäjiä. Tosi-tv-tähtien vartalo, joka aiemmin oli melko marginaalinen, jopa "liiallinen", on muuttunut yleismaailmalliseksi ulkonäöksi.

Googlen hakutuloksissa ohuita huulia ei ylistetä, vaan ne nostetaan esiin poikkeavuutena. Niitä kohdellaan kuin ratkaistavaa ongelmaa, korjaavaa virhettä. Vaikka ohuet huulet eivät ole tarpeeksi hyviä suutelemiseen tai viehättäviä voittamaan yleisönsä puolelleen, ne kärsivät yhteiskunnallisen paineen synkästä kohtalosta. Amerikkalaisten näyttelijöiden Blake Livelyn ja Kristen Stewartin ylpeänä puolustamat ohuet huulet kärsivät.

Ohuet huulet, viehättävä aarre kloonattujen kasvojen keskellä

Yrittäessään liikaa mukautua ihanteeseen, monet päätyvät valitettavan tylsiin kasvoihin. Korkeat poskipäät, kapea, hieman ylöspäin kääntyvä nenä, paksut silmäripset, piirretty katse, huolellisesti teroitettu leuka, pulleat huulet… tämä tyypillinen estetiikka, jota kasvokirurgit pitävät mallina ja käyttävät inspiraationa, on vain mauton kopiointi.

Nykyään tilaamme itsellemme uudet kasvot kuin uudet farkut kaupasta ja muokkaamme peilikuvaamme brittiläisen kirjailijan Mary Shelleyn Frankensteinin tapaan. Paitsi että tässä räätälöidyn vartalon tavoittelussa naiset korvaavat ainutlaatuiset ominaisuutensa helposti saatavilla olevilla ominaisuuksilla. He vaihtavat yksilöllisyytensä standardeihin, jotka kymmenen vuoden kuluttua ovat menneet ja joita pidetään vanhentuneina.

Silti piirteiden poistaminen tai muuttaminen on osan identiteetin kieltämistä ja sitä kautta loukkaamista niitä, jotka ne loivat – vanhempiamme. Vaikka yhteiskunta olisikin vakuuttanut meidät toisin, ohuet huulet eivät ole epäonni eikä puute. Se on perintö, merkki kuulumisesta perheeseemme, yhteys rakkaihimme. Ja maailmassa, jossa täyteläiset huulet hallitsevat kasvoja, ohuiden huulten pitäminen koskemattomina on lähes uhmakkuuden osoitus. Se on itsekunnioituksen osoitus, hiljainen protesti yhteiskunnan normeja vastaan.

Uudelleenoppiminen katsomaan huuliaan eri tavalla

Jatkuva vertaaminen kuviin retusoiduilta ruuduilta tai kauneusklinikoilta, ohuet huulet alkavat tuntua riittämättömiltä. Kaikki on kuitenkin näkökulmakysymys. Siinä missä jotkut näkevät puutteita, toiset havaitsevat hillittyä eleganssia, lähes aristokraattista hienostuneisuutta.

Ohuilla huulilla on ainutlaatuinen kyky jäsentää kasvoja hienovaraisesti. Ne antavat enemmän tilaa kokonaisilmeelle, silmille, poskipäille ja jokaisen piirteen yksilöllisyydelle. Ne kertovat erilaisen tarinan, kaukana standardoiduista normeista. Niiden arvostamisen uudelleen oppiminen tarkoittaa myös siirtymistä yhden kauneusvision ulkopuolelle ja sen hyväksymistä, että viehätystä ei mitata koossa.

Suun takaisinvaltaaminen sitä muuttamatta

Ohuiden huulten rakastaminen ei tarkoita kaikkien kauneushoitojen hylkäämistä ja kosmetiikan vastaista sotaa. Kyse on enemmänkin lähestymistavan ja asennon muuttamisesta peilin edessä. Sen sijaan, että yrittäisit "korjata" tai "suurentaa" niitä, kuten otsikot antavat ymmärtää, miksi et juhlisi niitä juuri sellaisina kuin ne ovat?

Hyvin valittu huulipuna, hienovaraisesti määritelty huultenraja, satiinimainen lopputulos täyteläisyyden sijaan… näissä tekniikoissa ei ole enää kyse huijaamisesta, vaan korostamisesta. Tavoitteena ei ole enää luoda illuusiota, vaan korostaa todellisuutta. Tämä näkökulman muutos on välttämätön. Sen avulla voimme irtautua jatkuvan turhautumisen kierteestä, tunteesta, ettemme koskaan ole "riittäviä", ja hyväksyä itsemme jokaisessa yksityiskohdassa. Meikin ei pitäisi olla temppu tai vaihtoehto leikkaukselle, vaan juhlan hetki, hetki yhteyden luomista itseemme.

Näiden sanelemien mukaan kauneus on yksinkertaisesti mittasuhteiden kysymys. Ohuiden huulten on tultava täyteläisemmiksi ja pyöreiden vatsojen hoikemmiksi. Kaikki tämä on kuitenkin vain valtava illuusio. Ei siis ole mitään järkeä valehdella itselleen ja fantasioida estetiikasta, jota muutaman vuoden kuluttua pidetään vanhentuneena.