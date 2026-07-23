"On normaalia, että vanhetessasi sinulla on enemmän kurveja": hän kannustaa naisia muuttamaan näkökulmaansa kehoonsa

Kehopositiivinen
Anaëlle Gayon
@_bethanycook / TikTok

Kasvaminen, ikääntyminen, oman kehon muutoksen näkeminen… entä jos kaikki tämä olisikin yksinkertaisesti normaalia? Tämän viestin sisällöntuottaja Bethany Cook (@bethanycook_) haluaa välittää viraaliksi levinneellä videolla. Tervetullut muistutus yhteiskunnassa, jossa fyysisiä muutoksia pidetään edelleen liian usein "korjattavana ongelmana".

Kehon ei ole tarkoitus pysyä paikallaan.

Sisällöntuottaja Bethany Cook jakoi TikTokissa videon , jonka viesti oli yksinkertainen mutta vaikuttava: on normaalia, että vanhetessasi saat enemmän kurveja. Muutamalla sanalla hän kyseenalaistaa syvälle juurtuneen ajatuksen: aikuisen vartalon tulisi näyttää samalta kuin se, joka meillä oli 18-vuotiaana.

Monille naisille vartalon muuttuminen ajan myötä tuo mukanaan syyllisyyden tunteita. Keho kuitenkin muuttuu läpi elämän. Hormonit, raskaudet, stressi, elämäntavat, lääketieteelliset hoidot tai yksinkertaisesti vuosien kuluminen voivat vaikuttaa painoon ja vartalon muotoon. Ja se on täysin normaalia.

"Et päästänyt itseäsi menemään."

Videonsa ohella Bethany Cook (@bethanycook_) jakoi lohduttavan viestin yhteisölleen. Hän muistutti heitä siitä, että ikääntyminen tarkoittaa myös uuden elämänvaiheen aloittamista ja että siihen voi luonnollisesti liittyä fyysisiä muutoksia. Tämän lausunnon taustalla on keskeinen pointti: painonnousu ei tarkoita, että olet "päästänyt irti". Tämä ilmaus, jota usein käytetään naisten tuomitsemiseen, ylläpitää ajatusta siitä, että täyteläisempi vartalo on välttämättä seurausta tahdonvoiman puutteesta. Todellisuus on kuitenkin paljon monimutkaisempi.

Kurvikka tai lihava oleminen ei ole epäonnistuminen

Sana "lihava" ei ole loukkaus. Se on kuvaileva adjektiivi, aivan kuten "pitkä", "lyhyt" tai "vaalea". Kurvikkana tai lihavana oleminen, iästä riippumatta, ei ole mikään häpeällinen asia. Vuosien varrella jotkut ihmiset lihovat. Toiset taas laihtuvat. Jotkut säilyttävät saman vartalon koko elämänsä, kun taas toiset näkevät kehonsa muuttuvan useita kertoja.

Kaikki nämä kehityskaaret ovat päteviä. Ajatuksena ei ole sanoa, että "kaikki lihovat vanhetessaan", vaan muistuttaa ihmisiä siitä, että niin voi tapahtua... ja että se on täysin hyväksyttävää. Arvosi ei riipu vaa'an numerosta eikä vaatekoostasi.

Viesti, joka saa sinut tuntemaan olosi hyväksi

Ei ole yllättävää, että Bethany Cookin (@bethanycook_) kirjoitus sai vastakaikua monille verkossa. Monet selittivät tunnistaneensa itsensä hänen sanoistaan vertailtuaan vuosia aikuisen kehojaan teini-ikäisiin itseinsä. Tällainen keskustelu vastaa todelliseen tarpeeseen: tarpeeseen nähdä rehellisempiä ja myötätuntoisempia kuvauksia kehoista. Kauneusstandardit jumittuvat usein nuoreen, hoikkaan ja oletettavasti muuttumattomaan vartaloon, kun taas ihmiskeho kehittyy jatkuvasti.

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Bethany Cookin (@bethanycook_) jakama julkaisu

Lyhyesti sanottuna tärkein asia on muistaa, ettei kenenkään keholla ole velvollisuutta pysyä samanlaisena vuosikymmenten ajan. Bethany Cookin (@bethanycook_) viesti kannustaa meitä lopulta korvaamaan tuomitsemisen ystävällisyydellä. Vanheneminen on etuoikeus, eikä tähän elämänvaiheeseen liittyviä muutoksia pidä nähdä epäonnistumisena. Iästäsi, painostasi tai kehotyypistäsi riippumatta kehosi ansaitsee kunnioitusta.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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