Ryhti voi tutkimuksen mukaan paljastaa paljon persoonallisuudesta.

Psyko
Anaëlle G.
Photo d'illustration : drobotdean/Freepik

Entä jos seisomatilanne paljastaisi luonteemme? Tutkijat ovat korostaneet vahvoja yhteyksiä kehon asennon ja persoonallisuuden piirteiden välillä analysoituaan 100 ihmistä, jotka oli jaettu neljään päätyyppiin ryhtiä.

Ekstrovertit seisovat ryhdikkäästi, introvertit vetäytyvät

96 % ihmisistä, joilla on ihanteellinen ryhti (suora selkä, linjassa lantio), ja 83 % kyfoosi-lordoosia (korostunut lannerangan kaarevuus) sairastavista vaikuttavat ekstrovertteiltä. Nämä profiilit antavat usein itsevarman kuvan, jossa lantio on hieman eteenpäin ja lantio on luonnollinen, mikä on usein itsevarmuuteen yhdistetty ryhti.

Kääntäen, swayback (lantio kallistuu taaksepäin) ja litteä selkäprofiili ovat yleisempiä introverteilla persoonallisuuksilla, mikä heijastaa suljetumpaa kehon ryhtiä.

Lantio, mahdollinen vakuutusosoitus

Ekstroverteilla persoonallisuuksilla lantio pysyy usein pystyssä tai hieman eteenpäin kallistuneena, mikä korostaa lannerangan kaarevuutta ja antaa energisen vaikutelman. Introvertit persoonallisuudet omaksuvat useammin suljetun asennon: supistuneet vatsalihakset, pyöristyneet hartiat, eteenpäin työntyvä pää – asennon, joka voi ajan myötä edistää selän tai niskan jännittymistä. Luonnottoman asennon ylläpitäminen pitkään vaatii enemmän lihasponnistelua, mikä voi selittää joitakin toistuvia kipuja.

"Valta-asentojen" vaikutus

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että hallitsevan asennon – rintakehä avoinna, kädet ojennettuina – pitäminen muutaman minuutin ajan voi tilapäisesti muuttaa tiettyjä hormonaalisia merkkejä, kuten testosteronin nousua ja kortisolin, stressihormonin, laskua. Tähän asentoon liittyy joskus lisääntynyt itseluottamus ja suurempi aloitekyky.

Toisaalta suljettu asento vahvistaa ahdistuksen tai eston tunteita.

Stressi ja tunteet muokkaavat myös ryhtiä

Kehon ryhti heijastaa usein tunnetilaa. Avoimet hartiat ja suora selkä yhdistetään usein itsevarmuuteen, kun taas kumarassa olevat hartiat voivat viestiä enemmän varautuneisuudesta tai ujoudesta.

Krooninen stressi voi myös pahentaa huonoa ryhtiä ja luoda vaikeasti katkaistavan kierteen: lihasten supistuminen aiheuttaa kipua, tämä kipu muuttaa ryhtiä ja tämä heikentynyt ryhti voi puolestaan vaikuttaa itsetuntemukseen.

Joillekin ekstroverteille ihmisille pystyasennon omaksuminen voi parantaa itsetuntoa, mielialaa ja energiatasoja. Introverteille liian pakotettu ryhti voi kuitenkin johtaa lihasväsymyksiin tai ryhtivaivoihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että avoin ja itsevarma ryhti yhdistetään usein itseluottamukseen ja energiaan liittyviin fysiologisiin reaktioihin, kun taas suljettu ryhti pitää kehon helpommin lihassupistuksen tilassa, mikä joskus voi olla jännityksen tai kivun lähde.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Psykologit pitävät tätä asennetta yhtenä parhaista korkean älykkyyden indikaattoreista.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Psykologit pitävät tätä asennetta yhtenä parhaista korkean älykkyyden indikaattoreista.

Älykkyys ei ole pelkästään älykkyysosamäärän kysymys. Monille psykologeille se, miten ihminen ajattelee ja kyseenalaistaa uskomuksiaan, paljastaa usein paljon...

Miksi salaisuuden pitäminen on niin vaikeaa? Mitä psykologia paljastaa

Vaikenemisen lupaaminen vaikuttaa yksinkertaiselta… kunnes tieto alkaa pyöriä mielessä. Monet ihmiset huomaavat sitten, ettei salaisuuden pitäminen ole vain...

Hämähäkkien näkeminen unessa ei ole merkityksetöntä: psykologin näkemyksiä

Hämähäkit ryömivät päässäsi jopa nukkuessasi. Emmekä puhu nyt komeasta Hämähäkkimiehestä tiukassa asussaan, vaan pienestä mustasta otuksesta, jota kaikki...

Käsien ristiminen, korun koskettaminen, hameen silittäminen: mitä kätesi voivat tahattomasti paljastaa

Luuletko oppineesi puheesi? Ehkä. Kätesi kuitenkin puhuvat joskus omaa kieltään. Huomaamattasi ne välittävät tunteitasi, epäröintiäsi tai jopa itseluottamustasi....

Diogenesin oireyhtymä: miten tunnistaa merkit rakkaalla ihmisellä

Diogeneen oireyhtymä on monimutkainen käyttäytymishäiriö, jota usein väärinymmärretään ja joskus luullaan yksinkertaiseksi laiminlyönniksi. Se voi vaikuttaa kehen tahansa...

Tämä persoonallisuuden piirre, joka paljastuu yksinkertaisesti syömistavasta

Syömistapasi ei ole pelkästään makuasia tai tottumuksia. Se voi myös heijastaa tiettyjä persoonallisuutesi puolia. Viimeaikaiset psykologian tutkimukset viittaavat...