"Yhteiskunta pelkää älykkäitä naisia": hän tuomitsee äideille asetetut paineet

Äitiys kuvataan usein puhtaana autuutena, joka ei jätä sijaa epäilykselle tai väsymykselle. Ashley Jamesin mielestä tämä idealisoitu visio estää meitä keskustelemasta monien naisten kokemista todellisuuksista. Women's Health UK -lehden haastattelussa brittiläinen juontaja ja kirjailija kehottaa naisia puhumaan ja kyseenalaistamaan äideille asetetut odotukset.

Puhe vapauden tekona

Ashley James on vakuuttunut siitä, että ääneen puhuminen voi muuttaa ajattelutapoja. Hänen mukaansa "naisten välinen vuorovaikutus antaa meille mahdollisuuden purkaa syvälle juurtuneita ajatuksia", olivatpa ne sitten kehonkuvaa, äitiyttä tai jatkuvaa eriarvoisuutta. Hän uskoo, että "naiset, jotka uskaltavat ilmaista mielipiteitään tai kyseenalaistaa vakiintuneita sääntöjä, aiheuttavat edelleen kohua". Hänen mielestään "yhteiskunta, joka arvostaa enemmän naisia, jotka voivat ajatella ja ilmaista itseään, olisi myös oikeudenmukaisempi yhteiskunta".

Synnytysosasto kaukana kliseistä

Yksi hänen sydäntään lähellä olevista aiheista on edelleen äitiys. Kahden lapsen äitinä Ashley James pahoittelee, että "tätä elämänvaihetta kuvataan edelleen liian usein yksinomaan tyydyttäväksi kokemukseksi". Hänelle väsymyksestä, vaikeuksista tai ristiriitaisista tunteista puhumista ei pitäisi koskaan tulkita rakkauden puutteeksi lapsia kohtaan. Päinvastoin, avoin puhuminen antaisi odottaville äideille mahdollisuuden lähestyä tätä seikkailua realistisemmilla odotuksilla ja vähemmällä syyllisyydellä.

Katso tämä postaus Instagramissa Ashley Jamesin (@ashleylouisejames) jakama julkaisu

Odotukset, joita on mahdotonta täyttää

Ashley James tuomitsee myös "äideille asetetut monet vaatimukset". Heitä kannustetaan hallitsemaan kaikkea, olemaan läsnä kaikilla rintamilla ja luomaan täydellisyyden kuvaa. Heti kun he ilmaisevat tuen tarpeen tai vaikeuden, heidät voidaan nopeasti tuomita. Tämä jatkuva paine ruokkii syyllisyyden tunnetta, joka painaa raskaasti monia naisia. Ashley Jamesin mukaan "on aika hyväksyä, ettei ole olemassa täydellistä äitiä, on vain erilaisia polkuja, jotka kaikki ovat kunnioituksen arvoisia".

Riko etiketit

Tämä sitoutuminen ei ole uusi. Ashley James on jo kirjassaan "Bimbo" käsitellyt stereotypioita, jotka rajoittavat naisia jäykkiin kategorioihin. Hän väittää, että leimat, kuten "pomotteleva" tai "vanhimpio", rajoittavat heidän vapauttaan ja vaikuttavat siihen, miten heidät nähdään. Oman matkansa kautta hän kannustaa jokaista naista irtautumaan näistä leimoista ja rakentamaan oman identiteettinsä yrittämättä täyttää muiden odotuksia.

Tässä kirjassa Ashley James paljastaa myös, että hänet raiskattiin opiskelijana. Jakamalla tarinansa hän selittää saaneensa lukuisia todistuksia muilta uhreilta, keskusteluja, joita hän pitää välttämättöminä. Hänelle "hiljaisuus suojelee ensisijaisesti tekijöitä". Puhumalla uhrit voivat tuntea olonsa vähemmän eristyksissä ja auttaa vähentämään häpeää, joka edelleen ympäröi tätä väkivaltaa.

Kehotus vilpittömämpään vuorovaikutukseen

Oman henkilökohtaisen matkansa lisäksi Ashley James puolustaa yksinkertaista ajatusta: "rehelliset keskustelut voivat muuttaa näkökulmia." Olipa kyse äitiydestä, mielenterveydestä, minäkuvasta tai väkivallasta, hän kannustaa ihmisiä puhumaan ilman tuomion pelkoa.

Ashley Jamesin viesti muistuttaa meitä lopulta siitä, että tunteiden ilmaiseminen, kokemusten jakaminen ja normien kyseenalaistaminen eivät ole heikkouden merkkejä. Päinvastoin, nämä äänet auttavat rakentamaan avoimempaa yhteiskuntaa, jossa jokainen nainen voi elää elämäänsä omalla tavallaan ilman, että hänen tarvitsee mukautua yhteen malliin.