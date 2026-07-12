Miksi hyvinvointi usein palaa 45 ikävuoden jälkeen, tutkijoiden mukaan

Entä jos paras onkin vielä edessä? Viimeisten noin kahdenkymmenen vuoden aikana lukuisat tutkimukset ovat kuvanneet silmiinpistävää kaavaa: koettu hyvinvointi yleensä laskee nuoruuden ja varhaisaikuisuuden aikana, saavuttaen alimman pisteensä noin neljänkymmenen ikävuoden lopulla ja nousten sitten uudelleen. Toisin sanoen, noin 45–50 vuoden iässä saavutetun pohjan jälkeen monet ihmiset kertovat olevansa jälleen tyytyväisempiä elämäänsä.

Kuuluisa U-muotoinen lentorata

Taloustieteilijä David Blanchflower teki tunnetuksi ajatuksen U-muotoisesta "onnellisuuspolusta". Analysoimalla yli sadasta maasta kerättyä dataa hän havaitsi, että nuorten aikuisten korkea elämäntyytyväisyys laskee vähitellen pohjalukemiin noin 47 vuoden iässä ja nousee sitten uudelleen. Tämä sekä miehillä että naisilla ja monissa eri yhteyksissä havaittu kaava viittaa siihen, että ikä vaikuttaa mielialaan tuloista, koulutustasosta tai perhetilanteesta riippumatta.

Miksi se palaa karanteenin jälkeen?

Tutkijat tarjoavat useita selityksiä. Ensimmäinen liittyy odotusten mukautumiseen: kokemuksen karttuessa lakkaamme jatkuvasti vertaamasta itseämme muihin ja hyväksymme elämämme paremmin sellaisena kuin se on. Toinen koskee tunteiden hallintaa: iän myötä monet ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota jokapäiväisen elämänsä positiivisiin puoliin. Tähän liittyy usein keski-iän paineiden – uran, talouden, pienten lasten – väheneminen, mikä johtaa rauhallisempaan ajanjaksoon. Keski-iän alamäki ei siis ole väistämätön, vaan siirtymävaihe.

Suunnitelma, jota nyt tarkastellaan uudelleen.

Tiede on kuitenkin muuttanut tätä kuvaa. Viimeaikaiset tutkimukset, erityisesti Blanchflowerin ja kollegoiden tekemät, ovat osoittaneet, että tämä U-muotoinen kehityskaari on kadonnut monissa maissa 2010-luvun puolivälistä lähtien. Syynä: nuorten, erityisesti nuorten naisten, hyvinvointi on heikentynyt merkittävästi, siinä määrin, että moraali näyttää nyt kasvavan tasaisemmin iän myötä. Keskeinen viesti on kuitenkin sama: vanhemmat ihmiset raportoivat olevansa keskimäärin onnellisempia kuin nuoremmat aikuiset. Myös muut tutkijat huomauttavat, että nämä trendit ovat tilastollisia keskiarvoja, jotka peittävät alleen yksilöllisten kehityskaarien suuren monimuotoisuuden.

Puhummepa sitten U-kirjaimen muotoisesta kehityskaaresta tai lineaarisemmasta etenemisestä, yksi asia on selvä: ikääntyminen ei välttämättä tarkoita moraalin laskua; päinvastoin. Monille viisikymppisiin ja sitä seuraaviin päiviin uusi tyyneys, jota kokemus, itsensä hyväksyminen ja selkeämmät prioriteetit ruokkivat. Tämä antaa heille mahdollisuuden lähestyä neljääkymmentä ikävuotta hieman optimistisemmin.