"Itachin kaltaiset tummat silmänaluset": se fyysinen yksityiskohta, jota kukaan ei selitä... ja joka sinulla saattaa olla

Tyypilliset tummat silmänaluset tummenevat silmänpohjaa antaen vaikutelman uponneesta ihosta. Itachin tummat silmänaluset, jotka viittaavat samannimiseen hahmoon "Naruto"-sarjasta, ovat selkeämmät ja ulottuvat poskille sulautuen hienoihin juonteisiin. Ehkä sinullakin on tämä ominaisuus, ja mangakulttuurissa se ei ole mikään vika, joten älä murehdi siitä liikaa.

Tummat silmänaluset, jotka ovat voimakkaampia ja selkeämpiä

Jatkuvasti kasvoilta korjatut ja poistetut tummat silmänaluset ovat epäarvostettuja. Niillä on huono maine ja ne ovat epärealististen kauneusstandardien uhreja. Yleisten harhaluulojen mukaan ne kertovat kroonisesta väsymyksestä, unenpuutteesta ja paljastavat itsestä huolehtimisen puutteen. Ne korostavat tätä "sairasta ihoa" ja vääristävät hiljaa ihon sävyä. Tästä yhteiskuntamme, joka on pakkomielteisesti riippuvainen photoshopatuista ihonväreistä ja nuoruudenseerumeista, on meidät vakuuttanut. Jos uskomme näihin saneluihin , iholla ei ole oikeutta elää rauhassa ja ilmaista itseään. Se on alistettu täydellisyyden diktatuurille, ja kaikki, mitä siitä saamme, on epävarmuutta .

Kulttianime "Naruto":ssa Itachin silmänaluset eivät ole villin yön seurausta eivätkä esteettisiä poikkeamia. Taiteilijat kaiversivat ne Itachin kasvoihin antaakseen hänelle salaperäisen ilmeen ja korostaakseen hänen katsettaan. Ne ovat voimakas visuaalinen symboli, voiman osoitus ja ennen kaikkea jalo ominaisuus. Lääketieteellisessä mielessä niitä kutsutaan myös "nasojugal sulciksi", kyynelkanavan uurteen, silmäkuopan alapuolisen ontelon, vääristymäksi. Tässä sukupolvien ajan tunnettu mangassa nämä tummat silmänaluset ovat ainutlaatuisia. Ne kulkevat Itachin poskien poskilla ja korostavat hänen kasvojensa sileitä piirteitä. Ensi silmäyksellä ne saattaisivat erehtyä luulemaan soturin meikiksi.

Todellisuudessa ne lisäävät ihoon ulottuvuutta ja näyttävät tukkoisemmilta, antaen illuusion turvonneista silmänympäryksistä. Itachin tummat silmänaluset voivat olla luonnollisia, perinnöllisiä tai yksinkertaisesti liittyä kasvojen rakenteeseen. Toisin sanoen: voit nukkua kahdeksan tuntia yössä ja silti katsella samalla intensiivisesti kuin anime-sankari.

Kysymys ihosta ja läpinäkyvyydestä

Usein virheellisesti unettomiin öihin yhdistetyt tummat silmänaluset eivät ole pelkästään seurausta koko yön nukkumisesta eivätkä ne ole fyysinen ilmentymä unettomuudesta. Ne ovat usein geneettisiä ja riippuvat pitkälti kasvojen rakenteesta. Jos vanhemmillasi tai isovanhemmillasi on luonnostaan varjoisat silmät, on hyvät mahdollisuudet, että olet perinyt ne. Silmäkuopan muoto, katseen syvyys ja rasvakudoksen jakautuminen silmien alla ovat kaikki merkittäviä tekijöitä.

”Narutossa” Itachilla on ollut nuoresta iästä lähtien nämä tunnusomaiset tummat silmänaluset, mikä viittaa niiden luonnolliseen piirteeseen. Kyseessä ei ole pelkkä tyylillinen koriste, vaan harkittu suunnitteluvalinta, jolla pyritään tekemään Itachista kiehtovampi ja arvoituksellisempi. Näillä tummilla silmänalusilla on salainen merkitys ja ne sisältävät hänen tarinansa.

Narutossa kypsyyden merkki

Nuorisokeskeisessä modernissa maailmassa tummat silmänaluset ovat usein kauneusstandardien uhreja ja kosmetiikkateollisuuden halveksivan katseen kohteena, mutta "Narutossa" Itachin tummat silmänaluset palvelevat kerronnallista tehtävää. Ne symboloivat varhaisia vastuita, mittaamatonta henkistä taakkaa ja loputonta emotionaalista kärsimystä. Mitä vanhemmaksi hän tulee, sitä syvemmiksi nämä tunnusomaiset merkit syvenevät hänen kasvoillaan.

Vaikka nämä tummat silmänaluset kannattelevat hänen nuoren elämänsä painoa ja vetävät hänen kasvonsa alaspäin, ne tekevät Itachista ainutlaatuisen. Siinä missä monilla ninjoilla on pehmeät, energiset kasvonpiirteet, Itachi vaikuttaa heti erilaiselta: kypsemmältä, vakavammalta, lähes ajattomalta. Japanilaisessa kulttuurissa (ja erityisesti mangassa) väsyneet kasvonpiirteet ja tummat silmänaluset yhdistetään usein tunteiden syvyyteen, älykkyyteen ja melankoliaan. Itachin kasvojen jäätymisen ja lukukelvottomuuden sijaan hän vaikuttaa erilaisuutensa ansiosta inhimillisemmältä ja samaistuttavammalta.

Aliarvioitu viehätysvoimatekijä

Kun etsit TikTokissa luonnollisen kokoisia esimerkkejä Itachin tummista silmänaluksista, löydät joko selittäviä videoita, jotka on suunnattu vain kokeneille mangafaneille, tai mainosmateriaalia kauneusleikkauksista. Aivan kuin nämä tummat silmänalukset eivät kuuluisi silmien alle tai heikentäisivät kauneuttamme.

Tämän ominaisuuden poistaminen tai muuttaminen on identiteetin kieltämistä ja sen uhraamista, mikä erottaa meidät muusta maailmasta. Se on kuin poistaisi kukat Monet'n maalauksista tai muuttaisi Picasson luomusten muotoja. Nämä tummat silmänaluset eivät vähennä viehätysvoimaamme; ne lisäävät sitä. Ne ovat etu, eivät haitta.

Cosplay-asuissa violetilla rajauskynällä luodut Itachin tummat silmänaluset ovat siis enemmän ihailtuja kuin vihattuja. Ei siis ole epäilystäkään siitä, että antaisimme muiden sanella ulkonäköämme tai antaisimme 2.0-filttereiden tulla todellisuutta.