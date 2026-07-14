Tämä äiti antoi vauvansa valita nimensä epätavallisella tavalla.

Lapsen nimen valitseminen on usein hetki täynnä tunteita, keskustelua... ja joskus epäröintiä. Amerikkalainen taiteilija päätti rikkoa perinteitä tavallaan uskomalla tämän päätöksen tyttärelleen syntymästä lähtien. 25 vuotta myöhemmin tämä epätavallinen tarina huvittaa ja herättää edelleen ajatuksia.

Täysin odottamaton tapa tehdä asioita

Monet odottavat vanhemmat käyttävät tuntikausia nimilistojen läpikäymiseen tai ystävien ja perheenjäsenten neuvojen kysymiseen, mutta Brenda Zlamany kehitti paljon henkilökohtaisemman lähestymistavan. Ennen synnytystä hän valmisti noin sata korttia, joissa jokaisessa oli eri nimi. Synnytysosastolla hän luki ne yksi kerrallaan vauvalleen ja tarkkaili tarkasti tämän reaktioita. Hänen tavoitteenaan? Löytää nimi, joka näytti sopivan parhaiten hänen pienelle tyttärelleen. Tämä menetelmä, yhtä omaperäinen kuin intuitiivinenkin, heijasti täydellisesti tämän äidin luovaa persoonallisuutta, joka halusi tehdä tästä valinnasta ainutlaatuisen hetken.

Kaksi nimeä finaalissa

Päivien kuluessa kaksi nimeä erottui nopeasti: Imogen ja Oona. Viiden synnytysosastolla vietetyn päivän aikana äiti, Brenda Zlamany, jatkoi pientä rituaaliaan vakuuttuneena siitä, että toinen kahdesta lopulta voittaisi. Nuoren naisen mukaan, joka kertoi tästä anekdootista viraaliksi levinneellä videolla , yksi nimi näytti herättävän voimakkaamman reaktion kuin muut. Oleskelun loppuun mennessä valinta oli tehty: se olisi Oona. Nykyään Oona selittää humoristisesti, että hänet on saattanut yksinkertaisesti hurmata nimen musikaalisuus ja sen vokaalien pehmeys.

Viime hetkillä tehty päätös

Tämä huolellinen harkinta kuitenkin melkein aiheutti hallinnollisen ongelman . Synnytysosaston henkilökunnan kerrotaan muistuttaneen äitiä siitä, että syntymätodistuksiin oli ehdottomasti merkittävä etunimi. Vaarana oli saada nimi ilman hänen suostumustaan, joten hän teki valintansa vihdoin viralliseksi juuri ajoissa. Se on muisto, joka huvittaa Oonaa tänäkin päivänä. Hän kasvoi yksin tämän 40-vuotiaana vanhemmaksi tulleen äidin kanssa, jonka luovuutta hän edelleen ihailee.

Etunimi, joka on osa hänen historiaansa

Oona uskoo nyt, että hänen epätavallinen etunimensä on muokannut hänen persoonallisuuttaan. Kun hän esittelee itsensä, se usein herättää uteliaisuutta ja avaa helposti keskustelun. Tälle sisällöntuottajalle tällainen ainutlaatuinen nimi on rohkaissut häntä omaksumaan täysin sen, mikä tekee hänestä erityisen, ja vaalimaan omaa identiteettiään. Hän on jopa vakuuttunut siitä, että hänen elämänsä olisi ollut erilaista yleisemmällä nimellä. Sen sijaan, että hän haluaisi muuttaa sitä, hän on nyt hyvin kiintynyt siihen.

Kaunis soihdun siirtyminen sukupolvelta toiselle

Tämä tarina voisi inspiroida jopa seuraavaa sukupolvea. Jos Oonasta joskus tulee äiti, hän haluaisi nimetä tyttärensä Imogeniksi, toiseksi valituksi nimeksi syntymässään. Nykyisen nimensä hän sanoo valinneensa uudelleen epäröimättä.

Epätavallisen luonteensa lisäksi tämä anekdootti muistuttaa siitä, että etunimi usein kertoo perheen tarinan, ilmentää arvoja ja herättää muistoja. Tässä nimenomaisessa tapauksessa siitä tuli äidin (Brenda Zlamany) ja hänen tyttärensä (Oona) välisen erityisen siteen symboli, tarina, joka resonoi edelleen tuhansien internetin käyttäjien kanssa.