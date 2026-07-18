Saatuaan kritiikkiä ulkonäöstään tämä äiti tuomitsee "julmat" kommentit.

Sosiaalinen media voi olla loistava vuorovaikutuksen lähde... mutta myös tuomitsemisen kasvualusta. Brittany Born, yhdysvaltalainen sisällöntuottaja ja äiti, koki tämän omin silmin saatuaan tulvan loukkaavia kommentteja ulkonäöstään ja äitiyden roolistaan. Sen sijaan, että hän olisi pysynyt hiljaa, hän päätti muuttaa tämän koettelemuksen hyväksynnän ja ystävällisyyden viestiksi.

Kritiikkiaalto hänen ulkonäköään ja äitiyttään kohtaan

Brittany Born, joka on tottunut jakamaan arkeaan ja matkojaan Disney Worldiin, kertoi hiljattain People-lehdelle joutuneensa lukuisten ilkeämielisten kommenttien kohteeksi. Jotkut internetin käyttäjät hyökkäsivät hänen ulkonäkönsä kimppuun, kun taas toiset kyseenalaistivat hänen vanhemmuutensa. Hänelle nämä hyökkäykset muistuttavat usein unohdetusta todellisuudesta: jokaisen ruudun takana on ihminen. Brittany Born selittää, ettei kukaan halua lukea nöyryyttäviä kommentteja kehostaan tai kuulla olevansa huono vanhempi.

Ajan ottaminen itselleen ei tee sinusta huonoa vanhempaa.

Osa kritiikistä koski hänen yksinmatkojaan Disneylandiin. Useat internetin käyttäjät arvostelivat häntä siitä, että hän matkusti ilman lapsiaan, koska hän koki hänen laiminlyövän perhettään. Brittany Born haluaa kuitenkin asettaa asiat perspektiiviin. Hän selittää järjestävänsä myös monia matkoja lastensa kanssa ja että nämä yksin vietettävät hetket ovat yksinkertaisesti taukoja akkujen lataamiseen. Työskennellessään kotoa käsin ja opettaessaan lapsiaan kotona hän viettää suurimman osan ajastaan perheensä kanssa. Hänen mukaansa tauko ei vähennä hänen rakkauttaan rakkaitaan kohtaan; päinvastoin.

Murtamassa stereotypioita kurvikkaista naisista

Äitiyden lisäksi Brittany Born uskoo, että hänen fysiikkansa ruokkii tiettyjä ennakkoluuloja. Plus-kokoisena sisällöntuottajana hän puolustaa aitoa imagoa ja hyväksyy täysin harmaat hiuksensa 35-vuotiaana. Hän tuomitsee erityisesti edelleen laajalle levinneen ajatuksen, että kurvikka tai ylipainoinen ihminen ei välitä terveydestään tai hyvinvoinnistaan – yksinkertainen oletus, jota hän pitää täysin perusteettomana. Julkaisujensa kautta Brittany Born pyrkii osoittamaan, että on mahdollista olla täyttymyksellinen, kunnianhimoinen ja itsevarma kehonmuodosta riippumatta.

Solidaarisuuden aalto, joka on vihaakin vahvempi

Jakamalla kokemuksensa niin avoimesti Brittany Born ei odottanut tällaista reaktiota. Tukevia viestejä virtasi sisään lähes välittömästi. Monet äidit kertoivat hänelle, että hänen tarinansa oli rohkaissut heitä antamaan itselleen hetken itselleen, ilman syyllisyydentuntoa. Tästä ystävällisyyden aallosta liikuttunut suunnittelija julkaisi videon, jossa hän kiitti yhteisöään. Hän korosti myös perheensä ja ystäviensä sekä aviomiehensä korvaamatonta tukea, jotka auttoivat häntä tänä vaikeana aikana.

Inspiroiva viesti itsensä hyväksymisestä

Tällä julkisella lausunnolla Brittany Born muistuttaa meitä siitä, ettei mitään vartalotyyppiä tulisi käyttää tekosyynä pilkalle tai hyökkäyksille. Hänen tarinansa korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on purkaa naisiin, erityisesti äiteihin ja plus-kokoisiin naisiin, edelleen vaikuttavia stereotypioita.

Brittany Bornin todistus kutsuu siis kaikkia osoittamaan enemmän ystävällisyyttä ja muistuttaa meitä siitä, että on täysin oikeutettua huolehtia itsestään omalla tavallaan, hyväksyä ulkonäkönsä ja elää omien valintojensa mukaan antamatta muiden katseiden määritellä omaa arvoaan.