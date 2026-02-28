Raskaana ollessaan hän tanssii huimaavissa korkokengissä ja uhmaa ennakkoluuloja.

Ammattitanssija Anais Viola (@dfy_anais) liikkuu tyylikkäästi tanssilattialla usean senttimetrin korkuisilla koroilla ja kevyeen kangasasuun pukeutuneena. Hän on jo usealla kuulla raskaana. Joidenkin raskaana olevien naisten on ponnisteltava yli-inhimillisesti kumartuakseen, mutta tämä korkokenkien ohjaaja liikkuu hämmentävän helposti. Vauvavatsa on hänen kaunein asusteensa, ja se tuo hänelle ripauksen runoutta jokaiseen koreografiaan, jopa energisimpään.

Vauvamasun juhlinta eri tavalla

Anais Viola (@dfy_anais) suorittaa akrobaattisia liikkeitä liukuen lattialla, pyöritellen lantiotaan kuin Shakira ja tehden spagaatin vaivattomasti tyylikkäästi. Ja ikään kuin se ei olisi tarpeeksi fyysistä, hän pysyy musiikin tahdissa Lady Gagan vaatekaapin arvoisissa kengissä. Tämä ammattitanssija, joka puhuu kehonkieltä täydellisesti, vääntää itsensä ulos vauvavatsansa ylpeänä esillä.

Anais Violalla on rytmi veressään, mutta siinä ei ole kaikki: hänellä on myös sisällään usean kuukauden ikäinen vauva. Jaloissaan reisikorkeat saappaat, jotka käytännössä irrottavat hänen kaulansa, sädehtivä strassikivipanta ja vyötäröltä virkatut shortsit, tämä koreografi tekee vatsastaan symbolin, olennaisen osan esitystä. Tämän silmiinpistävän taiteellisen esityksen kautta hän leikkisästi kyseenalaistaa ennakkoluuloja raskaudesta.

Raskaana olevia naisia on muinaisista ajoista lähtien kehotettu olemaan erityisen varovaisia, olemaan liikkumatta liikaa ja suojelemaan vauvaa kuin se olisi posliinia. Heti kun he vähänkin heiluvat, heitä syytetään lapsen terveyden vaarantamisesta tai jopa sen kaltoinkohtelusta. Mutta raskauden loppu ei ole aina synkkä toipumisaika. Anaïs on itse asiassa elävä todiste. Hän ei voi vastustaa radion houkutusta. Kun ääni täyttää studion, se lähes spontaanisti valtaa hänet ja muuttaa hänet.

Toinen kuva raskaudesta

Yleensä raskaana olevia naisia suositellaan lempeisiin aktiviteetteihin, kuten joogaan, pilatekseen tai vesijumppaan. Harvemmin heitä nähdään kuitenkin nostamassa jalkojaan pään yläpuolelle, tekemässä piruetteja tai toistamassa Pussycat Dolls -musiikkivideota. Silti jokainen nainen kokee raskauden eri tavalla. Jotkut liikkuvat etananvauhtia ja kamppailevat kehonsa liikuttamisen kanssa, kun taas toiset jatkavat aktiviteettejaan aivan kuin mitään ei olisi vialla.

Anaïs ei puolestaan rehvastele taidoillaan odottaville äideille sanomalla : "Katsokaa, mitä minä osaan." Hänen jokapäiväinen elämänsä on jatkuvaa show’ta, ja raskaana tai ei, se on edelleen hänen ammattinsa. Tutkimuksetkin tukevat hänen väitettään. American College of Obstetricians and Gynecologists esittelee tanssin turvallisena ja hyödyllisenä liikuntamuotona raskauden aikana.

Vaikka jotkut konservatiiviset internetin käyttäjät tuomitsevat tämän urheilulajin ja vertaavat tätä modernia balettia "vulgaariin stripteaseen", tiede tukee sitä. Se vahvistaa lantionpohjan lihaksia ja parantaa vauvan asentoa kohdussa. Ainoa riski vauvalle eli hänen pienelle taskukaverilleen? Heistä itsestään tulee lahjakkaita tanssijoita.

"Korkokengät" tekivät popularisointia, ja käytäntöä pidettiin edelleen halveksunnana.

Klassisilla tanssijoilla on oma pukukoodinsa, eikä Anaïs ole poikkeus. Hän ei käytä nauhoilla koristeltuja balettitossuja, vaan pikemminkin nauhoilla kiedottuja korkokenkiä. Hänen vartaloaan ei korista trikoot, vaan tarkoituksella kevyet vaatteet. Koska hänen lajissaan, kuten muissakin, vartalo on keskipisteenä. Tämä kokenut tanssija on "korkokenkien" lähettiläs, tanssityylin, joka vaatii pituutta ja tietynasteista tasapainoa.

Monet naiset kerääntyvät hänen studioonsa haluten saada takaisin vartalonsa ja löytää uudelleen oman imagonsa. Tätä "liian vihjailevaksi" tai "liian mauttomaksi" syytettyä käytäntöä ymmärretään edelleen huonosti suuren yleisön keskuudessa. Silti se on kaikkea muuta kuin "aloittelijoiden kerhotoimintaa". Jo pelkkä kävely koko päivän kymmenen senttimetrin nastoilla on urheilua itsessään, joten temppujen tekeminen näissä ylisuurissa kengissä on voimannäyttö. Ja ilmapalloa muistuttavan vatsan kanssa, se on sankarillista.

Vaikka tanssija Anais Violan (@dfy_anais) keho on jo valmiiksi ainutlaatuinen, hän paljastaa tarttuvalla rytmillään elämän kantajan äärettömän potentiaalin. Hänen vauvansa, näkymätön kumppani, joka kuitenkin ottaa hänen paikkansa, on hänen liikkeellepaneva voimansa.