Äitiä kritisoidaan 4-vuotiaan tyttärensä imetyksen jatkamisesta, mutta hän puolustaa päätöstään

Neljävuotiaan imetys voi olla yllättävää, jopa järkyttävää, joissakin kulttuureissa. Joillekin äideille tämä valinta on kuitenkin osa luonnollista ja itsevarmaa näkemystä vanhemmuudesta. Näin on Shinnai Visserin (@mindful_mamma_za) tapauksessa, joka kritiikistä huolimatta kannattaa imetystä pitkään.

Kiistanalainen valinta

Eteläafrikkalainen kahden lapsen äiti Shinnai Visser ei pidättele arkeaan. Instagramissa hän jakaa kokemuksensa "vauvalähtöisestä" imetyksestä, jossa tahtia ohjaavat vauvan tarpeet. Tämä valinta, joka ei ole läheskään yleisesti hyväksytty, on herättänyt lukuisia reaktioita. Jotkut internetin käyttäjät pitävät tällaista imetystä "sopimattomana", mikä viittaa liialliseen riippuvuuteen tai "liian voimakkaaksi" pidettyyn kiintymykseen.

Vastauksena tähän kritiikkiin hän toteaa yksinkertaisesti : ongelma ei ole biologinen, vaan kulttuurinen. Monissa osissa maailmaa ja läpi historian imetys kahden vuoden iän jälkeen ei ole suinkaan epätavallista. Pääasiassa nykyiset länsimaiset normit ovat lyhentäneet tätä käytäntöä.

Rytmi, joka kehittyy lapsen mukana

Toisin kuin yleisesti uskotaan, nelivuotiaan imetys ei ole lainkaan sama asia kuin vauvan imetys. Vanhimmalle tyttärelle näistä hetkistä on tullut harvinaisia, lyhyitä ja rauhallisia. Se voi olla satunnainen syöttö, joskus kerran päivässä, joskus ei ollenkaan useisiin päiviin. Lapsi valitsee senhetkisten tarpeidensa mukaan.

Hänen 20 kuukauden ikäiselle tyttärelleen imetys on kuitenkin edelleen yleisempää. Se on erityisen hyödyllistä hampaiden puhkeamiskivun lievittämiseen, kasvupyrähdysten aikana tai lohdun tarjoamiseen. Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) korostaa tärkeää seikkaa: iän myötä imetys ravitsee tunteita enemmän kuin kehoa. Siitä tulee säätelytyökalu, tapa rauhoittaa vielä kehittyvää hermostoa.

Linkkikeskeinen lähestymistapa

Tälle äidille nämä pitkät imetyshetket ovat ennen kaikkea yhteyden hetkiä. Hän vertaa niitä rauhoittaviin rituaaleihin, joita aikuiset itse saattavat etsiä jokapäiväisessä elämässään. Hänen mukaansa hänen vanhin tyttärensä löytää niistä turvallisuuden ja vakauden tunteen. Hän havaitsee myös tyttäressään paremman kyvyn hallita tunteitaan ja kasvavan itseluottamuksen. Hän puolustaa ajatusta, jota jotkut asiantuntijat usein esittävät: lapsen itsenäisyys ei johdu pakotetusta erosta, vaan turvallisesta kiintymyksestä.

Henkilökohtainen valinta, joka koskee vain jokaista yksilöä.

Tämän keskustelun ytimessä on keskeinen kysymys: kuka päättää, mikä on äitiydessä "normaalia" ja mikä ei? Imetys, olipa se lyhyt tai pitkä, on syvästi henkilökohtainen valinta. Se koskee äidin kehoa, hänen tunteitaan, mutta myös lapsen hyvinvointia. Tämän tyyppistä päätöstä ei voida pelkistää ulkoisiin arvioihin tai yhdeksi standardikokonaisuudeksi.

Äidin kritisointi siitä, miten hän päättää ruokkia tai rauhoittaa lastaan, jättää huomiotta kokemusten, kulttuurien ja tarpeiden monimuotoisuuden. Jotkut naiset tuntevat olonsa mukavaksi pitkittyneen imetyksen kanssa, toiset eivät. Jotkut lopettavat imetyksen aikaisin, toiset jatkavat. Kaikissa tapauksissa näitä päätöksiä tulee kunnioittaa.

Synnytysosasto, joka kuuntelee ennen kaikkea itseään

Shinnai Visser (@mindful_mamma_za) puolestaan kieltäytyy asettamasta tarkkaa päivämäärää vieroitusajalle. Hän antaa mieluummin asioiden edetä luonnollisesti tyttärensä ja omien tunteidensa mukaan. Kritiikin kohdatessa hän kannustaa ihmisiä ensisijaisesti yhteyden luomiseen uudelleen itseensä: kouluttamaan itseään, kuuntelemaan kehoaan ja luottamaan intuitioonsa.

Viime kädessä hänen lähestymistapansa, jota joskus pidetään "epätyypillisenä", muistuttaa meitä yhdestä olennaisesta asiasta: ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla äiti. Jokainen nainen, jokainen keho, jokainen lapsi rakentaa oman tasapainonsa. Ja äitiyden intiimissä tilassa kunnioituksen, ystävällisyyden ja valinnanvapauden tulisi aina vallita.