"Näin näyttää terve keho": Hän vastaa, kun hänen fysiikkaansa kritisoidaan

Hoikkaus ei ole osoitus hyvästä terveydestä, aivan kuten kurvikkaiden muotojen tai ylipainon ei välttämättä tarvitse tarkoittaa epäterveyttä. Sisällöntuottaja Kalita Hon (@kalitaku) päätti vastata ulkonäköään koskeviin kommentteihin voimakkaasti ja ystävällisesti.

Luottavainen vastaus kehohäpeään

Sisällöntuottaja Kalita Hon, joka tunnetaan TikTokissa nimellä @kalitaku, joutui kritiikin kohteeksi ulkonäkönsä vuoksi, päätti olla pysymättä hiljaa.Laajasti jaetussa videossa hän puhuu suoraan niille, jotka kommentoivat negatiivisesti hänen vartaloaan. Yksinkertaisella viestillä ruudulla – "Näin näyttää terve vartalo" – hän omaksuu ulkonäkönsä pyrkimättä puolustelemaan itseään.

Tämä on tapa muistuttaa kaikkia siitä, että jokainen keho ansaitsee kunnioitusta eikä kenenkään tarvitse joutua selittämään, miksi hänen kehonsa on sellainen kuin se on. Sen sijaan, että Kalita Hon (@kalitaku) vastaisi kritiikkiin vihalla, hän haluaa edistää itseluottamusta ja oman kuvan hyväksymistä. Hänen viestinsä resonoi monien ihmisten kanssa, jotka kohtaavat ulkonäkönsä vuoksi arvostelua.

Terveyttä ei mitata vartalolla.

Tämän videon taustalla on tärkeä viesti: fyysinen ulkonäkö ei ole mittari ihmisen terveydelle. Hoikka vartalo voi olla terve tai siinä voi olla terveysongelmia, aivan kuten pyöreä tai ylipainoinen vartalo voi olla erinomaisessa kunnossa tai sitten ei.

Terveyden typistäminen painoon tai pituuteen ylläpitää väärinkäsitystä ja voi ruokkia loukkaavia kommentteja. Lauseet, kuten "pidä huolta terveydestäsi", jotka automaattisesti kohdistuvat ylipainoisiin tai lihaviin ihmisiin, johtuvat pelkästään fyysiseen ulkonäköön perustuvasta arvioinnista, vaikka todellisuus on paljon monimutkaisempi. Terveys riippuu lukuisista tekijöistä, eikä mikään ulkoinen näkökulma voi määrittää tätä pelkästään tarkkailemalla kehoa.

Tärkeä muistutus esteettisiä rajoituksia vastaan

Kalita Hon (@kalitaku) on viestillään osa laajempaa liikettä, joka kannustaa myötätuntoisempaan itsetuntoon. Kehopositiivisuus kutsuu meitä ylittämään yksittäiset kauneusstandardit ja tunnustamaan kehojen luonnollisen monimuotoisuuden.

Kurvikkaiden vartaloiden, ylipainon tai mediassa usein mainostettujen fyysisten standardien vastaisuuden ei pitäisi koskaan yhdistää arvottomuuden tunteeseen tai ratkaistavaan ongelmaan. Jokainen keho kertoo erilaisen tarinan ja ansaitsee kunnioitusta. Tämä lähestymistapa ei tarkoita terveyden laiminlyöntiä, vaan yksinkertaisesti ulkonäön ja terveyden sekaannuksen lopettamista. Itsestä huolehtiminen voi ilmetä monella tavalla, eikä se sisällä yhtä ainoaa "ihannekehon" määritelmää.

Katso tämä postaus Instagramissa Kalita Hon (@kalitaku) jakama viesti

Tukiaalto kritiikin edessä

Sisällöntuottaja Kalita Honin video sai nopeasti lukuisia positiivisia reaktioita. Monet internetin käyttäjät ylistivät hänen itseluottamustaan ja viestiään ja olivat iloisia nähdessään julkisuuden henkilön muistuttavan ihmisiä siitä, että muiden ihmisten kehoista annetuilla kommenteilla voi olla seurauksia.

Muuttamalla henkilökohtaisen hyökkäyksen hyväksynnän viestiksi Kalita Hon (@kalitaku) korostaa tärkeää totuutta: ketään ei pitäisi määritellä ulkonäön perusteella. Hänen tarinansa kannustaa meitä olemaan ystävällisempiä sekä omalle että muiden kehoille. Koska viime kädessä terveellä keholla ei ole vain yhtä muotoa, kokoa tai ulkonäköä.