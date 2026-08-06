Kööpenhaminan muotiviikot näyttävät esimerkkiä kaukana standardien vastaisista vartaloista catwalkeilla

Kurvit ovat olleet poissa muotiviikkojen catwalkeilta jo useiden vuosien ajan. Herätettyään kollektiivista toivoa monipuolistamalla näyttelijäkaartiaan ja esittelemällä helpommin lähestyttäviä malleja, muotiteollisuus palasi nopeasti vanhoihin tapoihinsa. Se ei pitänyt kiinni hyvistä aikomuksistaan, ja monimuotoisuudesta tuli jälleen kaukainen unelma. Kööpenhaminan muotiviikko, joka kestää 7. elokuuta asti, on poikkeus tästä vallitsevasta hoikkuudesta ja muistutus siitä, että jokainen vartalo ansaitsee tulla edustetuksi.

Kööpenhaminassa mallit ottavat askeleen ulos normaalista

Skandinavian maat ovat aina aikaansa edellä ja toimivat säännöllisesti mallioppilaina, niin parlamentin saleissa kuin catwalkillakin. Ne vahvistivat tämän visionäärisen aseman viimeisimmillä Kööpenhaminan muotiviikoilla. Vaikka se saattaa saada vähemmän seuraajia ja mediahuomiota kuin Pariisin tai Lontoon muotiviikoilla, se tarjoaa arvokkaita näkemyksiä.

Vaikka muissa maissa, joissa tätä muotivillitystä järjestetään, malleilla on samanlaisia vartalotyyppejä ja he harvoin ylittävät symbolisen koon 6, Kööpenhaminassa he ovat hienostuneempia. Heidän ihonsa liikkuu kankaan alla, vatsa huojuu kankaan takana ja heidän näkyvät rintansa ovat heidän ulkonäkönsä kruunu. Se on erilainen maailma, jossa eleganssi ei välttämättä ole synonyymi hoikkuudelle eikä kauneutta mitata räätälin mittanauhalla.

Koska huolimatta joistakin yrityksistä edistää osallisuutta ja kehon monimuotoisuutta, muotiteollisuus palasi nopeasti vanhoihin tapoihinsa ja nosti hoikkuuden takaisin etualalle. Se takertuu tähän kalorivajeen rajalla olevaan kauneusihanteeseen, johon yksikään nainen ei voi samaistua. Lisäksi luvut puhuvat puolestaan: Vogue Businessin raportin mukaan muotiviikoilla 2026 oli vain 0,3 % plus-kokoisia malleja.

Kehopositiivisuusliike oli yhtä ohikiitävä kuin muotitrendit. Se vaikutti vain lyhyeltä luvulta, ei uudelta kirjoitettavalta tarinalta. Onneksi Kööpenhaminassa tämä positiivinen vallankumous jatkuu, ja sitä ilmentävät mallit, jotka eivät pyri saavuttamattomiksi fantasioiksi. He pyrkivät rauhoittamaan kaikenlaisia naisia ja olemaan kuin heille osoitettu peili.

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Juhlitaan erilaisia siluetteja ja rajattomia kokoja.

Kööpenhaminan muotiviikot maalaavat kuvan autenttisemman, aidomman ja vähemmän laskelmoidun muodin luonteesta. Ne tarjoavat paremman ymmärryksen siitä, mitä "erilaisuuden hyväksyminen" tarkoittaa. Aiemmat muotiviikot ovat totuttaneet meidät paljaisiin luutoihin ja hoikkaan vartaloon, mutta nämä esittelevät anatomiaa avoimemmin. Kööpenhaminassa ei ole yhtä ainoaa vartalotyyppiä eikä rajoitetun erän siluetteja.

Operasport-brändi esitteli "Growth"-mallistonsa kaikenkokoisille ja -muotoisille malleille. Röyhelöjä, pitsiä, kukkakirjontaa ja ylisuuria orkideoita koristivat realistisia, dynaamisia vartaloita. Plus-kokoiset, keskikokoiset, raskaana olevat ja hoikat mallit: jokaisella naisella oli oma lähettiläänsä.

Paolina Russon vartalotyyppien kirjo oli yhtä monipuolinen, eikä hän myöskään rajoittanut itseään yhteen hallitsevaan profiiliin. Kauniisti sisaruutta ilmentävät mallit, joilla oli kontrastiset ihonsävyt ja toisiaan täydentävät vartalonmuodot, toivat eloon eloisia asusteita, joissa oli vaikutteita vuoden 2000 tyylistä. Gestuz jakoi saman ennakkoluulottoman lähestymistavan ja kumosi perusteellisesti käsityksen siitä, ettei tyylikkyyttä voitaisi saavuttaa kurveilla tai täyteläisemmillä lantioilla.

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Osallistava lähestymistapa, joka osoittaa, ettei kaikkea ole menetetty

Kööpenhaminan muotiviikoilla vartalot eivät vain kopioi toisiaan, vaan ne muodostavat kokonaisuuden, joka artikuloituu ihastuttavassa sekamelskassa. Tässä kaupungissa, joka muistuttaa osallistavaa paratiisia, muoti ei ole valikoivaa: se on universaali kieli, jota kaikki ymmärtävät. Tätä kaunista vartaloiden ja kankaiden koreografiaa katsellessaan katsojat eivät enää tunne syntyneensä väärään kehoon. He voivat samaistua lavalla oleviin malleihin ja löytää yhteisen sävelen heidän kanssaan.

Ja Kööpenhaminan muotiviikot ovat erityisen taitavia luottamuksen palauttamisessa. Se on jopa niiden suurin erikoisuus, niiden määrittelevä piirre. Joka kerta ne onnistuvat siellä, missä muut versiot armottomasti epäonnistuvat. Esimerkiksi vuoden 2024 muotiviikoilla ne levittivät punaisen maton vammaisille malleille, mukaan lukien näkövammaiselle plus-kokoiselle ikonille Lucy Edwardsille . Ne myös juhlistivat malleja, jotka usein hylättiin tai sivuutettiin: naisia, jotka putosivat katalogien "pohjalle".

Tämän Kööpenhaminan muotiviikon tulisi olla inspiraation lähde. Se tarjoaa terveemmän perustan muodille ja esittelee vartaloita, jotka puhuttelevat kaikkia naisia, eivät puolijumalattaria, jotka kylvävät henkilökohtaista syyllisyyttä tai itseinhoa .