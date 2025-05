Mannequin taille 46 en maillot : ses vergetures deviennent un symbole de fierté

Dans l’univers souvent très normé de la mode, certaines images marquent un tournant. L’apparition de Denise Bidot en Une de Sports Illustrated en maillot de bain en fait partie.

Une pionnière de la diversité corporelle

La mannequin américaine dite grande taille, Denise Marie Bidot, a choisi de poser sans retouche, affichant fièrement ses vergetures – un acte devenu symbole de libération pour de nombreuses femmes. Loin des standards traditionnels qui ont longtemps exclu les corps dits « hors normes », Denise Bidot revendique une beauté authentique. Sur cette Une de Sports Illustrated , ce ne sont pas seulement ses courbes que l’on célèbre, mais aussi son message : celui d’un corps réel, sans filtre, qui n’a rien à prouver.

Denise Bidot n’en est pas à son premier coup d’éclat. Depuis plusieurs années, elle milite pour une représentation plus large et plus honnête des corps dans l’industrie de la mode. Elle a été l’une des premières mannequins dites grande taille à défiler pour des marques grand public, à apparaître dans des campagnes internationales, et surtout, à refuser les retouches de ses photos.

Son message est clair : les vergetures, les bourrelets ou encore la cellulite ne sont pas des défauts à cacher mais des marques de vie, de croissance, de force. Dans un secteur qui glorifie souvent la minceur, sa démarche fait figure de manifeste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Des vergetures comme revendication politique

« Lane Bryant n’essayait pas de faire une déclaration en laissant mes vergetures visibles. Ils ont simplement pensé : pourquoi les retoucher ? Les vergetures sont belles aussi », avait-elle déclaré. En posant en bikini sans dissimuler ses vergetures, Denise Bidot crée un espace de reconnaissance pour des millions de femmes.

Ces stries longtemps diabolisées dans les médias deviennent ici un symbole de fierté, un rappel que chaque corps porte ses histoires. Et surtout, qu’aucune femme ne devrait se sentir indigne de porter un maillot de bain à cause de marques sur sa peau.

Une image virale, un impact réel

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les photos de Denise Bidot en Une de Sports Illustrated ont été massivement partagées, accompagnées de messages d’admiration et de reconnaissance. Des centaines d’internautes racontent avoir, pour la première fois, osé aller à la plage sans cacher leurs vergetures.

La portée de cette image va bien au-delà du cadre éditorial d’un magazine : elle redéfinit ce que l’on considère comme beau, puissant. Elle ouvre aussi la voie à une industrie plus inclusive, où chaque corps aurait enfin le droit d’exister sans être corrigé, dissimulé ou jugé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Denise Marie Bidot (@denisebidot)

Malgré les avancées, les mannequins dites grande taille restent sous-représentés et figures d’exceptions dans les défilés de mode, les campagnes de publicité ou les pages des magazines. Alors quand Denise Bidot, mannequin taille 46, affiche fièrement ses vergetures en Une de Sports Illustrated, c’est tout un symbole !