Jäätynyt olkapää: tämä vaihdevuosiin joskus liittyvä tila on edelleen suurelta osin tuntematon

Äkillinen jäykkyys, voimakas kipu, kyvyttömyys nostaa käsivartta: näiden heikentävien oireiden taustalla on usein vielä huonosti ymmärretty tila, joka tunnetaan nimellä "jäätynyt olkapää" tai adheesiokapsuliitti. Useat viimeaikaiset tutkimukset korostavat suoraa yhteyttä vaihdevuosiin – tekijää, jota lääketiede on pitkään ollut haluton ottamaan vakavasti.

Mikä on jäätynyt olkapää?

Jäätynyt olkapää, joka tunnetaan lääketieteellisesti myös nimellä adheesiokapsuliitti, viittaa olkanivelen kapselin krooniseen tulehdukseen, joka paksuuntuu asteittain ja menettää kaiken joustavuuden. Termin "jäätynyt olkapää" keksi vuonna 1934 amerikkalainen lääkäri, mutta yli 90 vuotta myöhemmin tila on edelleen yksi vähiten ymmärretyistä tuki- ja liikuntaelinlääketieteen sairauksista. Vaikka se voi vaikuttaa kehen tahansa, jäätynyt olkapää vaikuttaa erityisesti 40–60-vuotiaisiin naisiin – eli tarkalleen perimenopaussin ja vaihdevuosien aikaan.

Kolme vaihetta, jotka voivat kestää useita vuosia

Patologian eteneminen tapahtuu klassisesti kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, joka tunnetaan nimellä "kivulias jäätyminen", kipu lisääntyy ja liikkuvuuden asteittainen heikkeneminen; toisessa vaiheessa, "jäykässä jäätymisessä", kipu vähenee, mutta jäykkyys muuttuu pysyväksi; ja kolmannessa vaiheessa, joka tunnetaan nimellä "sulaminen", liikkuvuuden hidas ja epätäydellinen palautuminen on mahdollista.

Koko sykli voi kestää yhdestä kolmeen vuotta ja sillä voi olla merkittäviä seurauksia jokapäiväisen elämän laatuun: vaikeuksia pukeutumisessa, ajamisessa, korkealla olevien esineiden tavoittamisessa tai jopa mukavassa nukkumisessa.

Yhteys vaihdevuosiin selitetty tieteellä

Syy siihen, miksi tämä vaiva vaikuttaa niin moniin keski-iän naisiin, johtuu suurelta osin estrogeenin suojaavasta roolista nivelten terveydessä. Tämä hormoni stimuloi luuston kasvua, sillä on tulehdusta estäviä ominaisuuksia, se tukee kollageenin eheyttä ja pitää sidekudokset kimmoisina.

Kuitenkin, kun estrogeenitasot laskevat vaihdevuosien aikana ja niiden tienoilla, nämä suojamekanismit heikkenevät. Fibroblastit – solut, jotka tuottavat sidekudosta – lisääntyvät, mikä tekee olkakapselista yhä paksumman ja jäykemmän. Vuonna 2025 Journal of Clinical Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus vahvisti tämän hypoteesin ja osoitti, että estrogeenin lasku on yksi tärkeimmistä riskitekijöistä.

Tuore tutkimus hormonikorvaushoidon suojaavasta vaikutuksesta

Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on myös alettu selvittää, voisiko vaihdevuosien hormonikorvaushoito (HRT) vähentää riskiä. Duken yliopiston tutkija Jocelyn Wittsteinin tekemä havainnointitutkimus , johon osallistui lähes 2 000 45–60-vuotiasta naista, osoitti, että vain 3,95 prosentille hormonikorvaushoitoa saavista potilaista oli kehittynyt jäätynyt olkapää, kun taas niillä, jotka eivät saaneet sitä, vastaava luku oli 7,65 prosenttia – noin puolet pienemmästä.

Vaikka nämä tulokset vaativat vielä vahvistusta suuremmilla, satunnaistetuilla tutkimuksilla (kliininen tutkimus on parhaillaan käynnissä), ne viittaavat vahvasti siihen, että vaihdevuosien hormonaalisella hoidolla voisi olla tunnistamaton suojaava vaikutus.

Naisten sairaus, jota on pitkään lääkkeillä lievennetty

Mutta jäätyneen olkapään tarina havainnollistaa hienovaraisesti myös kauan unohdettuja lääketieteellisiä ennakkoluuloja. Esimerkiksi 1970-luvulla brittiläisessä tutkimuksessa tilan selitettiin naisten "hysteerisillä persoonallisuuspiirteillä" – todiste siitä, että lääketieteellinen seksismi suosi pitkään potilaiden patologisointia sen sijaan, että tutkisi heidän oireitaan vakavasti. Vielä nykyäänkin, tutkimuksen edistymisestä huolimatta, noin 50 % vaihdevuosien ohittaneista naisista kokee nivelkipua, jonka hormonaalista syytä ei ole vielä tutkittu riittävästi.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos minulla on oireita?

Jos olet 40–60-vuotias nainen ja koet lisääntyvää kipua tai jäykkyyttä olkapäässäsi, on tärkeää ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin. Mitä aikaisemmin diagnoosi tehdään, sitä tehokkaampi hoito voi olla: fysioterapiaa, tulehduskipulääkkeitä, nivelinjektioita tai jopa vakavimmissa tapauksissa tähystysleikkausta.

Jäätynyt olkapää ei ole väistämätön, mutta se on edelleen pitkälti alidiagnosoitu tila. Miljoonille vaihdevuosien läpikäyville naisille se voi muuttaa arjen koettelemukseksi. Parempaa tietoa, parempi diagnoosi, parempi hoito: kolme suurta haastetta tulevina vuosina, kun tutkimus vihdoin keskittyy edelleen tähän pitkään laiminlyötyyn naisten terveyden osa-alueeseen.