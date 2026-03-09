Ryhti voi tutkimuksen mukaan paljastaa paljon persoonallisuudesta.

Entä jos seisomatilanne paljastaisi luonteemme? Tutkijat ovat korostaneet vahvoja yhteyksiä kehon asennon ja persoonallisuuden piirteiden välillä analysoituaan 100 ihmistä, jotka oli jaettu neljään päätyyppiin ryhtiä.

Ekstrovertit seisovat ryhdikkäästi, introvertit vetäytyvät

96 % ihmisistä, joilla on ihanteellinen ryhti (suora selkä, linjassa lantio), ja 83 % kyfoosi-lordoosia (korostunut lannerangan kaarevuus) sairastavista vaikuttavat ekstrovertteiltä. Nämä profiilit antavat usein itsevarman kuvan, jossa lantio on hieman eteenpäin ja lantio on luonnollinen, mikä on usein itsevarmuuteen yhdistetty ryhti.

Kääntäen, swayback (lantio kallistuu taaksepäin) ja litteä selkäprofiili ovat yleisempiä introverteilla persoonallisuuksilla, mikä heijastaa suljetumpaa kehon ryhtiä.

Lantio, mahdollinen vakuutusosoitus

Ekstroverteilla persoonallisuuksilla lantio pysyy usein pystyssä tai hieman eteenpäin kallistuneena, mikä korostaa lannerangan kaarevuutta ja antaa energisen vaikutelman. Introvertit persoonallisuudet omaksuvat useammin suljetun asennon: supistuneet vatsalihakset, pyöristyneet hartiat, eteenpäin työntyvä pää – asennon, joka voi ajan myötä edistää selän tai niskan jännittymistä. Luonnottoman asennon ylläpitäminen pitkään vaatii enemmän lihasponnistelua, mikä voi selittää joitakin toistuvia kipuja.

"Valta-asentojen" vaikutus

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että hallitsevan asennon – rintakehä avoinna, kädet ojennettuina – pitäminen muutaman minuutin ajan voi tilapäisesti muuttaa tiettyjä hormonaalisia merkkejä, kuten testosteronin nousua ja kortisolin, stressihormonin, laskua. Tähän asentoon liittyy joskus lisääntynyt itseluottamus ja suurempi aloitekyky.

Toisaalta suljettu asento vahvistaa ahdistuksen tai eston tunteita.

Stressi ja tunteet muokkaavat myös ryhtiä

Kehon ryhti heijastaa usein tunnetilaa. Avoimet hartiat ja suora selkä yhdistetään usein itsevarmuuteen, kun taas kumarassa olevat hartiat voivat viestiä enemmän varautuneisuudesta tai ujoudesta.

Krooninen stressi voi myös pahentaa huonoa ryhtiä ja luoda vaikeasti katkaistavan kierteen: lihasten supistuminen aiheuttaa kipua, tämä kipu muuttaa ryhtiä ja tämä heikentynyt ryhti voi puolestaan vaikuttaa itsetuntemukseen.

Joillekin ekstroverteille ihmisille pystyasennon omaksuminen voi parantaa itsetuntoa, mielialaa ja energiatasoja. Introverteille liian pakotettu ryhti voi kuitenkin johtaa lihasväsymyksiin tai ryhtivaivoihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että avoin ja itsevarma ryhti yhdistetään usein itseluottamukseen ja energiaan liittyviin fysiologisiin reaktioihin, kun taas suljettu ryhti pitää kehon helpommin lihassupistuksen tilassa, mikä joskus voi olla jännityksen tai kivun lähde.