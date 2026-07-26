"Epätavallisella" korvan muodolla voi olla yllättävä alkuperä.

Entä jos tuo pieni erikoisuus korvassasi, jota et ehkä ole koskaan huomannut, kertoisi miljoonia vuosia vanhan tarinan? Usein huomaamaton, täysin vaaraton ja silti kiehtova, tällä pienellä kyhmyllä on jopa nimi. Se saattaa muuttaa tapaamme suhtautua fyysisiin ominaisuuksiimme.

"Darwinin tuberkulli", tuo kiehtova pieni kyhmy

Korvan yläreunassa joillakin ihmisillä on pieni kyhmy, joskus hieman terävä. Tätä anatomista piirrettä kutsutaan Darwinin tuberkulliksi. Se sijaitsee korvan ulkoreunassa, eikä se yleensä ole huomaamaton eikä aiheuta mitään epämukavuutta. Sen esiintyminen ei ole suinkaan poikkeuksellista, vaikka se vaihtelee eri väestöryhmissä. Tutkimusten mukaan se vaikuttaa noin 10,5 prosenttiin espanjalaisista aikuisista, lähes 40 prosenttiin intialaisista aikuisista ja jopa 58 prosenttiin ruotsalaisista koululaisista. Lyhyesti sanottuna se on yksinkertaisesti korvan muodon luonnollinen vaihtelu.

Pieni perintö kaukaisilta esi-isiltämme

Tämän piirteen tekee niin kiehtovaksi sen oletettu alkuperä. Tutkijat pitävät sitä "atavistisena ominaisuutena", toisin sanoen ominaisuutena, joka on peritty hyvin muinaisilta esi-isiltämme. Tämä pieni piirre vastaisi terävää kärkeä, jota esiintyy edelleen useilla nisäkkäillä ja joillakin kädellisillä, kuten makakeilla. Näillä lajeilla tämä korvan muoto helpottaa äänien havaitsemista ja suuntaamista.

Charles Darwin teki tästä piirteestä tunnetuksi vuonna 1871 julkaistussa teoksessaan "Ihmisen synty". Hän näki sen lisätodisteena yhteisestä evoluutiohistoriastamme muiden kädellisten kanssa. Tuolloin tätä pientä kärkeä kutsuttiin jopa lempinimellä "Woolnerin kärki" kuvanveistäjä Thomas Woolnerin mukaan, joka oli yksi ensimmäisistä, jotka kiinnostuivat siitä.

Vaihteisto on monimutkaisempi kuin luulimme

Tutkijat uskoivat pitkään, että Darwinin tuberkuloosi periytyi vanhemmalta lapselle yhden dominoivan geenin kautta. Nykytietämys kertoo paljon vivahteikkaamman tarinan. Sen esiintyminen riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien alkionkehitys, eikä se liity pelkästään genetiikkaan. Tämän seurauksena kahdella vanhemmalla, joilla on tämä pieni kyhmy, voi hyvinkin olla lapsi, jolla ei ole sitä... ja päinvastoin. Monet kysymykset ovat edelleen vailla vastausta.

Ainutlaatuiset ominaisuutemme tekevät elämästä niin rikasta.

Darwinin tuberkuloosi muistuttaa jostakin olennaisesta: ei ole olemassa vain yhtä "normaalia" tapaa olla korvat. Kuten silmien, käsien, nenän tai hiusten muodolla, jokaisella keholla on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. Tämä pieni kyhmy ei ole vika, poikkeama eikä mikään salattava asia. Se on yksinkertaisesti yksi monista variaatioista, joita esiintyy ihmisestä toiseen. Juuri tämä monimuotoisuus tekee ihmisistä ainutlaatuisia ja maailmasta niin rikkaan.

Jos siis huomaat, että sinulla on tämä kuuluisa Darwinin tuberkuloosi, pidä sitä anatomisena erikoisuutena ja hienovaraisena viittauksena pitkään evoluutiohistoriaamme. Loppujen lopuksi eroavaisuutemme kertovat kukin tarinan, ja ne ansaitsevat tulla juhlituiksi piilottamisen sijaan.