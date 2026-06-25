"Kukaan ei puhu minulle painostani tänä kesänä": tämä malli esittelee ylpeänä vartaloaan

Kesän paineiden noustessa pintaan Clémentine Desseaux'n video herättää huomiota yksinkertaisuudellaan ja voimallaan. Ranskalaismalli esiintyy ranta-asuissa itsevarmana ja säteilevänä, ja hänen viestinsä on selkeä: hänen painostaan ei voi keskustella. Tämä lausunto resonoi monien naisten kanssa.

Luottamuksen julistus, joka tuntuu hyvältä

Kameraan päin kääntynyt Clémentine Desseaux astuu eteenpäin itsevarmasti. Ei mitään puolustelua, ei selitystä ulkonäölleen: vain halu asettaa selkeä raja. Muutamalla sanalla hän toteaa, ettei halua enää kuulla kommentteja painostaan. Tämä asenne on yksinkertaisuudessaan vakuuttava. Tilanteessa, jossa fyysisestä ulkonäöstä esitetään usein kommentteja, malli muistuttaa meitä siitä, että jokainen on vapaa elämään omassa kehossaan ilman, että hänen tarvitsee mukautua muiden odotuksiin.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

"Kesävartalon" myytti kyseenalaistettu

Joka kesä samat vanhat totuudet toistuvat: sinun on valmisteltava kehosi ennen lomaa, pudotettava muutama kilo tai saavutettava ihanteelliseksi katsottu vartalo. Tämä paine vaikuttaa edelleen moniin ihmisiin – erityisesti naisiin – ja voi painaa voimakkaasti itsetuntoa. Videollaan Clémentine Desseaux kyseenalaistaa tämän näkemyksen. Hänen viestinsä on yksinkertainen: ei ole olemassa vain yhtä vartaloa, joka ansaitsee nauttia rannalta tai auringosta. Täydellinen kesävartalo on se, joka sinulla on tänään, kaikessa ainutlaatuisuudessaan.

Sitoutunut ääni osallistavamman edustuksen puolesta

Tämä kanta on osa pitkäaikaista sitoutumista. Yhdysvalloissa asuva Clémentine Desseaux on tullut tunnustetuksi hahmoksi kehopositiivisuusliikkeessä. Hän on jo useiden vuosien ajan ajanut erilaisten kehonmuotojen parempaa esittämistä muodissa ja mediassa. Julkaisujensa kautta hän kannustaa säännöllisesti kaikkia vaalimaan rauhanomaisempaa suhdetta omaan imagoonsa, kaukana joskus epärealistisista alan tai sosiaalisen median asettamista standardeista.

Katso tämä postaus Instagramissa Viesti, jonka on jakanut Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

Viesti, johon moni voi samaistua.

Tämä video koskettaa niin voimakkaasti, koska se korostaa jaettua kokemusta. Kesän lähestyessä painoon tai ulkonäköön liittyvät kommentit voivat moninkertaistua, joskus naamioituna neuvoiksi tai hyvää tarkoittaviksi huolenaiheiksi. Valitsemalla ilmaista itseluottamuksensa avoimesti Clémentine Desseaux tarjoaa erilaisen näkökulman: nauttia vuodenajasta täysin siemauksin antamatta muiden määritellä arvoasi. Se on kutsu juhlistaa kehoasi, arvostaa sen tarjoamia kokemuksia ja asettaa hyvinvointisi tuomitsemisen edelle.

Lyhyellä mutta vaikuttavalla lausunnolla malli Clémentine Desseaux muuttaa henkilökohtaisen kokemuksensa yleismaailmalliseksi viestiksi. Kieltäytyminen painon asettamisesta keskustelunaiheeksi on myös oikeuden puolustamista rauhanomaiseen olemassaoloon ilman, että hänen tarvitsee perustella itseään. Tämä inspiroiva lausunto muistuttaa meitä jostain olennaisesta: jokainen keho ansaitsee paikkansa auringossa, ehdoitta ja kommentoimatta.