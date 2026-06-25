Julkisesta imetyksestä kritisoitu äiti päätti vastata

Imetyksen tulisi olla normaalia, jokapäiväistä. Silti jotkut äidit kohtaavat edelleen kritiikkiä, kun he imettävät vauvojaan julkisesti. Näin koki hiljattain lontoolainen laulaja, josta tietämättään tuli keskustelun symboli, joka ulottuu paljon hänen henkilökohtaista tarinaansa pidemmälle.

Yhteisymmärryksen hetki muuttui kiistaksi

Kesäkuun alussa Tayah Ettienne osallistui perheille suunnatuille yksityisille musiikkifestivaaleille. Musiikin harrastajana ja ammattilaulajana hän toi 16 kuukauden ikäisen tyttärensä Aaliyanan kokemaan ulkoilmakonserttien tunnelmaa. Tapahtuman aikana pieni tyttö pyysi luonnollisesti rintaa, kun hänen äitinsä tanssi teltan alla. Ystävä kuvasi spontaanin kohtauksen ja jakoi sen sitten TikTokissa. Yksinkertaiseksi muistoksi tarkoitettu video levisi nopeasti viraaliksi ja keräsi yli 700 000 katselukertaa vain muutamassa päivässä.

Kun imetys on edelleen ongelma

Videon näkyvyys on herättänyt negatiivisten kommenttien aallon. Jotkut internetin käyttäjät pitävät kohtausta "sopimattomana" ja uskovat, että imetys julkisella paikalla, ja erityisesti festivaaleilla, on sopimatonta. Tämä reaktio yllättää nuoren äidin. Vaikka terveydenhuollon ammattilaiset kannustavat imetykseen, monet naiset kohtaavat edelleen huomautuksia imettäessään lapsiaan kodin ulkopuolella. Katseista suoraan kritiikkiin, aihe pysyy arkana tietyissä julkisissa tiloissa.

Äitinä oleminen luopumatta itsestäsi

Hyökkäysten edessä Tayah Ettienne päätti puhua. Hänelle itsepintainen ajatus ruokkii edelleen tuomitsemista: äitiys pakottaa naiset laittamaan halunsa ja intohimonsa tauolle. Hän puolustaa päinvastoin vapaampaa näkemystä vanhemmuudesta.

Hänen mukaansa on täysin mahdollista olla tarkkaavainen äiti ja nauttia samalla omista kiinnostuksen kohteistaan, retkistään ja sosiaalisesta elämästään. Hän jopa uskoo, että lapset hyötyvät nähdessään onnellisia, tyytyväisiä ja aitoja vanhempia. Tämä viesti resonoi monien naisten kanssa, jotka ovat kyllästyneitä äitiyttä ympäröiviin ristiriitaisiin odotuksiin.

Naisten kehot keskustelun keskiössä

Henkilökohtaisen kokemuksensa lisäksi Tayah Ettienne viittaa syvempään ilmiöön: siihen, kuinka vaikeudella yhteiskunnan osa näyttää edelleen olevan naisten kehojen erottaminen niiden seksuaalisesta ulottuvuudesta. Hänen kannattajiensa mielestä imetys palvelee ensisijaisesti ravitsevaa tehtävää, eikä sitä pitäisi pitää kiusallisena tai provosoivana tekona. Kiista herättää näin ollen uudelleen toistuvan kysymyksen: miksi teko, jonka tarkoituksena on yksinkertaisesti ruokkia lasta, herättää edelleen niin voimakkaita reaktioita, kun se tapahtuu julkisesti?

Kritiikkiä vahvempi kannatusaalto

Vaikka negatiivisia kommentteja tuli paljon, ne eivät olleet ainoita. Lukuisat äidit ja tavalliset internetin käyttäjät ilmaisivat tukensa laulajalle. Monet ylistivät häntä siitä, että hän puhui avoimesti ja sitoutui puolustamaan naisten oikeutta imettää vapaasti missä tahansa he haluavat. Tämä mobilisaatio heijastaa asennemuutosta. Vaikka kritiikkiä edelleen esiintyy, julkisen imetyksen normalisointia ajavien äänien määrä kasvaa.

Pohjimmiltaan Tayah Ettiennen tarina korostaa jatkuvaa ristiriitaa: imetystä suositellaan laajalti, mutta sitä harjoittavat kohtaavat joskus edelleen muiden tuomitsemista. Vastaamalla julkisesti kriitikkoihinsa hän toistaa yksinkertaisen ajatuksen: lapsen ruokkimisen ei pitäisi koskaan olla häpeän aihe.