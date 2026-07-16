"Se on vain lihavaa": kritisoidaan hänen vartaloaan, hän vastaa ylpeänä

Kehopositiivinen
Anaëlle Gayon
@sixtinerouyre / Instagram

TikTokissa Sixtine (@sixtine) päätti vastata fysiikkaansa koskevaan kritiikkiin huumorilla, itsevarmuudella ja suurella määrällä itsensä hyväksymistä. Hänen videonsa, joka levisi kulovalkean tavoin, välittää yksinkertaisen viestin: hänen vartaloaan ei tarvitse selittää ollakseen arvostettu. Tämä positiivinen viesti kannustaa meitä suhtautumaan kaikkiin vartalon muotoihin ystävällisemmin.

Luottavainen vastaus kritiikkiin

Sisällöntuottaja Sixtine (@sixtine TikTokissa) päätti ottaa kantaa saatuaan kommentteja vartalostaan. Sen sijaan, että hän olisi yrittänyt puolustella itseään tai peitellä osia ruumiistaan, hän valitsi täysin erilaisen lähestymistavan: hyväksyi sen ja näytti sen täysillä.

Itseironisessa videossa hän esiintyy kasvot kameraan päin ja esittelee ylpeänä vatsaansa, ja samalla kuuluu ääni, joka toistaa "Tämä on taideteos". Tämä symbolinen valinta muuttaa joskus kritisoidun ruumiinosan juhlittavaksi. Hänen viestinsä on selvä: "Se ei ole turvotusta, se ei ole kohtuni, se ei ole mikään muu elin. Se on vain rasvaa. Ja se on täysin okei." Sixtine (@sixtine TikTokissa) hylkää ajatuksen, että naisen täytyy välttämättä löytää selitys ulkonäölleen tullakseen hyväksytyksi.

Ylittäen tarpeen perustella itseään

Tässä postauksessa Sixtine (@sixtine TikTokissa) nostaa esiin edelleen hyvin läsnä olevan paineen: paineen, joka saa jotkut naiset selittämään pyöreää vatsaansa, ikään kuin heidän pitäisi todistaa, ettei se oikeasti ole lihavaa. Turvotus, hormonaaliset muutokset, fyysiset ominaisuudet… näitä selityksiä käytetään usein tekemään vartalosta "hyväksyttävämpi" muiden silmissä.

Sixtine (@sixtinerouyre Instagramissa) puolestaan päättää rikkoa tämän refleksin toteamalla yksinkertaisesti, että hänen kehonsa on luonnollinen eikä tarvitse anteeksipyyntöjä. Hänen viestinsä vahvistaa olennaista ajatusta: rasva on osa monien ihmiskehojen rakennetta, eikä sen läsnäolo vähennä mitenkään ihmisen kauneutta, arvoa tai itseluottamusta. Jokaisella vartalolla on oma muotonsa, oma tarinansa ja oma ainutlaatuisuutensa.

Lempeämpi ja positiivisempi näkemys kehosta

Esittelemällä kehonsa "taideteoksena" Sixtine omaksuu itsensä hyväksymisen ja kehopositiivisuuden. Hänen tavoitteenaan ei ole mukautua perinteisiin kauneusstandardeihin, vaan tarjota erilainen näkökulma: rauhallisempi suhde omaan ulkonäköön.

Tämä lähestymistapa kannustaa ihmisiä arvostamaan kehoaan kokonaisuutena keskittymättä pelkästään siihen, mikä ei ole sosiaalisen median usein mainostamien ihanteiden mukaista. Se muistuttaa meitä myös siitä, että itseluottamus ei riipu koosta, muodosta tai mistään tietystä fyysisestä ominaisuudesta. Sixtinen video herätti nopeasti vastakaikua monissa internetin käyttäjissä, joihin tämä vapauden ja ystävällisyyden sanoma kosketti. Monet näkevät sen kutsuna lakata pitämästä tiettyjä fyysisiä piirteitä korjattavina virheinä.

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Sixtinen (@sixtinerouyre) jakama julkaisu

Kritiikin muuttaminen vahvuudeksi

Tällä lausunnolla Sixtine muuttaa mahdollisesti negatiivisen huomautuksen aidoksi luottamuksen osoitukseksi. Hänen viestinsä osoittaa, että on mahdollista ottaa takaisin hallinta siitä, miten puhumme kehostamme ja miten päätämme sen nähdä. Hyväksymällä ja esittelemällä ylpeänä vartalonsa hän muistuttaa meitä siitä, että jokainen keho ansaitsee kunnioitusta, huomiota ja ystävällisyyttä. Se on virkistävä tapa puolustaa yksinkertaista ajatusta: ei ole vain yhtä tapaa olla kaunis, eikä ole häpeä omistaa kehoa, joka ei sopeudu asetettuihin standardeihin.

Video, joka juhlistaa paljon enemmän kuin vain siluettia: se korostaa itsensä hyväksymisen tärkeyttä aidosti ja ylpeästi.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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