"Se on kaunis": Tämä vaikuttaja esittelee ylpeänä syntymämerkkiään

Entä jos inspiroivin kauneus olisikin yksinkertaisesti sellainen, jota et enää halua piilottaa? Sosiaalisessa mediassa ammattimeikkitaiteilija ja sisällöntuottaja Becca Lee (@beccaleebeauty) lumoaa yhtä paljon taiteellisella lahjakkuudellaan kuin aitoudellaan. Näyttämällä syntymämerkkinsä suodattamattomana hän herätti ihailuaallon ja muistutti kaikkia siitä, että jokainen ainutlaatuisuus voi muuttua vahvuudeksi.

Moitteeton meikki… ja luonnollinen ilme

Becca Lee (@beccaleebeauty) jakaa alustoillaan pääasiassa sitä, mistä hänen seuraajansa pitävät: virheettömästi toteutettuja meikkilookkeja. Intensiiviset smoke eyes -meikit, täydellisesti muotoillut rajaukset, säteilevä iho… meikkitaiteilija osoittaa huippuammattilaisten arvoista taitoa. Se, mikä todella erottuu joukosta, ovat hänen pelkistetyt postauksensa. Hienostuneiden tutoriaalien lomassa hän näyttää luonnolliselta, syntymämerkki selvästi näkyvissä hänen kasvoillaan. Ei filttereitä, ei yrityksiä peittää sitä. Vain hän itse, sellaisena kuin hän on.

Tämä kontrasti luo välittömän yhteyden yleisöön. Toisella puolella taiteilija, joka pystyy muuttamaan kasvoja siveltimellään. Toisella puolella nainen, joka muistuttaa meitä siitä, että meikki voi olla peli, taide, mutta ei todellakaan velvollisuus.

Erottuva ominaisuus, josta on tullut tavaramerkki

Pitkään syntymämerkkejä pidettiin "korjattavina epätäydellisyyksinä". Becca Leen kohdalla tilanne on täysin päinvastainen. Hänen syntymämerkistään on tullut todellinen visuaalinen tunnus. Hän esittelee sitä ylpeänä poseeraten kameralle aidosti hymyillen. Hän ei yritä peittää sitä paksun meikkivoidekerroksen alle, vaan antaa sen yksinkertaisesti olla.

Tämä lähestymistapa muuttaa täysin käsityksen tästä erityispiirteestä. Se ei enää edusta jotain salattavaa, vaan ainutlaatuista ominaisuutta, yksityiskohtaa, joka kertoo tarinan ja vaikuttaa hänen identiteettiinsä. Hänen luonnolliset valokuvansa ovat tarkoituksella vastakohtana hänen erittäin tyylitellyille lookeilleen. Tämä meikkiluovuuden ja aitouden vuorovaikutus luo virkistävän tasapainon maailmassa, jota usein hallitsevat retusointi ja suodattimet.

Valloitettu yhteisö

Reaktiot olivat välittömiä. Hänen julkaisujensa alle tulvi kommentteja, jotka ilmaisivat aitoa innostusta. "Se on upeaa" , kirjoittivat monet käyttäjät. Toiset lisäsivät: "Olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet" tai "Kiitos, että näytät todellisen kauneutesi".

Kehujen lisäksi monet jakavat myös omia kokemuksiaan. Jotkut kertovat, kuinka he yrittivät pitkään peittää arvensa, virheensä tai fyysisiä eroavaisuuksiaan. Sisällöntuottajan näkeminen esittelemässä niitä niin itsevarmasti rohkaisee heitä tekemään samoin. Vähitellen hänen julkaisuistaan tulee paljon enemmän kuin vain valokuvia. Ne käynnistävät kollektiivisen keskustelun itsensä hyväksymisestä.

Meikki juhlana, ei naamiointina

Becca Leen (@beccaleebeauty) viesti on selkeä: meikin ei ole tarkoitus pyyhkiä pois sitä, mikä tekee sinusta ainutlaatuisen. Hänen lähestymistavassaan siveltimet ja paletit ovat tarkoitettu korostamiseen, kokeilemiseen ja värien ja tekstuurien kanssa leikkimiseen. Niistä ei pitäisi koskaan tulla piilotusvälineitä.

Tämä visio on syvästi juurtunut kehopositiiviseen lähestymistapaan. Se muistuttaa meitä siitä, että kauneuden ei tarvitse olla sileää, tasaista tai täydellistä tiettyjen standardien mukaan. Jokainen kasvojesi yksityiskohta kertoo tarinan. Syntymämerkki, arpi, pisamia tai jopa epäsymmetria voivat olla henkilökohtaisia tunnusmerkkejä.

Esittelemällä ylpeänä syntymämerkkiään Becca Lee (@beccaleebeauty) todistaa, että sosiaalista mediaa voi käyttää myös muilla tavoilla: ei todellisuuden piilottamiseen, vaan sen juhlistamiseen. Hänen sisältönsä inspiroi uutta internetin käyttäjien sukupolvea suhtautumaan ainutlaatuisiin piirteisiinsä ystävällisemmin. Koska lopulta kiehtovin kauneus on usein se, joka uskaltaa olla totta.