Miksi jotkut ihmiset tuntevat olevansa aina "epäonnekkaita" psykologian mukaan?

Saatat tuntea jonkun, joka sanoo vetävän puoleensa huonoa onnea... tai saatat joskus itsekin tuntea samoin. Psykologian mukaan tämä epäonnen tunne johtuu kuitenkin usein vähemmän todellisesta huonosta onnesta kuin siitä, miten aivot tulkitsevat tapahtumia. Hyvä uutinen on: havaintokykymme ei ole kiinteä.

Aivot säilyttävät negatiivisen helpommin

Ensimmäinen vaikuttava mekanismi on negatiivisuusvinouma. Yksinkertaisesti sanottuna aivomme painottavat epämiellyttäviä kokemuksia enemmän kuin neutraaleja tai positiivisia. Myöhässä oleva juna, viestin hukkaaminen, kahvin kaatuminen lempipaidalle... nämä pienet takaiskut jättävät usein voimakkaamman vaikutuksen kuin sujuva matka tai ongelmaton päivä.

Tutkijat, mukaan lukien Roy Baumeister kollegoineen, ovat osoittaneet, että negatiivisilla tapahtumilla on yleensä voimakkaampi psykologinen vaikutus kuin positiivisilla. Tämän seurauksena saatat tuntea, että huonoja asioita tapahtuu jatkuvasti, kun taas hyvät ajat kuluvat rauhallisemmin.

Kun uskot huonoon onneen… näet sitä kaikkialla

Toinen tunnettu mekanismi on vahvistusharha . Kun joku uskoo olevansa epäonninen, hän huomaa helpommin kaiken, mikä näyttää vahvistavan tätä uskomusta. Myöhästytkö bussistasi? "Totta kai." Löydätkö täydellisen parkkipaikan viisi minuuttia myöhemmin? Tämä yksityiskohta jää todennäköisesti huomiotta.

Aivot rakastavat vahvistaa sitä, minkä ne jo uskovat todeksi. Jos pidät itseäsi epäonnisena, saatat kerätä henkisesti kaikki tätä tukevat todisteet ja unohtaa kaiken muun.

Kontrollin tunne muuttaa kaiken

Psykologiassa viitataan myös kontrollin lokukseen, Julian Rotterin kehittämään käsitteeseen . Se kuvaa sitä, miten selitämme meille tapahtuvia asioita. Jotkut ihmiset ajattelevat, että heidän elämänsä riippuu ensisijaisesti ulkoisista tekijöistä: onnesta, kohtalosta, muista ihmisistä, sattumasta. Tätä kutsutaan ulkoiseksi kontrollin lokukseksi.

Toiset taas kokevat voivansa vaikuttaa tapahtumiin enemmän valinnoillaan, teoillaan tai asenteellaan. Kun tuntuu, että kaikki riippuu ulkoisista voimista, voi olla helpompi tuntea olevansa tapahtumien armoilla... ja siksi huonon onnen vaivaama.

Useiden vastoinkäymisten jälkeen voi iskeä lannistuminen.

Psykologi Martin Seligman kehitti opitun avuttomuuden teorian. Se kuvaa sitä, mitä voi tapahtua, kun ihminen kokee useita peräkkäisiä negatiivisia kokemuksia: hän päätyy uskomaan, ettei hänellä ole valtaa siihen, mitä hänelle tapahtuu.

Mahdollinen seuraus: vähemmän rohkeutta, vähemmän yrittämistä, pahimman ennakointi tai luovuttaminen ennen kuin edes yrittää. Tämä ei ole arvottomuuden tai kyvykkyyden puutetta. Se on psykologinen mekanismi, joka voi vaikuttaa kehen tahansa vaikean ajanjakson jälkeen.

"Onnekkaat" ihmiset eivät ole kaikkea sattuman velkaa.

Psykologi Richard Wiseman tutki onnen käsitettä satojen osallistujien kanssa. Hänen työnsä viittaa siihen, että itseään onnekkaina pitävät ihmiset omaksuvat usein käyttäytymismalleja, jotka luovat mahdollisuuksia.

He saattavat esimerkiksi olla avoimempia uusille asioille, tarkkaavaisempia ympäristöään kohtaan ja taipuvaisempia tarttumaan odottamattomiin tilaisuuksiin. Toisin sanoen onni ei ole aina pelkkää sattumaa: se voi liittyä myös siihen, miten liikut maailmassa.

Aivot haluavat merkitystä kaikkialle

Aivomme rakastavat ymmärtää, yhdistää ja selittää. Vaikka tapahtumat eivät olisikaan täysin yhteydessä toisiinsa, ne etsivät joskus yhteistä lankaa. Kolme pientä odottamatonta tapahtumaa samalla viikolla? Mieli saattaa nopeasti päätellä: "Minulla on ollut todella huonoa onnea viime aikoina." Vaikka joskus kyse on vain... sattumasta.

Lyhyesti sanottuna, tällaisen tunteen kokeminen joskus on inhimillistä. Se ei tarkoita, että olet tuomittu vetämään puoleesi ongelmia. Usein tämä tunne heijastaa ensisijaisesti luonnollisia kognitiivisia vinoumia. Askel taaksepäin ottaminen, hyvin menevien asioiden huomaaminen ja omien resurssien ja toimintakyvyn tunnistaminen voi muuttaa näkökulmaasi. Viime kädessä "huono onni" on joskus vähemmän todellisuutta kuin tarina, jonka aivot kertovat hieman liian kovaäänisesti.