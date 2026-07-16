"En pelkää olla kuntosalin isoin ihminen": hän kyseenalaistaa painoon liittyvät ennakkoluulot

Kehopositiivinen
Anaëlle Gayon
@lightenupash / Instagram

Kuntosalille käveleminen voi olla pelottavaa, varsinkin kun on huolissaan siitä, mitä muut ajattelevat. Sisällöntuottaja Ashley (@lightenupash) todistaa, että näkökulman muuttaminen on mahdollista. Vilpittömällä ja kannustavalla viestillä hän muistuttaa meitä siitä, että treenaamisella ei ole mitään tekemistä vaatekoon kanssa.

Viesti, joka puhuttelee tuhansia ihmisiä

Sisällöntuottaja nimeltä @lightenupash jakoi sosiaalisessa mediassa ajatuksen, joka sai nopeasti vastakaikua monilta käyttäjiltä. Hänen ajatuksensa on yksinkertainen: kuntosalilla kurvikkaana tai lihavimpana ihmisenä oleminen ei pelota häntä. Hän selittää, että mikä häntä todella huolestuttaa, on se, ettei hän pidä huolta terveydestään.

Ashleylle (@lightenupash) kyse on paljon fyysisen ulkonäön laajemmasta näkökulmasta. Kyse on ensisijaisesti hyvästä olosta, oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja rakkaiden kanssa elämisestä täysillä. Tämä viesti siirtyy pois suorituskykyyn tai fyysiseen muutokseen keskittyvistä diskursseista ja keskittyy uudelleen olennaiseen motivaatioon: itsestään huolehtimiseen.

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LightenUpAshin (@lightenupash) jakama julkaisu

Kuntosalin pelko on todellinen.

Hänen tarinansa tuo esiin myös tunnetun ilmiön: pelon kävellä kuntosalille. Usein "kuntosalin pelotteluksi" kutsuttu pelko vaikuttaa moniin ihmisiin, erityisesti niihin, jotka kokevat, etteivät he sovi kuntoilumaailmassa usein annettuun kuvaan. Ensimmäistä harjoitusta edeltävä stressi, pelko siitä, että heitä katsotaan, tai se, etteivät he osaa käyttää laitteita, voivat muuttua todellisiksi esteiksi. Ashley (@lightenupash) myöntää kokeneensa näitä tunteita ja muistuttaa kaikkia, että ne ovat täysin oikeutettuja.

Toisten katse on usein vähemmän läsnä kuin voisi kuvitella.

Ajan myötä Ashley (@lightenupash) sanoo ymmärtäneensä, että useimmat kuntosalilla käyvät ihmiset keskittyvät ensisijaisesti omaan treeniinsä. Jokainen pyrkii omiin tavoitteisiinsa, ohjelmaansa ja tahtiinsa kiinnittämättä niin paljon huomiota muihin kuin voisi luulla. Hänen neuvonsa on siis, ettei tuomitsemisen pelon pidä estää sinua aloittamasta. Jokaisella on oikeus huolehtia kehostaan, terveydestään ja hyvinvoinnistaan ilman, että hänen tarvitsee odottaa jonkin standardin noudattamista.

Jokaisella siluetilla on oma paikkansa

Henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi tämä lausunto kutsuu meidät kyseenalaistamaan joitakin edelleen vallitsevia ennakkoluuloja. Ajatus siitä, että vain tietyt vartalotyypit ovat "oikeutettuja" kuntosalilla, voi lannistaa ihmisiä, jotka haluavat vain liikkua, saada itseluottamusta tai omaksua säännöllisen liikuntarutiinin. Kuntosali on kuitenkin juuri paikka, jossa jokainen voi edistyä tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Liikunnan aloittamiselle ei ole "ihanteellista mallia", on vain erilaisia polkuja ja henkilökohtaisia tavoitteita (tai niiden puutetta).

Kutsu edetä omaan tahtiin

Tämän tarinan menestys osoittaa, että monet ihmiset tunnistavat itsensä tässä muiden mielipiteiden pelossa. Jakamalla kokemuksensa aidosti Ashley (@lightenupash) kannustaa kaikkia asettamaan hyvinvointinsa etusijalle vertailujen sijaan.

Hänen viestinsä korostaa näin ollen keskeistä ajatusta: itsestä huolehtiminen on oikeus, ei palkinto. Fyysisestä koostasi, kuntotasostasi tai kokemuksestasi riippumatta sinulla on täysi oikeus olla kuntosalilla. Tärkeintä ei ole näyttää muilta, vaan rakentaa positiivinen suhde kehoosi ja edistyä askel kerrallaan, omaan tahtiisi.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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