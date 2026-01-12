Search here...

Meikin levittäminen kruunun kanssa: yllättävä itseluottamusta lisäävä temppu

Itseluottamus
Émilie Laurent
Vuoden alussa mieleen nousee yksi lupaus, ja tällä kertaa se on melko kunniallinen: rakastaa itseäsi joka päivä vähän enemmän. Ehkä sinäkin olet luvannut itsellesi arvostaa itseäsi ja olla itsellesi ystävällisempi peilin edessä. Pidä sanasi vaihtamalla peruspantasi kruunuun, kun olet valmistautumassa. Tällä Disney-elokuvissa ylistetyllä asusteella on maagisia voimia itsetuntoon.

Tule prinsessaksi, josta olet aina unelmoinut

Itseluottamuksen pitäisi olla synnynnäistä, mutta sitä on vaikea hankkia ja ennen kaikkea ylläpitää. Olet ehkä jo kokeillut kaikkea: liimaanut suloisia asioita Post-it-lappuihin , sanonut itsellesi peilin edessä "rakastan sinua", harjoittanut itsemyötätuntoa – kaikki tämä turhaan. Aikana, jolloin kaikki keskittyvät egonsa vahvistamiseen vatsalihasten sijaan, haluat varmasti lopettaa tämän pitkäaikaisen sisäisen kamppailun.

On olemassa todellakin vähän tunnettu ja hieman oikukas rituaali, jota voit kokeilla saavuttaaksesi tämän. Tätä kikkaa ei löydy mistään itseapukirjoista. Menetelmä? Suorita aamuiset siistimisharjoitukset ja pesut kruunu tiukasti päässäsi. Tiaran, jopa naamiaistiaran, käyttäminen laihdutuksen aikana saattaa tuntua melko triviaalilta. Silti tämä pieni, kuninkaallinen ele kohottaa hiljaa itsetuntoasi.

Kruunu toimii henkilökohtaisen arvosi symbolisena merkkinä ja muistuttaa hienovaraisesti aivojasi siitä, että olet huomion keskipisteenä tässä hetkessä. Tämä prinsessojen päissä roikkuva ja kuningattarien viirin tavoin kantama päähine antaa sinulle näkymättömän voiman. Et vain tunne kanavoivasi Disney-suosikkisankaritartasi; sinusta tulee yksi heistä. Toinen ylellisyys: kruunu vie huomiosi pois epävarmuuksistasi ja siitä, mikä sinua järkyttää, kirkastaen jokaisen treffin heijastuksellasi.

Kruunu, erittäin symbolinen asuste

Kruunu, olennainen osa lasten asuja, mutta myös silmiinpistävä elementti hääasussa, ei ole tarkoitettu vain erityistilaisuuksiin tai lapsenomaisiin roolileikkeihin. Se on loistava terapeuttinen työkalu, jolla voi vihdoin kokea hellyyttä kylpyhuoneen joskus vihamielisessäkin ympäristössä.

Yhtenäisessä mielikuvituksessa kruunu on jo kaikkien etuoikeuksien symboli. Se koristaa Miss Nationalin hiuksia, pukee aatelissukuisia naisia ja hallitsee elinikäisten idoliemme hiusten välissä. Lyhyesti sanottuna kruunu, olipa se tehty 24 karaatin kullasta, jalokivistä tai muovista, antaa ylemmyyden tunteen. Kaikki, mitä se ilmentää, on puhdasta positiivisuutta ja arvovaltaa.

Meikkiä levitettäessä tämä ele muuttaa rutiinin todelliseksi itsensä kehittämisen rituaaliksi. Meikin yksityiskohdista tulee hienostuneempia ja täsmällisempiä, ikään kuin asuste itsessään määräisi lempeän ja elegantin kurinalaisuuden.

Yksinkertainen rituaali, joka tekee kaiken eron ennen päivää

Itseluottamusta ei saada dieeteillä, aggressiivisilla treeneillä tai tukehduttavien muotoilevien alusvaatteiden avulla. Se rakennetaan tietoisten ja harkittujen toimien kautta. Kruunun käyttäminen meikkisession aikana ei ole lapsellista tai naurettavaa. Se on tapa ottaa takaisin imagosi hallintaan ja korostaa sitä, minkä usein peität.

Kruunun käyttäminen meikkaamisen aikana on enemmän kuin vain Instagram- tai TikTok-trendi . Kyse on arkipäiväisen eleen muuttamisesta voimakkaaksi ja voimaannuttavaksi rituaaliksi. Kruunun tyylistä, koosta tai materiaalista riippumatta tärkeintä on tuntea olonsa kyvykkääksi, säteileväksi ja itsevarmaksi. Kruunu muistuttaa sinua siitä, että ansaitset tulla kohdelluksi kuin kuningattarena, etkä kuin alempiarvoisena apulaisena.

Jäljellä on enää vain korvata alkeellinen jakkarasi valtaistuinta muistuttavalla nojatuolilla parantaaksesi itsetuntoasi entisestään ja optimoidaksesi tämän tekniikan. Ja mikset täydentäisi ilmettä vintage-taskupeilillä, kuten Belle'silla?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
