60-vuotiaana hän vaatii oikeuttaan nauttia rannasta ilman minkäänlaisia ongelmia.

Vaikka yhteiskunta edelleen asettaa naisten vartaloille viimeisen käyttöpäivän ja asettaa heidät todellisen pukeutumiskoodin alaisuuteen, yhä useammat vanhemmat naiset irtautuvat stereotyyppisistä neulotuista liiveistä ja vanhentuneista asuista. He ovat päättäneet nauttia jokaisesta aurinkoisesta päivästä kuten nuorempina, mutta kieltäytyvät mukautumasta tähän pakotettuun vaatimattomuuteen ja nauttivat kesästä kaksiosaisissa uima-asuissa. Kuusikymppinen @ginadrewalowski ilmentää tätä huoletonta kesäistä elämäntapaa ja kilpailee lämpimän hiekan auringon kanssa.

Uima-asuille ei ole ikärajaa.

Jos pelkäät vanhenemista ja yhteiskunnan ikääntymisen vastainen aivopesu on ottanut vallan sinussa, sisällöntuottaja @ginadrewalowski hälventää pelkosi nopeasti ja palauttaa sinut todellisuuteen. Tämä menestynyt kuusikymppinen Gina on täydellinen vastakohta sille, mitä maailma odottaa hänen ikäiseltään naiselta. Häntä on mahdotonta kuvailla yhdellä adjektiivilla. Tämä iloinen sielu, joka häikäisee kaikki, jotka näkevät hänet, ja melkein ihailee itseään aurinkolasien läpi, rikkoo kuitenkin helposti vaatekaappiaan koskevia sääntöjä.

Hän on aivan erilainen kuin stereotyyppinen "ihaileva mummo", joka piiloutuu neuletakkeihinsa ja jonka ainoa menestys on kuminauhavyötäröiset housut. Ei, Gina kieltäytyy alistumasta perusteettomiin saneluihin, joiden ainoa tarkoitus on saada naiset tuntemaan syyllisyyttä ja esittää nuoruus hyveen perikuvina. Jotkut naiset vaihdevuosien saavutettuaan paiskaavat oven ehdottomasti kiinni polven yläpuolelle ulottuviin hameisiin ja hihattomiin paitoihin, mutta tämä häikäisevän hymyilevä seniori antaa tyylilleen vapaat kädet. Jalkakäytävällä hän urheilee asuja, jotka ovat kohtuullisuuden ja vaatimattomuuden vastakohta. Ja hän säilyttää tämän huolettoman asenteen kaikissa olosuhteissa, jopa kuumalla hiekalla, katsojien joukon edessä.

Horisonttia kohden kuvatulla videolla hän keinuu mustassa bikinissä, jota koristavat kultakorut, ja hänen hopeiset hiuksensa on muotoiltu laineiksi. Kaunis välähdys irti päästämisestä, johon liittyy lause "keholla ei ole viimeistä käyttöpäivää". Hänellä on kyllä neuletakki, mutta se on suoraan ihoa vasten, tarjoten rajoitetusti peittävyyttä mutta vapaan ilmeen.

Kuusikymmentävuotias ja ylpeä siitä, puhe, jota kannattaa kuunnella yhä uudelleen ja uudelleen

Olivatpa sitten ruuhkaisilla rannoilla tai urbaanimmassa ympäristössä, tämä sisällöntuottaja, joka asettaa perspektiiviin kaiken, mitä yhteiskunta on armottomasti demonisoinut, ei pyydä lupaa olemassaololle. Hänen jalkojensa alla jokainen julkisen tilan nurkka muuttuu luovaksi leikkikentäksi, improvisoiduksi näyttämöksi.

Veden reunalla Gina (@ginadrewalowski) riisuu uima-asunsa kömpelöt saumat tunteakseen meren ihollaan. Kaupungin kaduilla hän hylkää huovutetut tarranauhakenkien pohjat ja antaa huimaavien stilettien napsahduksen kaikua. Hän ei yritä mukautua tähän pakotettuun yksityisyyteen: hän ilmaisee itseään ilman rajoituksia tai sensuuria. Hän käyttää asuja, jotka monet hänen ikäisensä naiset ovat karkottaneet kaapeistaan alistumisen, häpeän tai itseluottamuksen puutteen vuoksi. Se, mikä toisille tuntuu riskin ottamiselta, on Ginalle elämäntapa.

Hänen vaatekaappinsa koostuu pääasiassa minihameista, rohkeilla halkioilla tai kietaisuilla leikkauksilla varustetuista mekoista ja veistoksellisista bikineistä, jotka syleilevät hänen vartaloaan sen sijaan, että ne vangitsisivat sen. Hänelle ei ole olemassa määrättyjä pituuksia tai hienovaraisia, tiukkoja pukeutumiskoodeja. Gina kumoaa yksin vuosia jatkuneen ikuista nuoruutta puolustavan propagandan ja todistaa, että vanhuus ei ole uhrausten sarja eikä väistämätön kohtalo.

Kuvat, jotka todistavat, ettei ikä ole taakka

Jatkuvien markkinointikampanjoiden, kauneuskirurgian mainostamisen ja yhteiskunnallisen paineen vuoksi naiset ovat alkaneet uskoa, että heidän kehonsa voisivat jonain päivänä vanhentua. Tai että he eivät enää pystyisi nauttimaan parikymppisinä saatavista muodin iloista täytettyään viisikymmentä.

Silti inspiroivan ja rajoittamattoman, kaikista saneluista vapaan sisältönsä kautta Gina (@ginadrewalowski) juhlistaa ikää. Kuten hän videossa sanoo, hän ei yritä palata ajassa taaksepäin tai tulla nuoremmaksi versioksi itsestään. Hän haluaa yksinkertaisesti elää elämäänsä ilman rajoituksia. Koska loppujen lopuksi henkilöllisyystodistuksessasi oleva ikä ei määrittele persoonallisuuttasi tai valintoja, joita teet peilin edessä.

Hienon uimapuvun tai paljetein koristellun mekon käyttäminen 60-vuotiaana ei ole katumuksen osoitus eikä iän kieltämisen todiste. Se on symboli naisesta, joka on ottanut kaiken irti elämänsä toisesta puoliskosta. Sananvapauden ei pitäisi koskaan olla valinnaista, ja Gina muistuttaa meitä siitä kauniisti.