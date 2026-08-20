Selkäkipu työssä: nämä asennot voivat tehdä kaiken eron

Alaselkäkipu, jäykkä niska, jännittyneet hartiat: päivä ruudun ääressä voi nopeasti verottaa veronsa. Hyvä uutinen on, että muutamalla yksinkertaisella muutoksella voit tehdä arjestasi mukavampaa. Ja ennen kaikkea, "täydellistä ryhtiä" ei tarvitse etsiä: avainasemassa on säännöllinen liikkuminen.

Hyvä ryhti on ennen kaikkea mukava ryhti

Ideaalista istuinta ei oikeastaan ole olemassa. Muutamat ohjeet voivat kuitenkin auttaa sinua luomaan mukavamman ympäristön selällesi.

Pidä jalat lattialla tai jalkatuen päällä, reidet vaakasuorassa ja polvet noin 90 asteen kulmassa.

Istuimen tulisi olla mukavan tuntuinen ilman, että istuimen reuna painaa jalkojesi takaosaa.

Selkänojan tulisi tukea alaselkää luonnollisesti, kun taas yläselän tulisi pysyä suorana olematta jäykkä.

Muista myös rentouttaa hartiat, pitää kyynärpäät lähellä vartaloa ja kohdistaa kätesi kyynärvarsien kanssa.

Tavoitteena ei ole tehdä sinusta patsaata tietokoneesi edessä: sinun pitäisi pystyä vaihtamaan asentoa helposti.

Myös näyttösi ansaitsee täyden huomiosi

Onko sinulla usein jäykkä niska päivän päätteeksi? Katso näyttöäsi. Väärä asennus voi lisätä niskan rasitusta. Ihannetapauksessa näytön yläreunan tulisi olla silmien tasolla ja näytön noin 50–70 senttimetrin päässä kasvoistasi, suunnilleen käsivarren pituisena.

Yksi tärkeä huomioitava seikka, jos käytät progressiivisia linssejä: näyttöä voi olla hyödyllistä laskea hieman. Tämä estää sinua kurkottamasta kaulaasi nähdäksesi kunnolla. Näppäimistö puolestaan on hyödyllistä sijoittaa noin 10–15 senttimetrin päähän pöydän reunasta. Tämä yksityiskohta voi auttaa pitämään hartiasi ja käsivartesi rentoina.

Selkäsi paras liittolainen? Liike

Vaikka tuoli olisi mukava ja työpöytä täydellisesti asetettu, tuntikausien paikallaan pysyminen ei ole hyvä strategia. Kehosi arvostaa vaihtelua.

Idea on yksinkertainen: anna itsellesi noin 50–60 minuutin välein 5–10 minuuttia aikaa vaihtaa asentoa.

Nouse ylös, ota muutama askel , ota lasi vettä tai katso vain kaukaisuuteen lepuuttaaksesi silmiäsi.

Jos ympäristösi sallii, istuma- ja seisoma-asennon vuorottelu voi myös olla hyödyllistä.

Ja ennen kaikkea, älä tunne syyllisyyttä liikkumisesta työpäivän aikana: nämä pienetkin rytminmuutokset edistävät täysin mukavuuttasi.

Kolme helppoa liikettä toimistolla

Et tarvitse täyttä treeniä rentouttaaksesi eniten työskenteleviä alueita. Muutaman kevyen liikkeen voi helposti sisällyttää päivääsi.

Alaselälle: Seisoessasi aseta kätesi alaselällesi ja nojaa varovasti taaksepäin muutaman sekunnin ajan ponnistelematta. Tämä liike auttaa muuttamaan asentoa tuntikausien istumisen jälkeen.

Niskalihas: istuessasi paina leukaasi varovasti kurkkua kohti, ikään kuin haluaisit luoda pienen kaksoisleuan, laskematta päätäsi. Pidä asento muutaman sekunnin ajan ja päästä sitten irti.

Yläselälle: Tee leveitä hartioiden kiertoliikkeitä taaksepäin, noin kymmenen kertaa. Yksinkertainen liike auttaa vapauttamaan kertyneitä jännityksiä.

Avainsana on edelleen lempeys: minkään liikkeen ei pitäisi olla kivulias.

Entä jos ongelma johtuu myös laitteistasi?

Jatkuvaa kipua ei pitäisi selittää pelkästään "huonolla ryhdillä". Myös työympäristölläsi voi olla merkitystä. Liian matala tai huonosti säädetty tuoli, väärin sijoitettu näyttö, epämukava näppäimistö, sopimaton hiiri tai sopimaton työpöytä: vartalollesi sopimattomat laitteet voivat lisätä väsymystä päivän aikana.

Ergonomisessa työpisteessä on kyse työympäristön mukauttamisesta kehollesi, ei toisinpäin. Säädettävä tuoli, oikein sijoitettu näyttö ja sopiva hiiri voivat kaikki parantaa mukavuuttasi ja ehkäistä tiettyjä särkyjä ja kipuja. Jos vietät paljon aikaa näytön ääressä, kannattaa tarkastella koko työympäristöäsi sen sijaan, että keskittyisit pelkästään istumatapaasi.

Kun selkäsi käskee sinua ottamaan rauhallisesti

Jonkin verran jännitystä pitkän päivän jälkeen on normaalia. Jos kipu on kuitenkin voimakasta, jatkuu useita viikkoja, säteilee toiseen jalkaan, siihen liittyy pistelyä tai se häiritsee unta, on parasta kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Ja jos ongelmana näyttää olevan työasemasi, harkitse myös työterveyslääkärin puoleen kääntymistä. Hän voi auttaa sinua arvioimaan työasentoasi ja harkitsemaan sopivia säätöjä. Koska kyllä, jos sinulla on voimakasta selkäkipua, tärkeintä ei ole venyttää paljon tai etsiä "täydellistä ryhtiä", vaan hakeutua lääkärin hoitoon.

Lopuksi selvennetään, että selkäsi ei tarvitse olla "täydellisessä asennossa" kahdeksaa tuntia. Se tarvitsee eniten vaihtelua, liikettä ja sopivaa ympäristöä. Työpaikan mukavuuden kannalta paras lähestymistapa on melko yksinkertainen: paras asento on se, jota vaihdat säännöllisesti.