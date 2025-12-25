Search here...

Vain 12 % unennäkijöistä kokee tämän ominaisuuden unensa aikana.

Hyvinvointi
@diana.grytsku/Freepik

Kun nukahdat, mielesi alkaa liikkua täysin vapaasti. Muodot muuntuvat, tunteet ilmaistaan suodattamattomina ja kehosi antaa mielikuvituksesi kukoistaa. Tämä aistikokemus ei kuitenkaan ole sama kaikille. Noin 12 % unennäkijöistä kertoo näkevänsä unensa ilman värejä, aivan kuin heidän mielensä heijastaisi mustavalkoista filmiä.

Vähemmistö unelmoijia, joilla on yksivärisiä öitä

Aiheesta tehdyt tutkimukset osoittavat, että pieni osa väestöstä kertoo näkevänsä unta yksinomaan harmaan sävyissä. Kaikkien muiden haastateltujen unet sisältävät ainakin joskus väriä, olipa kyseessä sitten kirkas taivas, huomiota herättävä vaate tai tuttu kasvo. Tämä ei tarkoita, että nämä värit muistetaan aina tarkasti herätessä. Aivosi, hyväntahtoiset mutta valikoivat, suodattavat pois sen, minkä ne katsovat tärkeäksi säilyttää.

On tärkeää muistaa, että tällä ominaisuudella ei ole mitään tekemistä unien näkemistiheyden kanssa. Kaikki näkevät unia joka yö, vaikka kaikki eivät muistaisikaan niitä. Kun herääminen tapahtuu REM-unen aikana, jolloin aivot ovat erittäin aktiivisia, useimmat ihmiset kuvailevat itse asiassa rikasta ja värikästä maailmaa. Mieli toimii siis täysin riippumatta siitä, säilytätkö tietoisesti muistissa sen yöllisiä luomuksia vai et.

Kun näyttö vaikuttaa mielikuvitukseen

Yksi historiallinen tosiasia kiehtoo tutkijoita erityisesti. 1940-luvulla tilanne oli lähes päinvastainen: lähes kolme neljäsosaa amerikkalaisista kertoi näkevänsä harvoin, jos koskaan, väriunia. Tuolloin elokuvat ja televisio-ohjelmat lähetettiin enimmäkseen mustavalkoisina. Tutkijat esittivät tuolloin ajatuksen, että päivittäinen visuaalinen ympäristö voisi vaikuttaa siihen, miten aivot muodostavat kuvia unen aikana.

Vuonna 2008 julkaistu tutkimus vahvistaa tätä hypoteesia. Alle 25-vuotiaat, jotka ovat kasvaneet digitaalisten värien kyllästämässä maailmassa, kertovat lähes aina värikkäitä unia. Toisaalta yli 55-vuotiaista noin neljännes kuvailee edelleen mustavalkoisia unia. Tämä korrelaatio ei ole ehdoton todiste, mutta se viittaa siihen, että joustavat ja sopeutuvat aivot hyödyntävät parhaiten tietämystään yöllisten skenaarioidensa polttoaineena.

Unelmien pysyvä mysteeri

Näistä kiehtovista havainnoista huolimatta unen näkeminen on edelleen suurelta osin tutkimatonta aluetta. Tutkijat ovat yhtä mieltä sen monimutkaisuudesta, mutta silti eri mieltä sen tarkasta tehtävästä. Joillekin unen näkeminen auttaa lajittelemaan muistoja ja vahvistamaan oppimista. Toisille se on turvallinen tila, jossa mieli voi hallita tunteita, testata sosiaalisia tilanteita tai yksinkertaisesti antaa spontaanin aivotoiminnan kehittyä.

Joka tapauksessa unesi ovat osoitus mielesi elinvoimasta. Olivatpa ne mustavalkoisia tai teknivärisiä, ne edistävät sisäistä tasapainoasi. Ne muistuttavat meitä siitä, että aivosi, kuten kehosikin, ansaitsevat kunnioitusta, huomiota ja ystävällisyyttä. Yöidesi ainutlaatuisuuden hyväksyminen juhlistaa myös inhimillisten kokemusten monimuotoisuutta.

Viime kädessä sillä, kuulutko parhaiden 12 prosentin joukkoon vai enemmistöön, ei ole juurikaan merkitystä. Unelmasi, olivatpa ne mitä tahansa, ovat loistava – tai hienovaraisesti vivahteikas – todiste sisäisen maailmasi rikkaudesta.

