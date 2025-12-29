Search here...

Kokeneen opettajan mukaan näillä etunimillä varustetut oppilaat ovat levottomimpia.

Vanhemmuus
Émilie Laurent
prénoms élèves agités
Extrait du film « Ducobu »

Tuoleissaan edestakaisin keinuvilla, tuntia juttelemalla häiritsevillä ja kalenteriinsa nuhteita saavilla oppilailla näyttää olevan yksi yhteinen asia: heidän etunimensä. Kokenut opettaja on koonnut Redditissä epätäydellisen luettelon niin kutsutuista häiritsevistä oppilaista, joita yleisemmin kutsutaan "häiriköiksi". Ja jopa melodisimmat ja runollisimmat nimet voivat olla tyhmiä.

Nämä ovat etunimet, joita opettajat paheksuvat.

Luokassa on oppilaita, jotka istuvat eturivissä, kuuntelevat tarkkaavaisesti opettajaa ja nostavat kätensä jokaisen kysymyksen kohdalla. Ja luokan takaosassa on joukko ilkikurisia lapsia reppuineen, jotka salaa antavat muistiinpanoja pulpettien alle, tekevät kuulakärkikynistä puhalluspyssyjä ja puhuvat ilman lupaa. Nämä oppilaat, joita syytetään oppituntien häiritsemisestä, saavat varoituksia jokaisessa todistuksessa. Heidän käytöksensä on heidän koulunkäyntinsä pohjanoteeraus, ja heidän vanhempansa ovat turhautuneita. Ja tietyillä etunimillä varustetut leimataan todennäköisemmin "levottomiksi", "häiritseviksi" tai jopa "hajamielisiksi".

Vaikka etunimi voi vaikuttaa lapsen akateemiseen menestykseen ja koulutuspolkuun, se voi myös määrittää hänen käyttäytymisensä luokassa. Ainakin yksi opettaja on vakuuttunut tästä. Hän kokosi Redditissä listan häiritsevien oppilaiden nimistä – niistä, jotka saavat säännöllisesti nuhteita ja joita pidetään häiriköinä. Älkääkä erehtykö: jotkut nimet kuulostavat enkelimäisiltä ja viattomilta, mutta ne voivat paljastaa parantumattoman oppilaan.

Tyttö vs. poika: levottomien opiskelijoiden nimet

Nämä oppilaat, joilla on torvet sädekehän sijaan, ovat täysin immuuneja opettajan käskyille. He tekevät juuri niin kuin haluavat, eikä oppilasneuvojan toimiston uhka vaikuta heihin enää mitenkään. He nyökyttelevät tuoleillaan, huvittelevat itseään leikkaamalla pyyhekumiaan ja improvisoivat oikean pelle-esityksen valkotaulun takana. Kun opettaja kurtistaa kulmiaan, he virnistävät ja jatkavat luokan viihdyttämistä. Riittää, kun sanon, että näitä nimiä on parasta välttää, jos haluat lapsesi kokevan rauhallisen ja tapahtumaköyhän koulukokemuksen.

Tässä on lista "ongelmaisista" tytöistä:

  • Kayla
  • Layla
  • McKayla
  • Kenzie
  • McKensie
  • Usko
  • Haven
  • Taivas
  • Nevaeh
  • Toivoa
  • Kolminaisuus
  • Tiffany
  • Bretagne
  • Ashley
  • Enkeli
  • Stephanie
  • Betania
  • Melinda
  • Miranda
  • Keyana

Useimmilla näistä nimistä on anglosaksinen äänne, mikä ei ole yllättävää, koska ne koonnut professori opettaa Yhdysvalloissa. Ranskassa sijoitus olisi varmasti erilainen. Lisäksi opettajat ovat tämän julkaisun jälkeen täydentäneet listaa omien kokemustensa perusteella. Niinpä myös Barbara, Rose, Mary ja Jennifer ovat opettajien kohderyhmien joukossa.

Tässä on lista "ongelmaisista" pojista (Ducobu on enkeli verrattuna):

  • Travis
  • Jahdata
  • Viiva
  • Jeremia
  • Joaquin
  • Michael
  • Julian
  • Karmiininpunainen
  • Logan
  • Legenda
  • Ashton
  • Alfonzo
  • Enkeli
  • Brandon
  • Bradley
  • Dakota
  • Cayden
  • Cody
  • kristillinen
  • Landon

Tähän listaan voimme lisätä myös Georgen, Edwardin, Jamesin, Michaelin ja Brianin. Erityismaininnan ansaitsee myös Kyle, nimi, joka kuulostaa hyvin "tuhalta pojalta". Eräs opettaja vahvistaa: "Hän oli yksi huonoimmista oppilaistani, joita minulla on koskaan ollut, kamalan asenteensa vuoksi... ja hän oli kiusaaja muille oppilaille."

Tähän listaan kannattaa suhtautua varauksella: etunimi ei ole kaikki kaikessa.

Tätä listaa ei kannata ottaa kirjaimellisesti tai sivuuttaa lopullisesti näitä nimiä peläten ketjureaktiota. Etunimi muokkaa persoonallisuuttamme, hyödyttää tai haittaa ammatillista uraamme ja jopa antaa suunnan rakkauselämällemme. Tiede on vahvistanut tämän: etunimi määrittelee etukäteen, mitä meistä tulee. Nämä nimet, jotka ärsyttävät opettajia jo pelkällä maininnalla, eivät kuitenkaan aina ole alttiita epäjärjestykselle ja riehakkuudelle. Todellisuudessa monet muut tekijät voivat laukaista räjähdysherkän käyttäytymisen.

Jos lapset ovat levottomia luokassa, se ei aina johdu provosoinnista tai auktoriteettien uhmaamisesta. Joskus se on tapa saada huomiota, ulkoistaa heitä vaivaavia asioita , huonosti nukutun yön seurausta tai kiusallisesta kapinasta stressaavaa perhetilannetta vastaan. Se voi olla myös ADHD:n sivuvaikutus.

Lapsesi nimi saattaa selittää hänen kamalan käytöksensä luokassa. Joskus sinun on kuitenkin kaivettava hieman syvemmälle löytääksesi todellisen syyn. Leimaaminen ei ole koskaan hyvä idea (paitsi ehkä vihoissa).

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
Onko "vanhimman tyttären oireyhtymä" tieteellisesti vahvistettu? Tämä tutkimus herättää keskustelun uudelleen liikkeelle

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Onko "vanhimman tyttären oireyhtymä" tieteellisesti vahvistettu? Tämä tutkimus herättää keskustelun uudelleen liikkeelle

Oletko aina ensimmäisenä auttava, rauhoitteleva vai ottava ohjat? Jos olet vanhin sisarus, nämä ominaisuudet varmasti resonoivat kanssasi. Sosiaalisessa...

Jopa 300 vauvaa? Rikkaiden kiinalaisten hämmentävä bisnes Amerikassa

Elon Muskin synnynnäisyyteen liittyviä teorioita kiehtovat erittäin varakkaat kiinalaiset ulkoistavat dynastisia tavoitteitaan Kaliforniaan. Käyttämällä laajasti sijaissynnyttäjäpalveluita ja eliittitason...

Koska hän "ei enää halunnut olla äiti", hän teki vauvansa puolesta valinnan, joka olisi voinut muuttua tragediaksi.

Yhdysvalloissa järkyttävä tapaus on ravistellut Richmondin kaupunkia Kentuckyssa. 34-vuotias nainen, Sarah C. Vicker, pidätettiin jätettyään yksivuotiaan tyttärensä yksin...

Halaukset voivat suojella lastasi paljon enemmän kuin luuletkaan.

Meillä on joskus taipumus aliarvioida halauksen voimaa. Loppujen lopuksi se on "vain" muutama sekunti kosketusta, lämpöä ja läheisyyttä....

Vauvojen "rave-juhlat"? Epätodennäköinen ilmiö, joka kiehtoo kokonaista sukupolvea

Luulitko, että tekno on varattu aikuisten loputtomille illoille? Mietipä uudelleen. Viime kuukausina uusi ilmiö on mullistanut perheiltapäiviä: vauvabileet....

Näitä lauseita ei pitäisi koskaan sanoa lapsille joulun aikaan.

Joulun lähestyessä monet aikuiset antavat periksi kiusaukselle käyttää joulupukkia neuvotteluvalttina saadakseen lapsensa käyttäytymään hyvin. Perhepsykoterapeutti Fiona Yassinin mukaan...

© 2025 The Body Optimist