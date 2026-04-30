Kädettömänä syntynyt lentäjä Jessica Cox yllättää myös kamppailulajeissa

Hän lentää lentokonetta jaloillaan, ajaa autoa ilman muutoksia – ja suorittaa "kataa" tatamilla: Jessica Cox, syntynyt ilman käsiä vuonna 1983, on yksi aikamme inspiroivimmista persoonallisuuksista, ja hänen tarinansa hämmästyttää edelleen maailmaa.

Syntynyt ilman käsiä, kasvatettu ilman rajoja

Jessica Cox syntyi 2. helmikuuta 1983 Sierra Vistassa Arizonassa ilman käsiä – harvinaisen synnynnäisen sairauden vuoksi, jonka tarkkaa syytä lääkärit eivät ole koskaan selvittäneet. Vauvasta pitäen hänen äitinsä asetti leluja hänen pinnasänkyynsä helposti hänen jalkojensa ulottuville. Kieltäytyen näkemästä itseään erilaisena, hän hallitsi arkipäivän askareita jaloillaan ja on jatkuvasti ylittänyt odotukset.

Jessica Cox ei ole enää käyttänyt proteeseja 14-vuotiaasta lähtien. Jalkojensa avulla hän pystyy ajamaan autoa ilman muutoksia, kirjoittamaan näppäimistöllä 25 sanaa minuutissa, tankkaamaan bensiinisäiliönsä ja laittamaan tai ottamaan piilolinssinsä pois.

Musta vyö taekwondossa 14-vuotiaana – maailman ensimmäinen

Jessica Cox aloitti taekwondon harjoittelun 10-vuotiaana kotikaupunkinsa koulussa. 14-vuotiaana hän ansaitsi ensimmäisen mustan vyönsä – hänestä tuli ensimmäinen kädetön henkilö, joka saavutti tämän saavutuksen American Taekwondo Associationissa. Hänen ohjaajiensa piti luoda täysin mukautettu opetussuunnitelma, jotta harjoittelu olisi mahdollista tuleville kädettömille oppilaille – koulutuksellinen edistysaskel, joka ulottuu paljon hänen henkilökohtaista kokemustaan pidemmälle. Jessica Coxilla on nyt taekwondon 4. asteen musta vyö.

Lentäjä - lentämisen pelosta huolimatta

Valmistuttuaan psykologian tutkinnolla Arizonan yliopistosta vuonna 2005 hävittäjälentäjä lähestyi häntä valmistujaisseremoniassa ja tarjosi hänelle lentokonekyytiä. Vaikka hänen suurin pelkonsa oli lentäminen, hänen "miksipä ei" -filosofiansa johdatti hänet elämänsä uskomattomimpaan haasteeseen.

Kolmen vuoden koulutuksen ja neljän eri osavaltiossa testatun koneen jälkeen Jessica Cox sai lentolupakirjansa 10. lokakuuta 2008 vuoden 1946 Ercoupe 415-C -koneella – koneella, joka on suunniteltu ilman ohjauspolkimia ja jota hän lentää toinen jalka ohjaussauvalla ja toinen kaasuvivulla.

Guinnessin maailmanennätys ja maailmanlaajuinen tunnustus

Guinnessin ennätystenkirja itse myönsi hänelle tittelin "ensimmäisenä naisena, joka ohjasi lentokonetta jaloillaan". Hänen dokumenttielokuvansa "Right Footed", jonka ohjasi yhdysvaltalainen dokumenttielokuvantekijä ja käsikirjoittaja Nick Spark, voitti 17 palkintoa, mukaan lukien parhaan dokumentin palkinnon Mirabile Dictu -festivaaleilla Vatikaanissa, ennen kuin se esitettiin 80 maassa National Geographicilla. Hänen tarinansa on nyt osa Washington D.C:n kansallisen ilmailu- ja avaruusmuseon peruskorjausta.

Puhuja, perustaja ja aktivisti

Henkilökohtaisten saavutustensa lisäksi Jessica Cox perusti Rightfooted Foundation Internationalin, kansalaisjärjestön, joka on omistautunut raajaeroista syntyneille lapsille ja antaa heille mahdollisuuden elää itsenäistä ja täyteläistä elämää. Hän on toiminut puhujana 18 vuotta 28 maassa ja puhunut jopa 40 000 ihmiselle. Hänen iskulauseensa kertoo kaiken: "Ajattele kengän ulkopuolelta".

Jessica Cox ei ole viime kädessä todistanut ainoastaan, että ilman aseita voi elää – hän on todistanut, että ilman aseita voi lentää, taistella ja ennen kaikkea inspiroida miljoonia ihmisiä. Hän jatkaa tarinan kirjoittamista, jota kukaan muu ei olisi uskaltanut kuvitellakaan.