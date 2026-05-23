"Jos haluat käyttää lyhyttä hametta, käytä sitä": tämä suunnittelija kannustaa naisia pukeutumaan vapaasti

Kehopositiivinen
Julia P.
@pulpeuseetchic / Instagram

Instagramissa @pulpeuseetchic-tili, "kurvikkaiden naisten muodille" omistautunut brändi, jakoi silmiinpistävän Reel-kuvan. Voimakkaalla viestillä ranskalainen sisällöntuottaja Laurine Costard (joka on osa brändin tiimiä) vaatii aitoa pukeutumisvapautta ja kehottaa naisia pukeutumaan rakastamiinsa vaatteisiin antamatta ulkopuolisten mielipiteiden tai ennakkoluulojen sanella heidän valintojaan.

Voimakas viesti Instagramissa

Tässä videossa Laurine Costard puhuu suoraan @pulpeuseetchic-yhteisölle yksinkertaisella viestillä: "Kun voit pukea päällesi mitä haluat, jos olet kurvikka ja haluat pitää lyhyen hameen, pue se." Hän jatkaa listaamalla kaikki mahdolliset vaatetusvaihtoehdot: pitkät kuviolliset mekot, kietaisumekot, istuvat mekot ja kirkkaat värit. Jokaisen ehdotuksen kohdalla toistetaan sama kutsu: "Pue päälle mitä haluat ja pue päälle mitä haluat."

Vetoomus pukeutumisvapauteen

Tämä interventio menee pelkkien muotineuvojen edelle. Se esittää poliittisen kysymyksen: "Miksi kuunnella ennakkoluuloja, kun voit käyttää mitä haluat?" Tämän kysymyksen kautta Laurine Costard korostaa sanattomia paineita, jotka edelleen painavat kurvikkaiden tai plus-kokoisten naisten elämää. Heitä usein kannustetaan peittämään vartalonsa sen sijaan, että he pukeutuisivat niihin ilolla. Hylkäämällä nämä implisiittiset säännöt Laurine Costard vahvistaa kehopositiivisuusliikkeen keskeisen periaatteen: muoti kuuluu kaikille eikä rajoitu mihinkään tiettyyn vartalotyyppiin.

Pitkäaikainen kehopositiivinen missio

Kurvikkaille ja tyylikkäille brändeille (@pulpeuseetchic) on tuttu tapa tehdä vaikutus. Viimeiset viisi vuotta brändi on omistautunut juhlistamaan kurvikkaita naisia heille räätälöityjen vaatteiden ja designien avulla. Sen iskulause "Juhlitaan kurvikkaita naisia 5 vuotta" kiteyttää lähestymistavan, joka keskittyy täysin itseluottamukseen ja osallistavuuteen.

Tämän kelan kautta Laurine Costard muistuttaa meitä @pulpeuseetchic-tilin kautta yksinkertaisesta mutta olennaisesta totuudesta: muoti on henkilökohtaisen ilmaisun tila, jota ei pitäisi koskaan rajoittaa muiden katseet. Arvokas viesti, joka auttaa laajentamaan jokaisen tyylillistä horisonttia.

Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Kärsyessään iho-ongelmasta hän käyttää meikkiä itsensä hyväksymisen työkaluna.

