"Kesävartalon" hiipuminen: kun naiset alkavat hyväksyä muotonsa paremmin

Pitkään kesään yhdistettiin "kilpajuoksu aikaa vastaan": kehon muuttamista, korjaamista ja muuntamista ennen kuin voi nauttia lämpimämmästä säästä. Nykyään uusi ääni saa yhä enemmän kuuluviin: naisten ääni, jotka muistuttavat meitä siitä, että kehon ei tarvitse olla "valmis" esillepanoon.

"Kesävartalo", paine, joka on menettämässä jalansijaa

Joka vuosi kesän lähestyessä toistui sama skenaario: nopeita treeniohjelmia, saavutettavia kuntotavoitteita ja neuvoja uima-asuun pukemiseen. Kuuluisa "kesävartalo" edusti tuolloin tiettyä ihannetta, joka oli usein kaukana vartaloiden todellisesta monimuotoisuudesta. Tämä visio alkaa vihdoin todella kehittyä.

Sosiaalisessa mediassa monet naiset ovat viime vuosina puhuneet ja kyseenalaistaneet ajatuksen, että keho on "validoitava" ennen rannalla, uima-altaalla tai lomalla nauttimista. Huumorin, henkilökohtaisten tarinoiden tai yksinkertaisesti arkielämänsä jakamisen kautta he välittävät yksinkertaisen viestin: kaikilla kehoilla on paikkansa kesällä.

Uima-asun käyttäminen ei ole ansaittava palkinto.

Ehkä merkittävin muutos on tämä: yhä useammat naiset kieltäytyvät näkemästä kehojaan "projekteina, jotka on saatettava päätökseen ennen kesää". Kurvit, arvet, selluliitti, vatsa, fyysiset erot tai median standardeja rikkova kehon muoto eivät vähennä kehon arvoa.

Jokainen vartalo ansaitsee tulla nähdyksi ja kunnioitetuksi. Uima-asut eivät ole varattu tietylle vartalotyypille. Mekko, shortsit, toppi tai mikään muu kesäasu ei vaadi erityistä lupaa. Onko sinulla vartalo? Silloin sinulla on jo "kesävartalo".

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Kehopositiivisuudesta rauhallisempaan suhteeseen omaan kehoon

Kehopositiivisuusliike on ollut keskeisessä roolissa kehonmuotojen monimuotoisuuden korostamisessa ja itsensä hyväksymisen edistämisessä. Jotkut ihmiset ovat kuitenkin tunteneet myös uudenlaista painetta: painetta rakastaa kehoaan ehdottomasti joka päivä. Tässä yhteydessä on kehittynyt lempeämpi lähestymistapa: kehoneutraalius.

Tavoitteena ei välttämättä ole pitää kehoasi kauniina tai jatkuvasti ihailla sitä, vaan yksinkertaisesti lakata tuomitsemasta sitä jatkuvasti. Kehosi on mukanasi joka päivä. Sen avulla voit liikkua, nauraa, matkustaa ja jakaa hetkiä rakkaittesi kanssa. Sen ei tarvitse noudattaa mitään standardeja ansaitakseen kunnioitusta.

Halu nauttia itsestään ilman syyllisyyttä

Tämä näkökulman muutos heijastaa toistuvien vaatimusten aiheuttamaa väsymystä. Lupaukset "nopeista muutoksista ennen kesää" ovat vähemmän houkuttelevia kuin ennen, sillä monet naiset kieltäytyvät nyt viettämästä kevättään syyllisyyttä tuntien tai piilotellen.

Itsestään huolehtiminen on tietenkin positiivinen asia: liikkuminen, koska se tuntuu hyvältä, tasapainoinen ruokavalio energisenä pysymiseksi, onnellisuutta tuovien tapojen valitseminen… Itsestään huolehtiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että täytyy muuttua pakotetun imagon mukaiseksi. Kesä on kokemusten keräämistä, muistojen luomista ja tärkeistä hetkistä nauttimista varten, ei kehonsa jokaisen sentin tutkimista varten.

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"Kesävartalo" kehittyy, ja niin kehittyvät myös ajattelutavat.

"Kesävartalo" ei ole kokonaan kadonnut, sillä vanhat standardit ovat edelleen olemassa joillakin alueilla. Jotain on kuitenkin muuttunut: niitä ei enää pidetä itsestäänselvyytenä. Yhä useammat naiset päättävät näyttää itsensä sellaisena kuin he ovat, odottamatta tietyn fyysisen tavoitteen saavuttamista.

Tämä kehitys muistuttaa meitä jostakin olennaisesta: ei ole vain yhtä tapaa "saada keho". Kehosi on jo oikeutettu. Koostasi, muodostasi tai ainutlaatuisista ominaisuuksistasi riippumatta sinulla on oikeus nauttia auringosta, mennä rannalle, pukeutua haluamallasi tavalla ja ottaa paikkasi häpeilemättä.

Yhteenvetona: tänä kesänä kaunein "kesävartalo" on yksinkertaisesti se, jossa tunnet olosi vapaaksi.