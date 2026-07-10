Jäätynyt olkapää: tämä vaihdevuosiin joskus liittyvä tila on edelleen suurelta osin tuntematon

Hyvinvointi
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Nataliya Vaitkevich / Pexels

Äkillinen jäykkyys, voimakas kipu, kyvyttömyys nostaa käsivartta: näiden heikentävien oireiden taustalla on usein vielä huonosti ymmärretty tila, joka tunnetaan nimellä "jäätynyt olkapää" tai adheesiokapsuliitti. Useat viimeaikaiset tutkimukset korostavat suoraa yhteyttä vaihdevuosiin – tekijää, jota lääketiede on pitkään ollut haluton ottamaan vakavasti.

Mikä on jäätynyt olkapää?

Jäätynyt olkapää, joka tunnetaan lääketieteellisesti myös nimellä adheesiokapsuliitti, viittaa olkanivelen kapselin krooniseen tulehdukseen, joka paksuuntuu asteittain ja menettää kaiken joustavuuden. Termin "jäätynyt olkapää" keksi vuonna 1934 amerikkalainen lääkäri, mutta yli 90 vuotta myöhemmin tila on edelleen yksi vähiten ymmärretyistä tuki- ja liikuntaelinlääketieteen sairauksista. Vaikka se voi vaikuttaa kehen tahansa, jäätynyt olkapää vaikuttaa erityisesti 40–60-vuotiaisiin naisiin – eli tarkalleen perimenopaussin ja vaihdevuosien aikaan.

Kolme vaihetta, jotka voivat kestää useita vuosia

Patologian eteneminen tapahtuu klassisesti kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, joka tunnetaan nimellä "kivulias jäätyminen", kipu lisääntyy ja liikkuvuuden asteittainen heikkeneminen; toisessa vaiheessa, "jäykässä jäätymisessä", kipu vähenee, mutta jäykkyys muuttuu pysyväksi; ja kolmannessa vaiheessa, joka tunnetaan nimellä "sulaminen", liikkuvuuden hidas ja epätäydellinen palautuminen on mahdollista.

Koko sykli voi kestää yhdestä kolmeen vuotta ja sillä voi olla merkittäviä seurauksia jokapäiväisen elämän laatuun: vaikeuksia pukeutumisessa, ajamisessa, korkealla olevien esineiden tavoittamisessa tai jopa mukavassa nukkumisessa.

Yhteys vaihdevuosiin selitetty tieteellä

Syy siihen, miksi tämä vaiva vaikuttaa niin moniin keski-iän naisiin, johtuu suurelta osin estrogeenin suojaavasta roolista nivelten terveydessä. Tämä hormoni stimuloi luuston kasvua, sillä on tulehdusta estäviä ominaisuuksia, se tukee kollageenin eheyttä ja pitää sidekudokset kimmoisina.

Kuitenkin, kun estrogeenitasot laskevat vaihdevuosien aikana ja niiden tienoilla, nämä suojamekanismit heikkenevät. Fibroblastit – solut, jotka tuottavat sidekudosta – lisääntyvät, mikä tekee olkakapselista yhä paksumman ja jäykemmän. Vuonna 2025 Journal of Clinical Medicine -lehdessä julkaistu tutkimus vahvisti tämän hypoteesin ja osoitti, että estrogeenin lasku on yksi tärkeimmistä riskitekijöistä.

Tuore tutkimus hormonikorvaushoidon suojaavasta vaikutuksesta

Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on myös alettu selvittää, voisiko vaihdevuosien hormonikorvaushoito (HRT) vähentää riskiä. Duken yliopiston tutkija Jocelyn Wittsteinin tekemä havainnointitutkimus , johon osallistui lähes 2 000 45–60-vuotiasta naista, osoitti, että vain 3,95 prosentille hormonikorvaushoitoa saavista potilaista oli kehittynyt jäätynyt olkapää, kun taas niillä, jotka eivät saaneet sitä, vastaava luku oli 7,65 prosenttia – noin puolet pienemmästä.

Vaikka nämä tulokset vaativat vielä vahvistusta suuremmilla, satunnaistetuilla tutkimuksilla (kliininen tutkimus on parhaillaan käynnissä), ne viittaavat vahvasti siihen, että vaihdevuosien hormonaalisella hoidolla voisi olla tunnistamaton suojaava vaikutus.

Naisten sairaus, jota on pitkään lääkkeillä lievennetty

Mutta jäätyneen olkapään tarina havainnollistaa hienovaraisesti myös kauan unohdettuja lääketieteellisiä ennakkoluuloja. Esimerkiksi 1970-luvulla brittiläisessä tutkimuksessa tilan selitettiin naisten "hysteerisillä persoonallisuuspiirteillä" – todiste siitä, että lääketieteellinen seksismi suosi pitkään potilaiden patologisointia sen sijaan, että tutkisi heidän oireitaan vakavasti. Vielä nykyäänkin, tutkimuksen edistymisestä huolimatta, noin 50 % vaihdevuosien ohittaneista naisista kokee nivelkipua, jonka hormonaalista syytä ei ole vielä tutkittu riittävästi.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos minulla on oireita?

Jos olet 40–60-vuotias nainen ja koet lisääntyvää kipua tai jäykkyyttä olkapäässäsi, on tärkeää ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin. Mitä aikaisemmin diagnoosi tehdään, sitä tehokkaampi hoito voi olla: fysioterapiaa, tulehduskipulääkkeitä, nivelinjektioita tai jopa vakavimmissa tapauksissa tähystysleikkausta.

Jäätynyt olkapää ei ole väistämätön, mutta se on edelleen pitkälti alidiagnosoitu tila. Miljoonille vaihdevuosien läpikäyville naisille se voi muuttaa arjen koettelemukseksi. Parempaa tietoa, parempi diagnoosi, parempi hoito: kolme suurta haastetta tulevina vuosina, kun tutkimus vihdoin keskittyy edelleen tähän pitkään laiminlyötyyn naisten terveyden osa-alueeseen.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Tietyn geenin ansiosta jotkut ihmiset ovat vähemmän alttiita hienhajulle.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tietyn geenin ansiosta jotkut ihmiset ovat vähemmän alttiita hienhajulle.

Entä jos taipumuksemme erittää kehon hajua johtuisi osittain geeneistämme? Useiden vuosien ajan tutkimus on keskittynyt tiettyyn geeniin nimeltä...

"Naisten ei pitäisi nostaa painoja": tämä urheilija vastaa yhä itsepintaiseen stereotypiaan

Joidenkin miesten mukaan naisten tulisi tyytyä muutamaan keskivartalon harjoitukseen vaahtomuovimatolla, liikkua kohtuudella ja välttää huolellisesti vapailla painoilla tehtävää...

Helleaalto: Asiantuntijan neuvoja helteen kanssa selviytymiseen

Helleaallot yleistyvät ja ovat yhä voimakkaampia, mikä asettaa kehomme koetukselle. Terveysasiantuntijat muistuttavat meitä, että muutama yksinkertainen askel voi...

Hyttysten puremat: nämä merkit viittaavat siihen, että saatat olla allerginen

Hyttyset, nuo pienet makuuhuoneen vampyyrit, jotka syövät vertasi ja luovat sietämättömän metelin tärykalvoihisi, jättävät jälkiä vierailustaan ihollesi. Kutisevien...

Viikonlopun yksinäisyys: tapa hyväksyä ja rakastaa sitä

Kun olet sinkku ja asut uudessa kaupungissa kaukana rakkaistasi, viikonloppu voi joskus tuntua loputtomalta. Toisin kuin esimerkiksi Frendit-sarjat...

Kylmän hauteen laittaminen alusvaatteisiin: odottamaton ajatus, jonka jotkut naiset omaksuvat

Tämän helleaallon aikana, joka tuntuu kuin "Groundhog Day" -elokuvan uusintaversiolta, kaikki hakevat helpotusta helteeseen, olipa kyseessä sitten supermarkettien...