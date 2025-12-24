Sanotko kyllä vain miellyttääksesi muita? Psykologi selittää, miksi et voi asettaa rajoja.

Pääsi ajattelee "ei", mutta suusi sanoo "kyllä". Se ei ole pelkkää kohteliaisuutta tai hyviä tapoja. Se ei ole pelkkää ystävällisyyttäsi puhumassa. Siksi sana "kyllä" tulee luonnostaan suustasi, vaikka haluaisit käpertyä peiton alle fleecevuori ja lämmin kuumavesipullo kädessäsi.

Abilenen paradoksi, selitys "kyllä"-sanallesi

Hyväksyt kutsuja juhliin, vaikka mieluummin mässäilisit suklaalla Netflixin ääressä, ja järjestelet viihtyisät iltasuunnitelmasi uudelleen osallistuaksesi työkaverin läksiäisiin, jonka olet tavannut vain kerran koko urasi aikana. Vaikka olisitkin saanut tarpeeksesi sosiaalisesta kanssakäymisestä päivän aikana, et pysty kieltäytymään kutsusta. Sanot "kyllä" automaattisesti, miettimättä asiaa sen enempää. Syvällä sisimmässäsi tiedät, että tulet katumaan päätöstäsi, mutta sana "ei" ei kuulu sanavarastoosi. Se kuulostaa melkein epäkunnioittavalta sinulta.

Saatat keksiä melko ontuvia tekosyitä, kuten sanoa, että kissasi on sairas tai äitisi piipahtaa yllättäen kylässä. Silti olet jatkuvasti omistautunut, eikä se ole heikkouden myöntäminen eikä merkki liiallisesta ystävällisyydestä. Sinulla on "kyllä"-oireyhtymä, tai pikemminkin kärsit Abilenen paradoksista. Voit olla varma, että se ei ole patologinen eikä tarttuva. "Tilanne, jossa ryhmä tekee päätöksen , jota kukaan ei todellakaan halua, mutta jonka kaikki hyväksyvät sosiaalisen rauhan säilyttämiseksi ja/tai koska he uskovat olevansa ainoa, joka ajattelee eri tavalla. Sitten he asettuvat... oletetun enemmistön puolelle", selittää psykologi Claire Petin oivaltavalla Instagram-videolla.

Konkreettinen esimerkki: sinulla ei ole mitään halua toistaa tekopyhän yrityksesi kiusallista salaista joulupukkia, mutta annat kollektiivisen "kyllä" säilyttääksesi ryhmän harmonian. Abilenen paradoksi on tyypillinen työelämälle ja nuoruudelle. Sanot mieluummin "kyllä", vaikka se ärsyttäisi sinua, kuin että sinusta tulisi ryhmän musta lammas.

Katso tämä postaus Instagramissa Clairen (@clairepetin_psychologue) jakama julkaisu

Yleinen oire "miellyttäjistä"

Jos sanot "kyllä", kun "ei" välkkyy punaisena mielessäsi, se ei ole vain halu sulautua joukkoon ja säilyttää hyvä maine ikätovereidesi kanssa. Se heijastaa myös itseluottamuksen puutetta : halua tehdä hyvä vaikutelma kompensoidaksesi heikkoa itsetuntoa ja rauhoitellaksesi itseäsi. Olet ammattikielessä "ihmisten miellyttämisen tavoittelija". Tämä tarkoittaa henkilöä, joka jatkuvasti etsii ulkoista vahvistusta ja tunnistaa oman arvonsa vain muiden silmissä. Tämä voi viitata henkilökohtaiseen epävarmuuteen, syvään hylkäämisen pelkoon tai johtua lapsuudesta, jossa ei ole ollut hellyyttä.

Kuten psykologi selittää, tämä jatkuva "kyllä" liittyy myös useisiin vinoumiin. "Sosiaalinen haluttavuusvinouma, joka saa meidät haluamaan miellyttää ja tulla nähdyksi positiivisesti. Konformismivinouma, joka saa meidät pitäytymään vallitsevassa mielipiteessä, jotta emme joutuisi ulkopuolisiksi. Enemmistön illuusio, joka saa meidät uskomaan, että 'kaikki ajattelevat samoin', ja kognitiivinen dissonanssi, tämä sisäinen epämukavuus, kun tekomme ovat ristiriidassa vakaumuksiemme kanssa."

Kiireellinen tarve ottaa takaisin sana "ei"

"Ei":n sanominen turvautumatta mutkikkaisiin lauseisiin tai harjoiteltuihin tekosyihin on herkkä harjoitus. Nuo kolme pientä kirjainta, jotka ovat ristiriidassa "kyllä":n kanssa, tuntuvat sinusta lähes kielletyiltä. Todennäköisesti pelkäät satuttaa toista ihmistä ja vaikuttaa epäsosiaaliselta tai epämiellyttävältä. "Kyllä" on helpoin tapa välttää imagon vahingoittamista. Käytät kuitenkin niin paljon aikaa muiden miellyttämiseen ja heidän kaikkien oikkujen tyydyttämiseen, että laiminlyöt oman elämäsi. Ja se on pitkällä aikavälillä uuvuttavaa.

”Liian monien velvoitteiden hyväksyminen aiheuttaa stressiä ja ahdistusta, koska meillä on niin paljon sitoumuksia, jotka meidän on pidettävä. Tämä ylikuormitus voi johtaa siihen, että meistä tulee epäoikeudenmukaisen ärtyisiä”, varoittaa sosiaalipsykologi Susan Newman HuffPostin sivuilla. ”Kyllä”-sanonta toivoen, että toinen ihminen aistii epämukavuutesi, ei toimi. Toisaalta kunnioittava ”ei” luo selkeän ja rauhoittavan viitekehyksen kaikille. Mitä enemmän harjoittelet, sitä luonnollisemmaksi tästä eleestä tulee ja sitä vähemmän syyllisyys kasvaa. Sinun tarvitsee vain alkaa päästä perille.

Psykologit tietävät tämän paremmin kuin kukaan: rajat eivät ole muureja, vaan ovia. Ne näyttävät sinulle, kuinka astua omaan tilaasi satuttamatta itseäsi. Rajojen asettaminen ei tarkoita muiden pettymyksen tuottamista; kyse on itsensä vihdoin kunnioittamisesta. Vaikka sana "ei" tuntuisi ankaralta, todella ankaraa on pakotettu "kyllä". "Ei":n sanominen viime hetken juhliin, jotka ovat 40 minuutin junamatkan päässä, ei tee sinusta sydämetöntä hirviötä, vaan vain jonkun, jolla on muita prioriteetteja: oma hyvinvointinsa .