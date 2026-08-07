Hän sisällyttää proteesijalkansa asuunsa ja ravistelee muotikoodeja.

Vaikka vammaisuus harvoin koristaa suurten muotinäytösten lavasteita, se ei ole ristiriidassa muodin taiteen kanssa. Sisällöntuottajalle @allysstar_, jolla on amputoitu jalka, se ei ole este tyylille, vaan kutsu luoda eri tavalla ja olla kekseliäs. Näin ollen hänen proteesinsa ei ole pelkästään tasapainoa edistävä lääkinnällinen laite: se on hänen tyylinsä kulmakivi, hänen asujensa keskipiste.

Ainutlaatuinen proteesi

Sisällöntuottaja @allysstar_ on yhden naisen inspiraation lähde. Tämä tyylitietoinen nainen pukeutuu kuin lehtimallit ja tarjoaa oman näkemyksensä trendeistä. Hänellä on Instagram-tili, joka saa sinut haluamaan pinata kaiken. Hän ei vain seuraa "core"-päätteisiä hashtageja tai kopioi jo olemassa olevaa sisältöä.

Hän tunnetaan hillitystä mutta omaleimaisesta tyylistään, ja hän onnistuu luomaan ikonisia asuja jopa yksinkertaisimmista vaatekaapin perusvaatteista. Hän on yksi niistä onnekkaista, jotka osaavat toteuttaa jokaisen lookin, jopa kaikkein huolettomimman. Eikä hänen auransa ole ainoa syy tällaiseen "vau"-efektiin. Aivan kuten Lagerfeld teki tummista aurinkolaseistaan ikonisen ja Chanel teki niin aina läsnä olevalla tweed-asullaan, myös Alicella, hänen oikealla nimellään, on oma tavaramerkkiasusteensa. Ja alun perin se oli hänelle enemmänkin pakotettu kuin valittu.

Jokaisen asun myötä hän pukee ylleen vaatteen, joka ei vastaa muotitrendiin eikä naistenlehden sanelemiin, vaan fyysiseen tarpeeseen. Se on proteesi, eikä se täydellisesti jäljittele normaalin jalan fyysistä ulkonäköä. Se heijastaa omistajansa vapaata ja iloista persoonallisuutta. Se on upea trompe l'oeil: tekojalka, joka on peitetty lähes täydellisellä tatuoinnilla, joka näyttää todellisemmalta. Yksittäinen motiivi, joka tarjoaa kaiken asulta vaadittavan oikukkuuden.

Katso tämä postaus Instagramissa Alice Tampalini (@allysstar_) jakama viesti

Kun muoti ja vammaisuus yhdistyvät

Muotiviikkojen catwalkeilla, kaduilla tai aikakauslehdissä esiteltävissä XXL-kokoisissa kaupunkimainoksissa vammaisuus on aliedustettuna, ellei täysin näkymätöntä. Tämä ei ole yllättävää, sillä muotiteollisuus suunnittelee vaatteensa "työkykyisten" vartaloiden pohjalta, ilman fyysisiä eroja ja usein standardimallien mukaan muokattuna.

Vaikka Alice saattaakin säännöllisesti epäonnistua sitoutumisessaan osallistavuuteen , hän todistaa, että vammaisuus ei ole suinkaan este tyylin tavoittelulle. Nuori nainen, joka herättää sitkeyttä jokaisessa postauksessaan, näyttää, mitä hän haluaisi nähdä useammin Victoria's Secret -näytöksissä tai muotiviikoilla.

Hän ei piilota proteesiaan paksujen vaatekerrosten alle sulautuakseen joukkoon ja pysyäkseen huomaamattomana julkisuudessa. Hän esittelee sitä ylpeänä, kuten muut tekevät suunnittelijalaukulla tai arvokkailla koruilla. Hänen mittatilaustyönä suunnittelemansa proteesi on hänen tavaramerkkinsä, hänen oikukkuutensa, aivan oma kielensä. Koska ei, vammaisuus ei ole tabu eikä rajoitus itseilmaisulle.

Katso tämä postaus Instagramissa Alice Tampalini (@allysstar_) jakama viesti

Edustus, jolla on merkitystä

Vammaisuutta on mainittu alle yhdessä prosentissa mainoksista viimeisten 25 vuoden aikana. Hollywoodissa 95 % rooleista, joihin liittyy "vammaisuus", on vammattomien näyttelijöiden esittämiä. Näiden hälyttävien lukujen mukaan vammaisuus näyttää olevan merkittävä este roolivalinnoissa.

Vammaisuuden uhrit tuntevat itsensä syrjäytyneiksi, unohdetuiksi ja epäoikeudenmukaisesti parrasvaloihin jätetyiksi. "Valmistaudu kanssani" -tyylisten videoidensa ja introspektiivisen mutta esteettisesti miellyttävän sisältönsä kautta Alice avaa mahdollisuuksien maailman, jossa vammaisuudesta keskustellaan ilman suodattimia tai häpeää.

Muoti-ikonina, mutta myös toivon ja optimismin levittäjänä hän todistaa, että esteet ovat enimmäkseen mielessä. Hän ei näe vammaansa menetyksenä, vaan mahdollisuutena uudistua, keksiä itsensä uudelleen ja elää vaatteissaan eri tavalla, entistä vapaammin ja nautinnollisemmin.