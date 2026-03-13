Lontoossa työpajassa isille opetetaan tyttäriensä hiusten muotoilua

Poninhännän letittämisen tai sitomisen opettelu saattaa tuntua yksinkertaiselta, mutta joillekin vanhemmille nämä taidot eivät ole aina luonnollisia. Lontoossa innovatiivinen aloite pyrkii ratkaisemaan tämän. Pubissa järjestetyssä ja sosiaalisessa mediassa laajasti jaetussa työpajassa isät oppivat hiustenmuotoilun perusteet, jotta heidän olisi helpompi huolehtia lastensa hiuksista.

Pubissa järjestetty kampaamotyöpaja

Tapahtuma järjestettiin Lucky Saint Pubissa Lontoossa. Noin kolmekymmentä isää kokoontui sinne osallistumaan "Pints & Ponytails" -nimiseen työpajaan. Braid Maidens -kollektiivin ammattilaisten opastuksella, joka on erikoistunut kampausten, kuten lettien ja lettien, opetukseen, osallistuvat isät tutustuivat erilaisiin tekniikoihin.

Noin kahden tunnin ajan he oppivat luomaan yksinkertaisia kampauksia, kuten poninhäntiä, sekä koristeellisempia lettejä. Harjoittelua varten jokaisella osallistuvalla isällä oli mallinuken pää ja tarvittavat välineet: siveltimet, kuminauhat ja klipsit.

Aloite, joka herätti nopeasti huomiota

Kuvia tapahtumasta jaettiin sosiaalisessa mediassa, ja ne herättivät nopeasti lukuisia reaktioita. Internetin käyttäjät ylistivät aloitetta, ja jotkut pitivät sitä "isyyden symbolina, joka on enemmän mukana arjen askareissa". Videoilla osallistujat keskittyvät kampauksiinsa ja vaihtavat vinkkejä ja niksejä rennossa ilmapiirissä.

Projekti, joka ylittää pelkän kampaajan tehtävät

Tapahtuma on osa laajempaa aloitetta, jota johtaa "Secret Life of Dads" -yhteisö, podcast ja kollektiivi, joka on omistautunut nykyaikaiselle isyydelle. Heidän tavoitteenaan on luoda tiloja, joissa isät voivat jakaa kokemuksiaan ja keskustella vanhemmuuden haasteista. Tässä yhteydessä hiusten letittämisen opettelusta tulee myös tekosyy käsitellä laajempia aiheita, kuten isien osallistumista lasten arkeen.

Isien kehittyvä rooli

Tutkijat ovat havainneet isien roolin muutoksen perhe-elämässä useiden vuosien ajan. Monissa maissa he osallistuvat (vihdoin) enemmän lastensa hoitoon ja päivittäisiin toimintoihin. Näiden työpajojen kaltaiset aloitteet havainnollistavat tätä muutosta ja arvostavat taitoja, jotka aiemmin yhdistettiin ensisijaisesti äiteihin. Järjestäjien mielestä nämä kokoontumiset auttavat myös vahvistamaan vanhempien ja lasten välisiä siteitä yksinkertaisten, arkipäiväisten eleiden avulla.

Viime kädessä tämä isille suunnattu hiustenmuotoilutyöpaja osoittaa, kuinka näennäisen yksinkertaisista toiminnoista voi tulla oppimisen ja jakamisen hetkiä. Lettien ja poninhäntien lisäksi tapahtuma havainnollistaa myös laajempaa isyysmallien kehitystä, jossa isät ovat (vihdoin) osallistumassa perhe-elämän jokapäiväisiin askareisiin.