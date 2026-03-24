"En ole koskaan pelännyt vanhenemista": 77-vuotias malli juhlii ikäänsä ylpeydellä

Kehopositiivinen
Anaëlle G.
Ikääntyminen on edelleen arka aihe, johon usein liittyy odotuksia ja pelkoja. Jotkut julkisuuden henkilöt kuitenkin puhuvat siitä eri tavalla. 77-vuotiaana Maye Musk (Elon Muskin äiti) suhtautuu ikään rauhallisesti ja vakuuttaa elävänsä rauhaisassa suhteessa ulkonäköönsä.

Vanheneminen, kokemus, joka on omaksuttava

Kirjassaan ”A Woman Makes a Plan” ja sosiaalisessa mediassa Maye Musk jakaa yksinkertaisen ajatuksen: hän ei ole koskaan pelännyt ikääntymistä. Hänelle ajan merkit – niin kasvoilla kuin vartalollakin – eivät ole korjattavia virheitä, vaan jälkiä eletystä elämästä. Tämä näkökulma liittyy myös hänen sukuhistoriaansa, erityisesti äitinsä esimerkkiin, joka pysyi aktiivisena aikuisuuteen asti murehtimatta ulkonäöstään.

Maye Muskin viesti resonoi, koska se tarjoaa erilaisen tavan tarkastella ajan kulumista. Ikääntymistä ei esitetä menetyksenä, vaan jatkumona. Tietenkin jokainen kokee tämän kehityksen eri tavalla. Jotkut hyväksyvät sen helposti, toiset vähemmän, ja kaikki nämä kokemukset ovat päteviä.

Huomattava läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Maye Musk ei ole katoamassa julkisuudesta, vaan on erittäin aktiivinen Instagramissa. Hän jakaa kaikkea muotikampanjoista varhaisten päiviensä muistoihin ja henkilökohtaisempiin hetkiin. Kommenteissa monet käyttäjät ylistävät hänen näkyvyyttään ja energiaansa, usein pitäen niitä inspiroivina. Yli 50-vuotiaan naisen näkeminen mediatilassa, mallina brändeille ja julkisesti puhumassa on edelleen suhteellisen harvinaista.

Tätä näkyvyyttä ei kuitenkaan yleisesti arvosteta. Jotkut internetin käyttäjät ovat varautuneempia, jopa kriittisiä, ja viittaavat erityisesti hänen asemaansa Elon Muskin äitinä, jonka he uskovat vahvistavan hänen kuuluisuuttaan. Toiset kyseenalaistavat hänen itsensä hyväksyvän kuvan ja ehdottavat, että hän olisi mahdollisesti käynyt läpi kauneusleikkauksia, mikä ruokkii toisinaan kiivasta keskustelua kommenteissa.

Kauneuden kuva, joka kehittyy lempeästi

Merkittävien muoti- ja kosmetiikkabrändien kasvona Maye Musk ilmentää kauneutta, joka hyväksyy iän yrittämättä pyyhkiä sitä pois. Hänen läsnäolonsa mainoskampanjoissa auttaa laajentamaan näitä representaatioita ainakin osittain.

Vaikka tämä näkyvyys onkin askel eteenpäin, se on silti rajallista. Maye Musk täyttää kuitenkin monet alan arvostamat kauneusstandardit: vartalo, piirteet ja esteettiset koodit. Toisin sanoen kaikenikäisten mallien näkeminen muodissa tai televisiossa on myönteinen kehitys, mutta vartaloiden, kasvojen ja taustojen monimuotoisuutta on vielä tutkittava.

Lopulta, lauseellaan, josta on tullut lähes mantra, Maye Musk auttaa avaamaan tilaa pohdinnalle. Hänen matkansa muistuttaa meitä siitä, että on mahdollista pysyä näkyvänä ja kunnianhimoisena missä tahansa iässä. Ja ennen kaikkea, että ikääntymiseen voi suhtautua myös tietyllä mielen keveydellä.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
"Olen 60-vuotias, tältä näytän": tämä malli esittelee ylpeänä vartaloaan

