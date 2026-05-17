Kärsyessään iho-ongelmasta hän käyttää meikkiä itsensä hyväksymisen työkaluna.

Carlie Foulks (@hootieq) syntyi Nethertonin oireyhtymän kanssa. Nethertonin oireyhtymä on sairaus, joka vaikuttaa ihon ulkonäköön ja antaa illuusion auringonpolttamasta ihosta. Hän luo taidetta kasvoillaan ja kouluttaa ihmisiä erilaisuudesta. Siveltimineen, kimaltelevine luomiväreineen ja sävytettyine puikkoineen hän ei pyri peittämään ainutlaatuisuuttaan meikin alle, vaan pikemminkin muuttamaan säälin ihailuksi. Carlie Foulks on esimerkki hyväksynnästä ja tekee kauneudesta arvokkaan ilmaisukeinon.

Meikki on kutsumus, ei naamiointi.

Jotkut heiluttavat banderolleja, pahvikylttejä ja lippuja, mutta Carlie Foulks nostaa kulmikkaat siveltimensä, värilliset kohl-kynänsä ja hopeiset palettinsa korkealle. Nuori nainen, joka tunnetaan nimellä @hootieq, kannattaa osallistavampaa ja vähemmän idealisoitua kauneutta. Vaikka "puhtaan tytön" kauneusstandardeja mainostavat tutoriaalit pommittavat meitä säännöllisesti ja saavat meidät uskomaan mahdottomaan, lahjakas Carlie Foulks rikkoo nämä normit säteilevällä persoonallisuudellaan ja tarttuvalla hyvällä huumorillaan.

Hänelle meikki ei ole keinotekoinen menetelmä, jolla on tarkoitus korjata piirteitä, peittää tummia silmänalusia, kääntää kasvonpiirteitä tai retusoida genetiikan – yksilöllisyyden merkkien – vaikutusta. Ei, meikki on purkautumiskanava, portti luovaan maailmaan, tila irti päästämiseen. Hän luo meikkiopetusohjelmia makuuhuoneensa yksityisissä rajoissa. Itse asiassa hänellä on Amy Winehousen tapaan tunnusomainen look: goottilainen eyeliner ja sydämenmuotoinen leima silmän alla. Look, joka on osittain kawaii, osittain rock, jonka internetin käyttäjät liian usein unohtavat väärän uteliaisuuden ajamina.

Vaikka Carlie Foulks (@hootieq) haluaakin sairautensa olevan vain pieni yksityiskohta, hän herättää kysymyksiä suurelle yleisölle, joka on tottunut virheettömeen ihoon , vilpillisiin filttereihin ja Photoshop-retusointiin. Nethertonin oireyhtymän kanssa eläen hänellä on kirkkaanpunainen iho, joka antaa vaikutelman kesän palovammoista. Ripsien puuttuminen ja muutama harva karva korvaavat hänen luonnollisen hehkunsa helposti tämän "puutteen". Tämän harvinaisen sairauden näkyvistä oireista huolimatta Carlie pyrkii olemaan "aivan kuten kaikki muutkin", jota ihaillaan meikistään eikä kiistattomasta sitkeydestään.

Muusa, joka ei halua pelkistyä fyysiseen olemukseensa.

Monilahjakas nainen, joka loistaa sekä eyelinerin vetämisessä että lauluharjoituksissa, Carlie on mitä voisi kutsua "moniosaajaksi". Säihkyvä, iloinen ja optimismia pursuava Carlie osaa saada katsojansa hymyilemään ja levittää onnellisuuttaan pikseleiden keskelle. Hän kuitenkin valittaa, että hänen ulkonäkönsä on aina pääosassa.

Koska hänen sairautensa ei määrittele häntä. Se on vain jäävuoren huippu, ja meikki näyttää silloin hänen persoonallisuutensa jatkeelta, hänen sisäisen olemuksensa jatkumolta. Hänen kasvonsa ovat vain tausta hänen esteettisessä kurinalaisuudessaan, fantasian kangas, leikkikenttä. Meikillä hän lisää kaunista sinne, missä kärsimys on pitkään hallinnut.

”Olen ihminen, en ole live-esiintyjä”, hän toteaa tiukasti selventävässä viestissä. Kyllästyneenä kaikkiin tunkeileviin kommentteihin, jotka yrittävät selvittää hänen sairautensa mysteerejä, hän jopa ehdottaa, että juoruilijat googlaisivat tietoa. Carlie Foulks (@hootieq) ei halua olla sairautensa lähettiläs, hän haluaa vain pysyä tyttönä, joka meikkaa rennossa ympäristössä.

Kauneustutoriaaleja, jotka kuulostavat aidommilta kuin koskaan

Ja juuri siinä piilee hänen kauneustutoriaaliensa vahvuus: niiden raa'assa vilpittömyydessä. Ei lupauksia muuttuneista kasvoista, ei keskustelua "täydellisyydestä", vaan kutsu leikkiä, kokeilla, ottaa takaisin oma peilikuvansa alistamatta sitä yhdellekään standardille. Jokainen video on sulkeissa, joissa ymmärrämme, että meikki voi olla kieli, ei korjaus.

Sosiaalisessa mediassa jotkut löytävät ainutlaatuisen estetiikan, kun taas toiset oppivat näkemään asiat eri tavalla. Carlie Foulks (@hootieq) ei pyydä ihailua, saati sääliä: hän tarjoaa uuden näkökulman, joka on vapaa välittömän tuomitsemisen reflekseistä. Ja vaikka kommentit keskittyvät edelleen liian usein hänen ulkonäköönsä, hänen yhteisönsä seuraa häntä sen vuoksi, mitä hän todella välittää: ilmaisunvapauden, häpeilemättömän ilon ja tavan sanoa, että kauneus ei koskaan rajoitu siihen, mitä siltä odotetaan.

Digitaalisessa maailmassa, joka on täynnä filttereitä ja saavuttamattomia standardeja, hänen läsnäolonsa toimii yksinkertaisena muistutuksena: kasvoilla voi olla tuhat tapaa, eikä yhtäkään niistä tarvitse validoida ollakseen olemassa. Carlie Foulksin kertomus (@hootieq) ei ole lääketieteellinen tai ennaltaehkäisevä esittely; se on matkakertomus, jossa kauneus kerrotaan eri tavalla.