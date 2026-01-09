Search here...

"Iso": Tämä plus-kokoinen vaikuttaja poseeraa rannalla vartalopositiivisen viestin merkeissä.

Kehopositiivinen
Fabienne Ba.
Tova Leigh - My Thoughts about stuff/Facebook

Muutamalla ankaralla sanalla heräsi voimaantumisaalto. Kohdatessaan arkista rasvakammoa plus-kokoinen sisällöntuottaja valitsi itseiron ja itsensä rakastamisen. Tuloksena oli säteilevä, sitoutunut ja syvästi inspiroiva viesti.

Yleinen loukkaus, odottamaton reaktio

Kaikki alkoi surullisen tyypillisestä ja brutaalista kommentista, joka oli julkaistu hänen bikinivideonsa alla. Kaksi sanaa riitti tiivistämään vuosien välinpitämättömän halveksunnan. Sen sijaan, että olisi estänyt tai poistanut videon, vaikuttaja ja kirjailija Tova Leigh päätti reagoida toisin: paljastamalla itsensä, kirjaimellisesti. Hän julkaisi kuvia itsestään rannalla uima-asussa, katsomassa suoraan eteenpäin itsevarmassa asennossa.

Tämä valinta on kaikkea muuta kuin merkityksetön. Siinä missä voisi odottaa hienotunteisuutta tai häpeää, hän vastustaa näkyvyyttä ja ylpeyttä. Hän näyttää kehonsa sellaisena kuin se on: elävänä, muuttuvana, todellisena. Ei oikeuttaakseen itseään, vaan ollakseen olemassa täysillä.

Todellinen ruumis poliittisena vastauksena

Valokuvissaan Tova Leigh esittelee avoimesti kurvejaan, pyörteitään ja vatsansa poimuja – tuota pahamaineista "kylkivuotoa", jota niin moni keskustelu yhä pyrkii pyyhkimään pois. Voimakkaalla tekstillä hän tuomitsee sen helppouden, jolla rasvakammoa ilmaistaan verkossa anonymiteetin ja näyttöjen etäisyyden suojassa.

Hän selittää, että hän tutki kommentin tehneen henkilön profiilia ja löysi sieltä pienen tytön. Tämä herättää ratkaisevan kysymyksen: minkä emotionaalisen perinnön jätämme eteenpäin, kun normalisoimme naisten kehojen nöyryyttämisen? Tämä yksinkertainen kysymys toimii kuin peili, joka heijastuu koko yhteiskunnalle.

"Mielipiteesi ei vaikuta minun elämääni."

Kuvatekstissään vaikuttaja toistaa kehopositiivisuusliikkeen keskeisen totuuden: täysin tuntemattomien ihmisten mielipiteet ovat arvottomia, jos ne perustuvat vihaan. Hän vahvistaa rakastavansa kehoaan sellaisena kuin se on tänään, ehdoitta, ilman minkäänlaisia muutoksia kunnioituksen ansaitsemiseksi.

Se myös kääntää loukkauksen emotionaalisen latauksen. Hänen mukaansa julmuus ei koskaan paljasta kohteena olevan henkilön vikaa, vaan pikemminkin syvää levottomuutta sen tekijässä. Tämä näkökulman muutos tarjoaa arvokkaan työkalun emotionaaliseen suojautumiseen kaikille lihaville ihmisille (varoitus: se ei ole kirosana), jotka kohtaavat päivittäin tuomitsemisen ulkonäöstään.

Kun kehopositiivisuudesta tulee aktivismin teko

Bikinissä poseeraaminen rannalla ei ole plus-kokoiselle naiselle triviaali teko. Tämä usein vihamielisenä koettu tila muuttuu tässä aktivismin näyttämöksi. Käyttämällä tavallista uima-asua ilman retusointia tai lavastusta Tova Leigh osallistuu rasvaisten vartaloiden normalisointiin, jotka ovat jo määritelmän mukaan normaaleja vartaloita.

Hänen julkaisunsa toimivat kuin visuaalisia iskulauseita. Ne antavat rohkeutta niille, jotka eivät vielä uskalla vallata tilaa, näyttää itseään, nauttia elämästä. Ne muistuttavat meitä siitä, että oikeus vapaa-aikaan, näkyvyyteen ja iloon ei ole riippuvainen koosta.

Systeeminen rasvafobia on edelleen aivan liian yleinen.

Suunnittelija huomauttaa myös, että rasvafobia ei rajoitu vain verkkokommentteihin. Se läpäisee ammatillisen, lääketieteellisen ja sosiaalisen elämän. Vaikeudet terveydenhuollon saatavuudessa, syrjintä työpaikoilla, riittämätön infrastruktuuri: ongelma ei ole itse lihava keho, vaan järjestelmä, joka kieltäytyy ottamasta sitä huomioon. Vuosien ajan sitoutuneet kirjailijat ja kollektiivit ovat tuominneet tämän rakenteellisen väkivallan ja vaatineet kollektiivista ja pysyvää näkökulman muutosta.

Olennainen vastakertomus ultra-laihuuden paluuta vastaan

Tämä lausunto tulee aikana, jolloin äärimmäinen laihuus tekee vahvan paluun muodissa ja popkulttuurissa uusien trendien ja ihmeinä esitettyjen ratkaisujen ajamana. Näiden paineiden edessä plus-kokoisten luojien kehopositiivinen ja estoton sisältö on todella kaivattu raikas tuulahdus.

Ironisesti Tova Leigh päättää puheensa huomauttamalla, että viha ruokkii myös algoritmeja. Mitä enemmän hän saa kritiikkiä, sitä näkyvämmäksi hänen sisältönsä tulee ja sitä enemmän hänen viestinsä leviää. Loistava tapa muuttaa väkivalta vipuvoimaksi ja muistuttaa meitä siitä, että itserakkaus voi olla voimakas vastarinnan muoto.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
