"Naisen selluliitti ei ole vastenmielistä": hänen viestinsä kehosta herättää reaktion

Mitä jos lakkaisimme tarkastelemasta fyysisiä yksityiskohtiamme niin ankarasti? Sisällöntuottaja Sarah Nicole Landry, joka tunnetaan Instagramissa nimellä @thebirdspapaya, jakaa ajatuksen, joka kannustaa meitä muuttamaan näkökulmaamme kehoomme. Hänen viestinsä: se, mitä joskus pidämme itsessämme "virheinä", voi olla kauniita ja luonnollisia muissa.

Käännekohta, joka muuttaa tapasi katsoa itseäsi

Instagramissa julkaisemallaan videolla Sarah Nicole Landry kertoo yksinkertaisesta mutta syvästi vaikuttavasta oivalluksesta. Hän selittää, ettei ollut koskaan katsonut toisen naisen selluliittia , raskausarpia tai kurveja torjutuksi tai tuomitsevaksi. Päinvastoin, hän muistaa tietyn hetken, joka muutti hänen näkökulmansa: kun hän näki mallin raskausarpia ja piti niitä kauniina.

Se oli hänelle ilmestys, sillä samat arvet, joita hän ihaili jossakin toisessa, olivat aiemmin olleet epävarmuuden lähde ilmestyessään hänen omaan kehoonsa. Tämä kokemus sai hänet kyseenalaistamaan, miten arvioimme itseämme: miksi emme joskus pysty osoittamaan itsellemme samaa ystävällisyyttä, jota luonnostaan osoitamme muille?

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Kompleksit ovat usein opittuja, eivät synnynnäisiä

Sarah Nicole Landrylle (@thebirdspapaya) tämä ankara minäkuva ei välttämättä kumpua sisältä. Siihen vaikuttavat usein vuosien toistuvat viestit siitä, mitä "täydellinen vartalo" tarkoittaa. Retusoitujen kuvien, saavuttamattomien kauneusstandardien ja jatkuvan ulkonäön muuttamispaineen keskellä on helppo sisäistää kritiikkiä, joka ei ole edes omaa.

Selluliitista, ihovirheistä ja kehon muodon vaihteluista tulee sitten "piilotettavia asioita", vaikka ne ovatkin vain osa kehojen monimuotoisuutta. Hänen viestinsä korostaa keskeistä ajatusta: jos pidämme muiden ihmisten kehoja kauniina, aitoina ja ainutlaatuisina, miksi oman peilikuvamme pitäisi ansaita vähemmän ystävällisyyttä?

Tilan tekeminen itsensä hyväksymiselle

Tarinansa kautta Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) kannustaa meitä muuttamaan sisäistä vuoropuheluamme vähitellen. Sen sijaan, että keskittyisimme siihen, mitä haluaisimme pyyhkiä pois, miksi emme oppisi arvostamaan kaikkea sitä, mitä kehomme antaa meille mahdollisuuden kokea?

Se rohkaisee meitä ottamaan etäisyyttä negatiivisiin ajatuksiin, joita saattaa nousta mieleen. Näitä kriittisiä pieniä ääniä on joskus olemassa, mutta niiden ei pitäisi ottaa valtaa. Tavoitteena ei ole pakottaa itseämme rakastamaan kaikkea välittömästi, vaan siirtyä kohti lempeämpää ja kunnioittavampaa suhdetta itseemme. Jokainen keho kertoo tarinan: kurvit, arvet , raskausarvet ja elämän muutokset ovat kaikki jälkiä ainutlaatuisesta matkasta.

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Viesti, joka resonoi monien naisten kanssa

Sarah Nicole Landryn (@thebirdspapaya) julkaisu herätti nopeasti lukuisia reaktioita. Monet naiset tunnistivat hänen sanoissaan kokemuksen, jonka he tuntevat liiankin hyvin: he ovat paljon vaativampia omaa ulkonäköään kuin muiden ulkonäköä kohtaan. Vuosien varrella Sarah Nicole Landrysta on tullut arvostettu ääni kehon hyväksymiseen ja itsetuntoon liittyvissä aiheissa. Hänen julkaisunsa kannustavat meitä irtautumaan pakotetuista standardeista ja löytämään uudelleen realistisemman, vapautuneemman ja positiivisemman näkemyksen kauneudesta.

Tällä viestillä Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya) muistuttaa meitä kallisarvoisesta totuudesta: kehomme ei tarvitse olla "täydellinen" tullakseen rakastetuksi. Ystävällisyys, jota osoitamme muille, ansaitsee osoittaa myös itsellemme.