Kokeneen opettajan mukaan näillä etunimillä varustetut oppilaat ovat levottomimpia.

Tuoleissaan edestakaisin keinuvilla, tuntia juttelemalla häiritsevillä ja kalenteriinsa nuhteita saavilla oppilailla näyttää olevan yksi yhteinen asia: heidän etunimensä. Kokenut opettaja on koonnut Redditissä epätäydellisen luettelon niin kutsutuista häiritsevistä oppilaista, joita yleisemmin kutsutaan "häiriköiksi". Ja jopa melodisimmat ja runollisimmat nimet voivat olla tyhmiä.

Nämä ovat etunimet, joita opettajat paheksuvat.

Luokassa on oppilaita, jotka istuvat eturivissä, kuuntelevat tarkkaavaisesti opettajaa ja nostavat kätensä jokaisen kysymyksen kohdalla. Ja luokan takaosassa on joukko ilkikurisia lapsia reppuineen, jotka salaa antavat muistiinpanoja pulpettien alle, tekevät kuulakärkikynistä puhalluspyssyjä ja puhuvat ilman lupaa. Nämä oppilaat, joita syytetään oppituntien häiritsemisestä, saavat varoituksia jokaisessa todistuksessa. Heidän käytöksensä on heidän koulunkäyntinsä pohjanoteeraus, ja heidän vanhempansa ovat turhautuneita. Ja tietyillä etunimillä varustetut leimataan todennäköisemmin "levottomiksi", "häiritseviksi" tai jopa "hajamielisiksi".

Vaikka etunimi voi vaikuttaa lapsen akateemiseen menestykseen ja koulutuspolkuun, se voi myös määrittää hänen käyttäytymisensä luokassa. Ainakin yksi opettaja on vakuuttunut tästä. Hän kokosi Redditissä listan häiritsevien oppilaiden nimistä – niistä, jotka saavat säännöllisesti nuhteita ja joita pidetään häiriköinä. Älkääkä erehtykö: jotkut nimet kuulostavat enkelimäisiltä ja viattomilta, mutta ne voivat paljastaa parantumattoman oppilaan.

Tyttö vs. poika: levottomien opiskelijoiden nimet

Nämä oppilaat, joilla on torvet sädekehän sijaan, ovat täysin immuuneja opettajan käskyille. He tekevät juuri niin kuin haluavat, eikä oppilasneuvojan toimiston uhka vaikuta heihin enää mitenkään. He nyökyttelevät tuoleillaan, huvittelevat itseään leikkaamalla pyyhekumiaan ja improvisoivat oikean pelle-esityksen valkotaulun takana. Kun opettaja kurtistaa kulmiaan, he virnistävät ja jatkavat luokan viihdyttämistä. Riittää, kun sanon, että näitä nimiä on parasta välttää, jos haluat lapsesi kokevan rauhallisen ja tapahtumaköyhän koulukokemuksen.

Tässä on lista "ongelmaisista" tytöistä:

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Usko

Haven

Taivas

Nevaeh

Toivoa

Kolminaisuus

Tiffany

Bretagne

Ashley

Enkeli

Stephanie

Betania

Melinda

Miranda

Keyana

Useimmilla näistä nimistä on anglosaksinen äänne, mikä ei ole yllättävää, koska ne koonnut professori opettaa Yhdysvalloissa. Ranskassa sijoitus olisi varmasti erilainen. Lisäksi opettajat ovat tämän julkaisun jälkeen täydentäneet listaa omien kokemustensa perusteella. Niinpä myös Barbara, Rose, Mary ja Jennifer ovat opettajien kohderyhmien joukossa.

Tässä on lista "ongelmaisista" pojista (Ducobu on enkeli verrattuna):

Travis

Jahdata

Viiva

Jeremia

Joaquin

Michael

Julian

Karmiininpunainen

Logan

Legenda

Ashton

Alfonzo

Enkeli

Brandon

Bradley

Dakota

Cayden

Cody

kristillinen

Landon

Tähän listaan voimme lisätä myös Georgen, Edwardin, Jamesin, Michaelin ja Brianin. Erityismaininnan ansaitsee myös Kyle, nimi, joka kuulostaa hyvin "tuhalta pojalta". Eräs opettaja vahvistaa: "Hän oli yksi huonoimmista oppilaistani, joita minulla on koskaan ollut, kamalan asenteensa vuoksi... ja hän oli kiusaaja muille oppilaille."

Tähän listaan kannattaa suhtautua varauksella: etunimi ei ole kaikki kaikessa.

Tätä listaa ei kannata ottaa kirjaimellisesti tai sivuuttaa lopullisesti näitä nimiä peläten ketjureaktiota. Etunimi muokkaa persoonallisuuttamme, hyödyttää tai haittaa ammatillista uraamme ja jopa antaa suunnan rakkauselämällemme. Tiede on vahvistanut tämän: etunimi määrittelee etukäteen, mitä meistä tulee. Nämä nimet, jotka ärsyttävät opettajia jo pelkällä maininnalla, eivät kuitenkaan aina ole alttiita epäjärjestykselle ja riehakkuudelle. Todellisuudessa monet muut tekijät voivat laukaista räjähdysherkän käyttäytymisen.

Jos lapset ovat levottomia luokassa, se ei aina johdu provosoinnista tai auktoriteettien uhmaamisesta. Joskus se on tapa saada huomiota, ulkoistaa heitä vaivaavia asioita , huonosti nukutun yön seurausta tai kiusallisesta kapinasta stressaavaa perhetilannetta vastaan. Se voi olla myös ADHD:n sivuvaikutus.

Lapsesi nimi saattaa selittää hänen kamalan käytöksensä luokassa. Joskus sinun on kuitenkin kaivettava hieman syvemmälle löytääksesi todellisen syyn. Leimaaminen ei ole koskaan hyvä idea (paitsi ehkä vihoissa).