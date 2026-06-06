Häntä pidetään "liian lihaksikkaana naiseksi", mutta hän esittelee ylpeänä urheilullista hahmoaan.

TikTokissa hän esittelee ylpeänä kiinteää vartaloaan – eikä välitä kriitikoiden mielipiteistä. Sisällöntuottaja Courtney Crawley (@fitzcourtknee) jakaa säännöllisesti videoita, jotka esittelevät hänen lihaksikasta vartaloaan, joka on omistautuneen harjoittelun tulosta. Vaikka jotkut internetin käyttäjät pitävät häntä "liian lihaksikkaana naiseksi", hän vastaa ylpeänä ja itsevarmana, mikä on herättänyt keskustelua naisille asetetuista standardeista.

Videot, jotka herättävät reaktioita

TikTok-julkaisuissaan Courtney Crawley (@fitzcourtknee) kuvaa itseään kuntosalilla tai poseeraa esitelläkseen urheilullista fysiikkaansa. Reaktiot ovat ristiriitaisia. Toisaalta paheksuvat kommentit viittaavat siihen, että hän on "liian lihaksikas naiseksi". Toisaalta monet käyttäjät ylistävät hänen lähestymistapaansa: "Rakastan sitä, on virkistävää nähdä naisia, joilla on lihaksia", yhdessä kannustavista viesteistä lukee.

Luottavainen vastaus

Sen sijaan, että Courtney Crawley (@fitzcourtknee) antaisi itsensä lannistua, hän päättää ylpeänä esitellä fyysistä muotoaan. Hänelle voima ja lihas sopivat täydellisesti yhteen naisellisuuden kanssa. Opiskelijana ja urheilun harrastajana hän jakaa mielellään, kuinka kuntoilu on muuttanut hänen hyvinvointiaan, sekä fyysistä että henkistä. Tämä positiivinen viesti resonoi hänen yhteisössään ja kannustaa heitä ylittämään ennakkokäsitykset siitä, miltä "feminiinisen" hahmon tulisi näyttää.

Lihaksikkaiden naisten "ilmiö"

Hänen tapauksensa on osa laajempaa trendiä, jota joskus kutsutaan nimellä "muscle mommy" ja joka syntyi sosiaalisessa mediassa 2020-luvun alussa. Tämä liike juhlistaa lihaksikkaita naisia ja kehonrakennusta, rikkoen pitkään hoikkuuteen keskittyneitä kauneusstandardeja. Yhä useammin naiset vaativat oikeuttaan olla vahvoja ja näkyviä, mikä osaltaan edistää monimuotoisempaa edustusta ruudulla.

Esittelemällä itsevarmasti urheilullista fysiikkaansa Courtney Crawley (@fitzcourtknee) edistää omalla tavallaan asenteiden muuttamista. Kohdatessaan tuomioita hän vastaa itsevarmasti ja ylpeästi muistuttaen kaikkia, ettei ole vain yhtä tapaa olla nainen. Tämä itsensä vahvistamisen viesti kritiikin lisäksi on löytämässä kasvavaa vastakaikua.