"Ihmiset sanovat minun olevan liian lihava": painostaan kritisoituna hän tuomitsee naisiin kohdistuvan paineen

Kehopositiivinen
Anaëlle G.
@iamjojohadid / Instagram

Valitettavasti ulkonäköä koskevat kommentit ovat sitkeitä, etenkin sosiaalisessa mediassa. Jotkut naiset kieltäytyvät antamasta näiden kommenttien määrittää arvoaan. Tämä on sisällöntuottajan ja plus-kokomallin Jojo Hadidin ( @iamjojohadid ) valinta, joka vastaa huumorilla ja itsevarmasti ulkonäköään hyökkääville.

Vastaus, joka asettaa kriitikot omille teilleen

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) ei aio antaa internetin käyttäjien sanella, miten hänen tulisi nähdä itsensä. Äskettäin Instagramissa julkaisemallaan videolla hän vastaa kriitikoilleen selittämällä, että hän mieluummin keskittää energiansa itsensä arvostamiseen kuin vihamielisten viestien kirjoittamiseen. Ironisesti hän kääntää tilanteen: todellinen ongelma ei ole hänen kehonsa, vaan ne, jotka tuntevat tarvetta tuomita muiden kehoja, usein piiloutuen ruudun taakse. Korostaakseen näkemystään hän jopa liukastaa leikkisän viittauksen Sabrina Carpenterin kappaleeseen antaakseen silmäniskun kriitikoilleen.

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JOJOn (@iamjojohadid) jakama julkaisu

Vaatimukset, joita on mahdotonta täyttää

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) korostaa todellisuutta, jonka monet naiset valitettavasti tuntevat liiankin hyvin. Hän uskoo, että kritiikki ei katoaisi, vaikka hänen ulkonäkönsä muuttuisi. Hänen mukaansa ne, jotka pyrkivät tuomitsemaan, löytäisivät aina uuden tekosyyn kommentoida hänen fysiikkaansa. Tämä havainto korostaa naisten vartaloihin kohdistuvaa jatkuvaa painetta. Vartalotyypistä, muodosta tai tyylistä riippumatta kommentit tuntuvat loputtomilta. Tämä havainto muistuttaa meitä siitä, että ongelma on enemmän siinä, miten naisia pidetään, kuin heidän ulkonäössään.

Voimakas viesti plus-kokoisille tai lihaville naisille

Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) lähetti myös kannustusviestin muille plus-kokoisille sisällöntuottajille. Hän kannusti heitä olemaan antamatta negatiivisten kommenttien heikentää itseluottamustaan ja muistutti heitä siitä, että nämä hyökkäykset paljastavat usein enemmän tekijöistä kuin niiden kohteista. Hyväksymällä täysin oman imagonsa hän osoitti, että kritiikkiin on mahdollista vastata menettämättä hyvää huumoria tai tinkimättä aitoudestaan.

Kehopositiivisuus muuttaa edelleen ajattelutapaa.

Jojo Hadidin ( @iamjojohadid ) matka havainnollistaa haasteita, joita monet sosiaalisessa mediassa näkyvät naiset kohtaavat. Tuomioista huolimatta kehopositiivisuusliike jatkaa osallistavamman kehojen esittämisen ja myötätuntoisemman kauneusnäkemyksen puolestapuhumista.

Osoittamalla itseluottamustaan ja kieltäytymällä mukautumasta muiden odotuksiin, Jojo Hadid ( @iamjojohadid ) auttaa muuttamaan ajattelutapoja. Hänen viestinsä on yksinkertainen: naisen arvo ei riipu vaa'alla olevasta numerosta eikä internetin käyttäjien mielipiteistä. Tämä viesti resonoi yhä useamman ihmisen keskuudessa, jotka etsivät vapaampaa ja positiivisempaa minäkuvaa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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