Tuntuuko sinusta siltä, että tunnet jonkun, vaikka et ole koskaan nähnyt häntä? Siihen saattaa olla syy.

Oletko koskaan tuntenut oloasi oudon läheiseksi jonkun sellaisen kanssa, jota et ole koskaan oikeasti tavannut? Kasvot, jotka näet säännöllisesti, ääni, jonka kuulet usein, läsnäolo, jota seuraat ruudulla... Tämä tunne ei ole outo tai liioiteltu. Se kertoo paljon aivoistasi, herkkyydestäsi ja hyvin inhimillisestä tavastamme olla yhteydessä muihin tänä päivänä.

Kun tuttuus muuttuu yhteyden muodoksi

Ihmisaivot ovat syvästi kiinnostuneita siitä, mikä toistuvasti ilmestyy sen havaintokenttään. Mitä useammin näet kasvoja, kuulet äänen tai luet nimen, sitä enemmän mielesi yhdistää ne johonkin turvalliseen, mukavaan ja uhkaamattomaan. Tämä ilmiö, joka tunnetaan sosiaalipsykologiassa "pelkän altistumisen vaikutuksena", selittää, miksi toisto luo tuttuuden tunteen.

Toisin sanoen aivosi tulkitsevat säännöllisyyden yhteydeksi. Ne eivät aina erota vuorovaikutuksen kautta syntynyttä yhteyttä tavan kautta syntyneestä yhteydestä. Ja tämä pätee myös kehojen havaitsemiseen: ihmisen säännöllinen näkeminen kaikessa fyysisessä monimuotoisuudessaan, hänen luonnollisessa ilmentymässään, voi synnyttää eräänlaisen kiintymyksen tunteen.

Yksisuuntaiset ihmissuhteet digitaalisella aikakaudella

Sosiaalisen median avulla tämä mekanismi kymmenkertaistuu. Videot, tarinat, podcastit ja julkaisut tarjoavat pääsyn intiimeihin palasiin arkielämästä: ilon hetkiin, epäilyksiin, väsyneisiin tai säteileviin kehoihin, onnistumisiin sekä haavoittuvuuksiin. Tarkkailet ihmistä, joka elää, kehittyy, ilmaisee itseään, joskus näyttäytyy sellaisena kuin hän todella on, ilman liiallisia suodattimia.

Näin syntyvät niin kutsutut "parasosiaaliset" ihmissuhteet . Sinusta tuntuu, että olet osa jonkun elämää, että ymmärrät hänen tunteitaan, hänen suhdettaan kehoonsa, hänen imagoaan, hänen kokemuksiaan. Tämä koettu läheisyys voi olla hyvin voimakasta, jopa siinä määrin, että se luo todellisen tuen tai lohdun tunteen, jopa ilman suoraa vuorovaikutusta.

Miksi tämä vaikutelma on niin voimakas?

Useat tekijät vahvistavat tätä intiimin tiedon tunnetta. Ensinnäkin henkilökohtainen tarinankerronta: kun joku puhuu tunteistaan, suhteestaan kehoonsa, epävarmuuksistaan tai voitoistaan, sinusta tuntuu, että ymmärrät häntä syvästi. Toiseksi, aika: jonkun seuraaminen pitkällä aikavälillä luo jatkuvuutta, lähes jaetun historian.

Lopuksi, havaitut yhtäläisyydet ovat avainasemassa: samat arvot, samat kamppailut, sama positiivinen ja osallistava näkemys kehosta. Nämä yhtäläisyydet edistävät samaistumisen tunnetta. Et enää näe vain ihmistä, vaan myös osittaisen heijastuksen itsestäsi.

Maadoittuneena pysyminen kieltämättä tunteitaan

Tämän läheisyyden tunteminen on tervettä ja syvästi inhimillistä. Se osoittaa kykysi tuntea, yhdistyä, tunnistaa erilaisten kehojen ja elämänpolkujen kauneus ja oikeutus. On kuitenkin tärkeää säilyttää tietty selkeys. Median läsnäolo on edelleen valikoima valittuja hetkiä. Todelliset ihmissuhteesi, joskus epätäydelliset, joskus vähemmän viimeistellyt, ovat aivan yhtä arvokkaita. Ne ansaitsevat saman hellyyden, saman fyysisen ja emotionaalisen ystävällisyyden, jota tarjoat muille.

Lyhyesti sanottuna tunne, että tuntisi jonkun näkemättä häntä, ei ole heikkous eikä häpeällinen illuusio. Se heijastaa perustavanlaatuista tarvetta yhteyteen, aitouteen ja tunnustukseen. Hyväksy tämä tunne hellästi ja jatka vastavuoroisten, todellisuuteen perustuvien siteiden vaalimista, joissa jokaisella keholla, jokaisella äänellä ja jokaisella tarinalla on oma paikkansa.