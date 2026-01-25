Nukkuminen valo päällä: miksi sydän ei pidä siitä

Lapsuudessa vietämme yömme yövalon valossa, ja joskus tämä lohduttava rituaali jatkuu aikuisuuteen asti. Tämä pieni ympäristön valo rauhoittaa meitä ja estää meitä luulemasta tuolilla olevaa vaatekasaa murtovarkaaksi. Jotkut ihmiset tarvitsevat täydellisen pimeyden nukahtaakseen, kun taas toiset haluavat mieluummin nähdä ympäristönsä. Yövalo päällä nukkuminen on kuitenkin sydämelle huono tapa.

Valot päällä nukkuminen ei ole hyväksi sydämelle.

Kun olet lapsi ja uskot edelleen vaatekaapin hirviöön, pyydät pientä yövaloa. Tai pyydät äitiäsi jättämään eteisen valon päälle, kunnes nukahdat. Vaikka vanhempasi sanoisivat sinulle jatkuvasti: "Tämä ei ole Versailles", he antoivat sinulle tämän etuoikeuden yön laskeuduttua. Aikuisena pidät joskus kiinni tästä tavasta, etkä vain erityistilanteissa, kun valon sammuttaminen vaatii yli-inhimillisiä voimia. Yövalosi pysyvät päällä nukkumaanmenoajasta heräämiseen, ja ne ovat kuin turvapeitto. Ne rauhoittavat pelkojasi ja antavat sinulle tunteen ympäristösi hallinnasta.

Mutta tässä on huonot uutiset: sydämemme ovat eri mieltä ja kärsivät hiljaa tästä yöllisestä tavasta. Emme ehkä tunne vahingoittavamme niitä emmekä kuule niiden huutavan apua, mutta pitkällä aikavälillä tällä käytännöllä voi olla dramaattisia seurauksia. Tämä on Flindersin yliopiston tutkijoiden tekemän tutkimuksen johtopäätös. Tutkimuksensa suorittamiseksi he seurasivat lähes 90 000 aikuista kymmenen vuoden ajan. Osallistujilla, joista suurin osa oli kuusikymppisiä, oli radikaalisti erilaiset unitottumukset. Niillä, jotka nukkuivat valot päällä, oli 42 % suurempi riski saada sydänkohtaus.

”Tämä yhteys on osoittautunut johdonmukaiseksi riippumatta fyysisestä aktiivisuustasosta, ruokavaliosta, tupakoinnista tai geneettisestä alttiudesta sydänsairauksiin”, StudyFinds selittää. Olipa kyseessä sitten televisioruutu, himmeä lamppu tai LED-paneeli, sen voimakkuudella ei ole merkitystä. Tämä valo, joka rauhoittaa psyykkistä ahdistustamme, pahentaa samanaikaisesti sydän- ja verisuonitauteja.

Valo hämmentää kehoa ja estää sitä korjaamasta itseään.

Ei ole sattumaa, että asiantuntijat suosittelevat ruutujen sammuttamista tuntia ennen nukkumaanmenoa. Keinotekoinen valo, olipa se sitten sininen, valkoinen, keltainen tai Barbie-pinkki, huijaa kehoa ja pitää sen valveilla. Tutkijat ovat tästä yksimielisiä: valo, olipa se kuinka rauhoittavaa tahansa, on häiritsevä tekijä. Se häiritsee melatoniinin eritystä ja heittää pois vuorokausirytmin, sisäisen kellon, joka synkronoi kehon päivä-yö-syklin kanssa. Ja vain yksi pieni häiriö mekanismissa riittää vaikuttamaan koko kehoon.

Hermosto pysyy erittäin aktiivisena, syke nousee ja stressihormonien tasot nousevat. Tämä selittää joskus ne erittäin epämiellyttävät sydämentykytykset herätessä, jotka usein liitetään pahaan painajaiseen. "Pitkällä aikavälillä keinotekoisen kirkkaassa ympäristössä eläminen huijaa kehoa ja syöksee sen krooniseen valppaustilaan estäen sitä lepäämästä ja korjaamasta itseään kunnolla", Business Standard selittää. Tutkimuksen toinen ja merkittävä havainto on, että naiset ovat etulinjassa ja kärsivät vakavammin tämän yövalon vaikutuksista. Termi "valosaaste" ei ole koskaan ollut tarkempi.

Hyviä tapoja suojata sydäntäsi nukkuessasi

Sydän, joka on kirjaimellisesti moottorimme, on jo valmiiksi huomattavan rasituksen alla päivittäin, joten sitä ei kannata rasittaa unen aikana – ainoana lepohetkenä. On suositeltavaa sammuttaa kaikki valot ja tarvittaessa peittää reitittimen tai television hehkuvat osat. Käännä myös puhelimesi näyttö alaspäin huonekaluja vasten (kyllä, sillä on väliä). Investoi pimennysverhoihin, jos ulkoa tuleva valo tulee ikkunoistasi sisään. Tässä on muutamia vinkkejä jo ennestään ylikuormitetun sydämesi hoitamiseen:

Pidä huoneenlämpötila miellyttävänä. 18–20 °C on ihanteellinen levollisen unen edistämiseksi ja sydänrasituksen välttämiseksi.

Ota sopiva nukkumisasento. Selälläsi tai vasemmalla kyljelläsi verenkierron edistämiseksi ja sydämeen kohdistuvan paineen vähentämiseksi.

Rajoita piristeiden käyttöä ennen nukkumaanmenoa. Kahvi, tee, alkoholi tai raskaat ateriat voivat nostaa sykettä ja verenpainetta.

Stressin ja ahdistuksen hallinta. Hengitysharjoitukset, meditaatio tai hiljainen lukeminen ennen nukkumaanmenoa vähentävät yöllisiä sydämentykytysoireita.

Säännöllisen aikataulun ylläpitäminen. Nukkumaanmeno ja herääminen tiettyinä aikoina vakauttaa vuorokausirytmiä ja tukee sydämen terveyttä.

Tarkkaile varoitusmerkkejä. Sydämentykytys, hengenahdistus tai yöllinen rintakipu tulisi kehottaa lääkäriin.

Yövalojen kanssa nukkuminen saattaa vaikuttaa harmittomalta, mutta sisimmästään se ei olekaan niin viatonta kuin miltä se näyttää. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole kärsiä unettomuudesta, joten jos valo on todella hyvinvoinnin lähde, valitse punaiset yövalot.