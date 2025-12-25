Search here...

"Pakaroiden hoidon" nousu: miksi pakarasi ansaitsevat yhtä paljon huomiota kuin kasvosi

Émilie Laurent
Farkkujen sisään piilotettuina tai mekkojen varjoihin jääneinä pakarat eivät saa samanlaista hemmottelua kuin kasvot, joita hoidetaan huolellisesti. Ihonhoitoteollisuus usein unohtaa ne, mutta ne kaipaavat silti hellyyttä ja maitomaisia rituaaleja. Ja onneksi tällä kehonosalla, jota esittelemme lämpimällä hiekalla ja paljastamme harvoille ja valituille yksityisesti, on nyt oma rutiininsa. Se on "peppuhoidon" taito.

Pakarat, epäoikeudenmukaisesti laiminlyöty ruumiinosa

Altistettuna uuvuttaville harjoituksille, joita kutsutaan "kyykyiksi", rasittuneena päivittäisistä askeleista, ahdettuna usein epämukaviin toimistotuoleihin, suljettuna huonosti istuviin farkkuihin... pakaramme saattavat olla piilossa selkämme takana ja lukittuna kankaan alle, mutta ne tarjoavat korvaamatonta tukea. Silti unohdamme usein kiittää niitä. Ainoat voiteet, joita ne saavat, joko haisevat monoiöljylle tai niissä on barbaarisia väitteitä, kuten "selluliittia estävä".

Pakarat ovat jokaisen treenirutiinin keskiössä ja pahimpien yhteiskunnallisten paineiden kohteena, mutta ne eivät kuitenkaan koe kosteuttavien voiteiden hellävaraisuutta tai rauhoittavien naamioiden iloa. Koska pakaroita ei ole tarkoitettu "katsottaviksi", ne helposti laiminlyödään. Tämä kehonosa, jota kritisoidaan enemmän kuin vaalitaan, on muita kestävämpi, mutta se ei estä iho-ongelmia. "Pakaroiden iho on paksumpaa kuin kasvojen iho, mutta se altistuu paljon kitkalle ja kosteudelle. Siksi se voi kärsiä kuivuudesta, pienistä finneistä tai jopa keratosis pilaris -sairaudesta", selittää ihotautilääkäri Kenneth Howe Refinery29 -lehdessä.

Täyttääkseen tämän markkinaraon ja hemmotellakseen näitä usein unohdettuja pakaroja, tuotemerkit ovat uskaltautuneet tälle erogeeniselle alueelle, jota usein hyväilevät muut kädet, mutta eivät koskaan omamme. He ovat luoneet kokonaisvaltaisia ihonhoitosarjoja, jotka kilpailevat kasvoillemme suunniteltujen kanssa. Takapuolella on nyt näkyvä paikka ihonhoitorutiineissamme. "Peppuhoidon" avulla takapuolemme kokevat vihdoin todellista rakkautta.

"Niche"-hoito hemmotellulle takapuolelle

Tähän asti kukoistavat ihonhoitomarkkinat ovat tarjonneet vain syyllisyyttä aiheuttavia voiteita, jotka on suunniteltu kiinteyttämään pakaraihoa, silottamaan selluliittia tai häivyttämään raskausarpia . Ei mitään kovin houkuttelevaa takapuolellemme, joka kaipaa hyvinvointia ja tunnustusta. "Kohdennetun" ihonhoidon tulon myötä olemme vihdoin alkaneet katsoa tuon alueen ulkopuolelle. Heillä on nyt käytössään kokonainen valikoima tuotteita, joilla he voivat loistaa huomaamattomasti.

Monimutkaisista seerumikoostumuksista ihastuttaviin kuorinta-aineisiin ja palauttaviin naamioihin, pakarat kokevat ennennäkemätöntä mukavuutta. "Booty Care" -trendin vauhdittamana kohtelemme takapuoltamme kuin kasvojamme: huolellisesti ja huomiolla. Jopa Jennifer Lopez puolustaa silkinsileää takapuoltamme ja johtaa tätä vapauttavaa liikettä. Luonnollinen valinta jollekulle, joka käyttää lantiotaan tanssi-instrumenttina. Ranskalainen Nidéco-merkki, joka tunnetaan yhteisönsä ideoiden herättämisestä eloon, tarjoaa myös "butt time" -hoidon, joka perustuu ruskolevään ja maitohappoon.

"Peppuhoito", hiljainen rakkaudenjulistus

Vaikka ihotautilääkärit varoittavat "peppuhoidon" markkinointikikoista ja kehottavat kohtuullisuuteen kosmetiikassa, tämä uusi vartalonhoitokäytäntö on itserakkautta osoittava teko. Brändit ovat varmasti onnistuneet rakentamaan mainettaan "peppuhoidolla" ja luomaan uuden tarpeen, mutta kyse ei ole vain rahan ansaitsemisesta. "Peppuhoito" korjaa paljon muutakin kuin vain metroistuimia vasten litistynyttä ja farkkujen saumojen alle puristunutta ihoa. Sillä on myös rauhoittava vaikutus epävarmuuksiin.

Esitys on tietenkin vahvasti markkinointivetoinen, mutta sen taustalla oleva viesti on varsin positiivinen. Kosteusvoiteiden levittäminen tälle usein kritisoidulle kehon alueelle on itsekunnioituksen osoitus ja tapa vallata takaisin tämä yhteiskunnallisen paineen hallitsema alue. Emme korjaa ihomme ulkonäköä, vaan pikemminkin itsetuntoamme.

"Peppujenhoidon" ei-niin-katoaikaisen trendin myötä kuiskaamme hiljaa "rakastan itseäni" jokaisen voiteen levityskerran yhteydessä. Pakaroitamme, joita painetaan säännöllisesti mukautumaan Kardashian-tyyliseen muottiin, hemmotellaan ilman taka-ajatuksia tai painetta.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
