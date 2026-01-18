Nadia Aboulhosn, plus-kokoinen malli, joka määrittelee muodin uudelleen omalla tavallaan

Nadia Aboulhosn, Orlandossa, Floridassa syntynyt plus-kokoinen malli, määrittelee uudelleen osallistavan muodin tyylillään ja kehopositiivisuuden aktivismillaan. Libanonilais-amerikkalaistaustaisella Aboulhosnilla on yli 700 000 seuraajaa Instagramissa, jossa hän jakaa muoti-, kauneus- ja lifestyle-aiheista sisältöä inspiroiden tuhansia naisia ​​omaksumaan kaikki vartalonmuodot.

Itseoppinut alku muodissa

22-vuotiaana Nadia muutti Harlemiin, New Yorkiin, ja perusti bloginsa vuonna 2010 ilmaistakseen intohimoaan muotiin. Hän hylkäsi elitistiset standardit saatuaan FIT:n hylkäämän vastauksen. Hänen ensimmäinen kuvauksensa Seventeen Magazinen "kurvikkaiden" osiossa merkitsi hänen saapumistaan ​​muotimaailmaan, ja sitä seurasi voitto American Apparel Model Competitionissa. Sen jälkeen hän työskenteli mallina julkaisuille, kuten Vogue Italia, Cosmopolitan ja Marie Claire, ja esiintyi kampanjoissa brändeille, kuten Addition Ellen ja Boohoon.

Ura sitoutuneena suunnittelijana

Nadia loistaa suunnittelussa syksyn 2015 kapselimallistolla (14 kappaletta koossa 12–24, minimalistisia ja armeijahenkisiä), joka esiteltiin New Yorkin muotiviikoilla ja jota myytiin Lord & Taylorissa. Hän lanseerasi reisikorkuiset saappaat, jotka on suunniteltu täyteläisemmille reisille – menestys, joka myytiin loppuun kahdesti – ja mallistot Boohoo Plus -sivustolle, mikä osoittaa, että muodin tulisi sopia kaikille vartalotyypeille. Hän esiintyy myös videoissa, kuten "everyBODYisflawless", edistääkseen itsensä hyväksymistä.

Kulttuurivaikutus ja -vaikutus

Kehopositiivisuuden edelläkävijänä Nadia tekee yhteistyötä H&M:n, Pat McGrathin ja Lord & Taylorin kanssa ja isännöi konferensseja, kuten Create and Cultivate. Hänen maksullinen sovelluksensa tarjoaa podcasteja ja eksklusiivista sisältöä, vahvistaen hänen yhteisöään itsensä hyväksymisen ja naisten yrittäjyyden ympärillä. 37-vuotiaana hän on johtava ääni monimuotoisemmalle alalle, joka on kaukana "mallinhoikkien" hahmojen stereotypioista.

Lyhyesti sanottuna Nadia Aboulhosn ilmentää muotivallankumousta: saavutettava, osallistava ja aito, hän todistaa, että tyyli ylittää koon ja iän. Hänen matkansa itseoppineesta ikoniksi inspiroi naisia ​​omaksumaan kehonsa ja sanelemaan trendejä, pakottaen alan kehittymään kohti suurempaa osallistavuutta.