Plus-kokoiset naiset ja ruoka: vaikuttaja Megan Ixim purkaa itsepintaisia kliseitä

Monet naiset asettuvat dieettisalaateille ja haaveilevat salaa valuvasta hampurilaisesta tai sitkeästä pizzasta. Monet tyytyvät pieniin annoksiin ja melkein pyytelevät anteeksi sitä, että syövät suurella ilolla. "Puhtaiden tyttöjen" keskellä, jotka peittävät suunsa ja ahmivat vihreitä mehuja, eräs vaikuttaja pyrkii rennompaan lähestymistapaan aterioihinsa. Megan Ixim (@msgigggles) tekee kaiken, minkä yhteiskunta on aina kieltänyt naisilta: syö täydestä sydämestään, laskematta kaloreita.

Syömisen nautinto, militanttimakuinen teko

Jopa ruokapöydässä naiset sensuroivat itseään ja riistävät itseltään jotakin, vaikka heidän aivonsa kuiskaavat hiljaa : "Ota hampurilainen." He syövät pienempiä annoksia, vaikka heidän vatsansa kurnivat nälästä ja vaativat isompia lautasia. Mikä pahempaa, he vastustavat vitriinissä olevan brownien houkutusta, koska heille on jatkuvasti kerrottu, että herkkusuu on paha asia. Se, mikä ensi silmäyksellä näyttää makukidutukselta, on itse asiassa hiljainen reaktio yhteiskunnan sanelemiin määräyksiin , ehdollistuminen asetettuihin normeihin .

Naiset ovat nuoresta iästä lähtien oppineet hillitsemään itseään, kun taas miesten ei ole koskaan tarvinnut kysyä itseltään tätä kysymystä. Miehet yksinkertaisesti edesauttoivat naisten kasvua, kun taas naiset ottivat riskin rakkaudenkahvoista ja "ylimääräisistä" kiloista. Ainakin tätä argumenttia perheessämme käytettiin, kun pyysimme ylimääräisiä annoksia tai laitoimme hieman liikaa vaniljakastiketta suklaafondanttiimme.

Sisällöntuottaja Megan Ixim, alias @msgigggles, kostaa meille kaikki ne kerrat, kun kieltäydyimme jälkiruoasta väittäen olevamme kylläisiä ja lausuimme lauseen : "En voi, tarkkailen painoani." Ranskalaisten tai edes tacojen ei pitäisi olla "huijausaterioita" tai "herkkuja", vaan tavallisia aterioita. Hän ahmii paineen olla laiha, aivan kuten hän ahmii pasta carbonaraansa ja XXL-jäätelönsä. Hän on terveellisen ruokavalion puolestapuhuja, haarukka kädessä ja posket täynnä.

Ruoan nopeaan käsittelyyn tarvitaan saneluja

Sanomalehtiartikkelit ja verkkojulkaisut muistuttavat naisia armotta tarkkaan ruokavaliostaan ja kaiken suuhunsa laittamisen tarkkailusta. Kesän lähestyessä media suosittelee detox-ohjelmia, " kesävartaloreseptejä " ja ravitsemuksellisesti terveellisiä välipaloja. Aivan kuin pieninkin suklaapala saisi meidät turvottamaan kuten Violet Beauregard elokuvassa "Jali ja suklaatehdas". Tämä itseään epikurolaiseksi julistanut henkilö on täysin immuuni näille moralisoiville lausunnoille. Toisaalta hän on hyvin vastaanottavainen ganachella kuorrutetulle kuppikakulle, neljän juuston pizzalle ja runsaalle mansikkakakulle.

Vaikka laihuuden kulttuuri raivoaa edelleen verkossa ja tekee uudelleen töitä muotinäytöksissä, hän tuo ripauksen aitoutta takaisin feedeihimme. Hänelle muotti on tarkoitettu vain herkullisten, nostalgisten herkkujen tekemiseen, ei ihmisten ahtamiseen sisään. Megan Ixim (@msgigggles) on päättänyt vastustaa näitä saneluja sen sijaan, että antautuisi houkutukselle syödä tahmeaa keksiä tai tarjottimilla paistettua kanaa. Nähdessään nämä häpeilemättömän hemmottelevat kuvat hänen arvostelijansa syyttävät häntä itsetuhosta, mutta he ovat kaukana siitä, että he ymmärtäisivät stereotypiat ovat myrkyllisempiä kuin ranskalaiset perunat ja sitruunamarenkipiirakkadonitsit.

Kehon ja ruokahalun takaisin ottaminen

Sisältönsä kautta Megan Ixim ei syö vain suodattamatonta ruokaa, vaan hän muuttaa kehoon ja ruokaan liittyvää narratiivia. Koska jokaisen itsevarman suupalan takana on syvempi viesti: vallan takaisin ottaminen valinnoista, jotka ovat liian kauan sanelleet muiden tuomion pelon.

Syömisestä tulee sitten intiimi, lähes poliittinen teko. Kyse ei ole enää ulkoisiin sääntöihin mukautumisesta, vaan omien tuntemusten kuuntelemisesta: nälkä, halu, kylläisyys. Siinä missä jotkut näkevät ylettömyyttä, hän näkee uutta vapautta. Siinä missä toiset puhuvat "itsensä irti päästämisestä", hän yksinkertaisesti väittää oikeuttaan olla olemassa ilman rajoituksia.

Tämä kanta on huolestuttava, koska se murtaa syvään juurtuneen myytin: että naisten, ja erityisesti plus-kokoisten naisten, tulisi olla hienovaraisia, jopa ruokailutottumuksissaan. Valloittamalla tilaa ja nauttimalla ruoastaan piiloutumatta hän kyseenalaistaa nämä äänettömät odotukset ja korostaa usein unohdettua totuutta: kenenkään ei pitäisi joutua ansaitsemaan ateriaansa.

"Syö elämäsi ennen kuin se syö sinut." Tämä filosofinen mantra, joka on herätetty henkiin nuoruutemme Tumblr-sivuilta, saa aivan uuden merkityksen. Joten sen sijaan, että punnitsisit jokaisen gramman ruokaa, keskity aterian tuomaan onnellisuuteen. Ja mikä olisikaan parempi tapa välittää tämä viesti kuin selfie, joka on otettu kesken puraisun?