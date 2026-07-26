"Epätavallisella" korvan muodolla voi olla yllättävä alkuperä.

Kehopositiivinen
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : rawpixel.com / Magnific

Entä jos tuo pieni erikoisuus korvassasi, jota et ehkä ole koskaan huomannut, kertoisi miljoonia vuosia vanhan tarinan? Usein huomaamaton, täysin vaaraton ja silti kiehtova, tällä pienellä kyhmyllä on jopa nimi. Se saattaa muuttaa tapaamme suhtautua fyysisiin ominaisuuksiimme.

"Darwinin tuberkulli", tuo kiehtova pieni kyhmy

Korvan yläreunassa joillakin ihmisillä on pieni kyhmy, joskus hieman terävä. Tätä anatomista piirrettä kutsutaan Darwinin tuberkulliksi. Se sijaitsee korvan ulkoreunassa, eikä se yleensä ole huomaamaton eikä aiheuta mitään epämukavuutta. Sen esiintyminen ei ole suinkaan poikkeuksellista, vaikka se vaihtelee eri väestöryhmissä. Tutkimusten mukaan se vaikuttaa noin 10,5 prosenttiin espanjalaisista aikuisista, lähes 40 prosenttiin intialaisista aikuisista ja jopa 58 prosenttiin ruotsalaisista koululaisista. Lyhyesti sanottuna se on yksinkertaisesti korvan muodon luonnollinen vaihtelu.

Pieni perintö kaukaisilta esi-isiltämme

Tämän piirteen tekee niin kiehtovaksi sen oletettu alkuperä. Tutkijat pitävät sitä "atavistisena ominaisuutena", toisin sanoen ominaisuutena, joka on peritty hyvin muinaisilta esi-isiltämme. Tämä pieni piirre vastaisi terävää kärkeä, jota esiintyy edelleen useilla nisäkkäillä ja joillakin kädellisillä, kuten makakeilla. Näillä lajeilla tämä korvan muoto helpottaa äänien havaitsemista ja suuntaamista.

Charles Darwin teki tästä piirteestä tunnetuksi vuonna 1871 julkaistussa teoksessaan "Ihmisen synty". Hän näki sen lisätodisteena yhteisestä evoluutiohistoriastamme muiden kädellisten kanssa. Tuolloin tätä pientä kärkeä kutsuttiin jopa lempinimellä "Woolnerin kärki" kuvanveistäjä Thomas Woolnerin mukaan, joka oli yksi ensimmäisistä, jotka kiinnostuivat siitä.

Vaihteisto on monimutkaisempi kuin luulimme

Tutkijat uskoivat pitkään, että Darwinin tuberkuloosi periytyi vanhemmalta lapselle yhden dominoivan geenin kautta. Nykytietämys kertoo paljon vivahteikkaamman tarinan. Sen esiintyminen riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien alkionkehitys, eikä se liity pelkästään genetiikkaan. Tämän seurauksena kahdella vanhemmalla, joilla on tämä pieni kyhmy, voi hyvinkin olla lapsi, jolla ei ole sitä... ja päinvastoin. Monet kysymykset ovat edelleen vailla vastausta.

Ainutlaatuiset ominaisuutemme tekevät elämästä niin rikasta.

Darwinin tuberkuloosi muistuttaa jostakin olennaisesta: ei ole olemassa vain yhtä "normaalia" tapaa olla korvat. Kuten silmien, käsien, nenän tai hiusten muodolla, jokaisella keholla on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa. Tämä pieni kyhmy ei ole vika, poikkeama eikä mikään salattava asia. Se on yksinkertaisesti yksi monista variaatioista, joita esiintyy ihmisestä toiseen. Juuri tämä monimuotoisuus tekee ihmisistä ainutlaatuisia ja maailmasta niin rikkaan.

Jos siis huomaat, että sinulla on tämä kuuluisa Darwinin tuberkuloosi, pidä sitä anatomisena erikoisuutena ja hienovaraisena viittauksena pitkään evoluutiohistoriaamme. Loppujen lopuksi eroavaisuutemme kertovat kukin tarinan, ja ne ansaitsevat tulla juhlituiksi piilottamisen sijaan.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
"Näin näyttää terve keho": Hän vastaa, kun hänen fysiikkaansa kritisoidaan

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Näin näyttää terve keho": Hän vastaa, kun hänen fysiikkaansa kritisoidaan

Hoikkaus ei ole osoitus hyvästä terveydestä, aivan kuten kurvikkaiden muotojen tai ylipainon ei välttämättä tarvitse tarkoittaa epäterveyttä. Sisällöntuottaja...

"On normaalia, että vanhetessasi sinulla on enemmän kurveja": hän kannustaa naisia muuttamaan näkökulmaansa kehoonsa

Kasvaminen, ikääntyminen, oman kehon muutoksen näkeminen… entä jos kaikki tämä olisikin yksinkertaisesti normaalia? Tämän viestin sisällöntuottaja Bethany Cook...

"Naisen selluliitti ei ole vastenmielistä": hänen viestinsä kehosta herättää reaktion

Mitä jos lakkaisimme tarkastelemasta fyysisiä yksityiskohtiamme niin ankarasti? Sisällöntuottaja Sarah Nicole Landry, joka tunnetaan Instagramissa nimellä @thebirdspapaya, jakaa...

Kohdatessaan kommentteja fysiikasta tämä tennispelaaja muuttaa käsityksiään

Tennispelaaja, jota pidetään "ei tarpeeksi urheilullisena" palauttaakseen palloja vastustajilleen ja saada lenkkarinsa narisemaan massakentällä, demokratisoi kurveja laskostettujen hameiden...

"Se on vain lihavaa": kritisoidaan hänen vartaloaan, hän vastaa ylpeänä

TikTokissa Sixtine (@sixtine) päätti vastata fysiikkaansa koskevaan kritiikkiin huumorilla, itsevarmuudella ja suurella määrällä itsensä hyväksymistä. Hänen videonsa, joka...

"En pelkää olla kuntosalin isoin ihminen": hän kyseenalaistaa painoon liittyvät ennakkoluulot

Kuntosalille käveleminen voi olla pelottavaa, varsinkin kun on huolissaan siitä, mitä muut ajattelevat. Sisällöntuottaja Ashley (@lightenupash) todistaa, että...