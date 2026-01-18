Search here...

Nadia Aboulhosn, plus-kokoinen malli, joka määrittelee muodin uudelleen omalla tavallaan

Kehopositiivinen
Léa Michel
nadiaaboulhosn/Instagram

Nadia Aboulhosn, Orlandossa, Floridassa syntynyt plus-kokoinen malli, määrittelee uudelleen osallistavan muodin tyylillään ja kehopositiivisuuden aktivismillaan. Libanonilais-amerikkalaistaustaisella Aboulhosnilla on yli 700 000 seuraajaa Instagramissa, jossa hän jakaa muoti-, kauneus- ja lifestyle-aiheista sisältöä inspiroiden tuhansia naisia ​​omaksumaan kaikki vartalonmuodot.

Itseoppinut alku muodissa

22-vuotiaana Nadia muutti Harlemiin, New Yorkiin, ja perusti bloginsa vuonna 2010 ilmaistakseen intohimoaan muotiin. Hän hylkäsi elitistiset standardit saatuaan FIT:n hylkäämän vastauksen. Hänen ensimmäinen kuvauksensa Seventeen Magazinen "kurvikkaiden" osiossa merkitsi hänen saapumistaan ​​muotimaailmaan, ja sitä seurasi voitto American Apparel Model Competitionissa. Sen jälkeen hän työskenteli mallina julkaisuille, kuten Vogue Italia, Cosmopolitan ja Marie Claire, ja esiintyi kampanjoissa brändeille, kuten Addition Ellen ja Boohoon.

Katso tämä postaus Instagramissa

Nadia Aboulhosnin (@nadiaaboulhosn) jakama julkaisu

Ura sitoutuneena suunnittelijana

Nadia loistaa suunnittelussa syksyn 2015 kapselimallistolla (14 kappaletta koossa 12–24, minimalistisia ja armeijahenkisiä), joka esiteltiin New Yorkin muotiviikoilla ja jota myytiin Lord & Taylorissa. Hän lanseerasi reisikorkuiset saappaat, jotka on suunniteltu täyteläisemmille reisille – menestys, joka myytiin loppuun kahdesti – ja mallistot Boohoo Plus -sivustolle, mikä osoittaa, että muodin tulisi sopia kaikille vartalotyypeille. Hän esiintyy myös videoissa, kuten "everyBODYisflawless", edistääkseen itsensä hyväksymistä.

Katso tämä postaus Instagramissa

Nadia Aboulhosnin (@nadiaaboulhosn) jakama julkaisu

Kulttuurivaikutus ja -vaikutus

Kehopositiivisuuden edelläkävijänä Nadia tekee yhteistyötä H&M:n, Pat McGrathin ja Lord & Taylorin kanssa ja isännöi konferensseja, kuten Create and Cultivate. Hänen maksullinen sovelluksensa tarjoaa podcasteja ja eksklusiivista sisältöä, vahvistaen hänen yhteisöään itsensä hyväksymisen ja naisten yrittäjyyden ympärillä. 37-vuotiaana hän on johtava ääni monimuotoisemmalle alalle, joka on kaukana "mallinhoikkien" hahmojen stereotypioista.

Lyhyesti sanottuna Nadia Aboulhosn ilmentää muotivallankumousta: saavutettava, osallistava ja aito, hän todistaa, että tyyli ylittää koon ja iän. Hänen matkansa itseoppineesta ikoniksi inspiroi naisia ​​omaksumaan kehonsa ja sanelemaan trendejä, pakottaen alan kehittymään kohti suurempaa osallistavuutta.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tämä kahvila työllistää vain naisia, jotka ovat kärsineet happopalovammoista, ja se muuttaa käsityksiä

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä kahvila työllistää vain naisia, jotka ovat kärsineet happopalovammoista, ja se muuttaa käsityksiä

Joka vuosi Intiassa poltetaan 1 000 naista hapolla, ja selviytyjät saavat elinikäiset fyysiset arvet. Heidän ihoonsa on merkitty...

58-vuotiaana hän hiihtää epätodennäköisessä asussa ja uhmaa ikärajoihin liittyviä normeja.

Samalla kun me palelemme ja kasaamme vaatteita kerroksiksi päällemme, viisikymppinen nainen riisuu hiihtoasunsa ja liukuu puuterissa yksiosaisessa asussa....

Nenä, vatsa, käsivarret: miten nämä epävarmuudet muokkaavat elämänvalintojamme

Olet ehkä jo kieltäytynyt kutsusta rannalle, pyytänyt päästä kuvaan taustalle tai epäröinyt sanoa "kyllä" uudelle seikkailulle. Näiden pienten...

Esittelemällä ylpeänä kurvejaan tämä malli todistaa, että kauneudella ei ole standardeja.

Tabria Majors ei noudata mitään sääntöjä loistaakseen. Plus-kokoisena mallina, sisällöntuottajana ja kehopositiivisuuden aktivistina hän ilmentää vapaata ja itsevarmaa...

"Iso": Tämä plus-kokoinen vaikuttaja poseeraa rannalla vartalopositiivisen viestin merkeissä.

Muutamalla ankaralla sanalla heräsi voimaantumisaalto. Kohdatessaan arkista rasvakammoa plus-kokoinen sisällöntuottaja valitsi itseiron ja itsensä rakastamisen. Tuloksena oli säteilevä,...

63-vuotiaana hän kysyy, ovatko shortseista tulleet "liian mauttomat hänen ikäisekseen".

Entä jos yksinkertainen vaate riittäisi ravistelemaan vuosikymmenten perinteitä? Instagramissa julkaistu näennäisen kevytmielinen video on käynnistänyt paljon syvemmän keskustelun...

© 2025 The Body Optimist