Hän imettää Top Chef -ohjelmassa: yksinkertainen kuva, joka kertoo paljon äitiydestä

Top Chef -ohjelman 17. kauden kilpailija, mereneläviä rakastava kokki Léa Vautier Lecointre, loi kuvauspaikalla todella mieleenpainuvia annoksia. Kulissien takana hän oli kiireinen valmistamassa ruokaa neljän kuukauden ikäiselle vauvalleen ja pumppaamassa rintamaitoa haasteiden välillä. Mereneläväruokakulttuurin, mutta myös vanhemmuuden lähettiläänä hän jonglöörasi kattiloiden, pannujen ja rintapumppujen kanssa koko kokkikilpailun ajan.

Elämä ei pysähdy lapsen saamisen jälkeen, ja tämä kokki todistaa sen.

Synnytyksen jälkeen äideillä on muutama kuukausi aikaa toipua emotionaalisesta kokemuksesta. He käyttävät tämän ajan hyväkseen tottuakseen uuteen päivärutiiniinsa, tutustuakseen kohdussaan olevaan pienokaiseen ja palauttaakseen supistusten aikana menetettyä energiaa. Léa Vautier Lecointre puolestaan vaihtoi nopeasti äitiysmekkonsa äitiysesiliinaan, joka tuntuu melkein toiselta iholta.

27-vuotias kokki, kalastajan tytär, oli tuskin palannut kotiin Arcachonin altaalle ennen kuin suuntasi takaisin Pariisiin Top Chef -ohjelman koekuvauksiin. Kaksi viikkoa toisen lapsensa synnytyksen jälkeen hän todisti kykyjään hittiohjelman kiiltävien uunien takana. "Siinä vaiheessa en vielä tiennyt, miten aikoisin tehdä sen. Vain sen, että aikoisin tehdä sen", hän sanoi sosiaalisessa mediassa rannikolta kotoisin olevan ihmisen tyypillisellä tyyneydellä.

Nuori nainen, joka vaalii paikallista asiantuntemusta ja jonka ruokakulttuurille on ominaista merenelävät, merivaahdon ja kasvisten sekoitus, valittiin tuomariston toimesta. Ainutlaatuisella tyylillään, jota gastronomiset puristit kutsuisivat epätavanomaiseksi, hän lumosi makuhermot välittömästi. Parrasvalojen ulkopuolella tällä kahden lapsen äidillä oli kuitenkin ruokittavanaan toinenkin perhe keittiömiehistön lisäksi. "Yksi haaste ei riittänyt; minun piti lisätä rintamaidon pumppaamisen haaste", hän uskoutui Eden Stories -podcastille.

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Imetys työssä: tosiasia, jota puolustetaan edelleen liian harvoin.

Aikarajoitteisten haasteiden aikana mikään ei tuntunut häiritsevän tämän kokin luovuutta, jota inspiroivat sesonginmukaiset korit ja kynnelliset tai suomuiset ainekset. Meren aallot tuudittivat Arcachonin altaan syntyperäisen naisen, ja tämä kohtasi uuden haasteen. Hänen täytyi laskea aterimet alas livahtaakseen vessaan täydentämään vauvansa maidontuotantoa. Itse asiassa hän jakoi imetyshetkestä videon sosiaalisessa mediassa, joka on kuin todellinen perhemuistojen seinä.

Tämä rintamaidon kertyminen ei kuitenkaan ollut rajoitus tai haitta, vaan korvaamatonta Léalle, joka oli syvästi huolissaan vauvansa hyvinvoinnista. "Uskon, että ravitseminen ei ole koskaan ollut merkityksellisempää", kokki tunnusti tässä manifestin tuntuisessa kirjoituksessa. Hän jopa vertasi tätä ammatillista kokemusta myrskyisään mereen käyttäen runsaasti suolaisia kielikuvia. "On äiti, joka ravitsee maata. Se, joka tuo esiin vihanneksia, vuodenaikoja, kiertokulkuja. Ja sitten on äiti, joka ravitsee lasta , joskus kaukana, joskus hiljaisuudessa", hän tiivisti proosapurskahdukseen. Koska äitiys ei ole uhrausten valtameri, vaan ääretön mahdollisuuksien avaruus.

"Vanhemmuus ei ole loukkaus": olennainen muistutus

Crème & Pêche -nimistä mobiiliruokailukonseptia pyörittävä kokki, joka järjestää mukaansatempaavia aterioita paikallisten tuottajien kanssa, on täysin omaksunut äitiyden. Vaikka synnytyksen jälkeinen väsymys otti häneen puolensa ja pakotti hänet vetäytymään kilpailusta kuudennessa jaksossa, kahden lapsen äiti on ylpeä siitä, että on pystynyt yhdistämään uransa äitiyden kanssa, missä hän on loistaa. Itse asiassa tämä ei ole hänen ensimmäinen rodeonsa. Hän on jo harjoitellut pienen tyttärensä kanssa, joka on hänen apulaiskokkinsa "palvelu sisältyy hintaan" -sarjassa, jossa he valmistavat yhdessä helposti saatavilla olevia reseptejä.

Vaikka tänäkin päivänä ennenaikaisesti töihin palaavat äidit kohtaavat kritiikkiä ja syytöksiä itsekkyydestä, tämä suorapuheinen kokki mursi nämä ennakkoluulot. Hän ei varmasti voittanut mitalia, mutta hän herätti tyttärissään ylpeyttä ja saavutti toisen, henkilökohtaisemman voiton.

Vaikka Léa puolusti aluettaan ja sen vahvaa kulinaarista identiteettiä, hän ilmensi myös autenttisempaa, vähemmän idealisoitua versiota äitiydestä. Ja näiden kuvien pitäisi resonoida mielissä, jotka ovat olleet aivan liian kauan stereotypioiden kyllästämiä.