Valkoiset tai sinertävät sormet talvella: tämän oireyhtymän hienovarainen merkki

Muuttuvatko sormesi valkoisiksi ja yhtäkkiä kivuttomiksi altistuessaan kylmälle? On kuin tuo osa kehostasi olisi kuollut. Tämä ei ole vain alhaisten lämpötilojen vaikutusta. Kyseessä on melko dramaattinen, mutta melko yleinen tila: Raynaudin oireyhtymä. Ja toisin kuin luulisi, se ei ole vanhuudelle ominainen ilmiö.

Raynaudin oireyhtymä, aliarvioitu sairaus

Jos jokainen talviretki jättää kätesi lähes elottomiksi, reagoimattomiksi ja epätavallisen valkoisiksi, kyseessä ei ole vain iho-ongelma. Saatat kärsiä Raynaud'n oireyhtymästä edes tajuamattasi sitä. Tämä edelleen huonosti ymmärretty tila muuttaa sormesi jääkuutioiksi . Tällaisen kohtauksen aikana olet täysin ylikuormittunut. Yksinkertaisesti sanottuna menetät kaiken tunnon raajoistasi. Voit nipistää, raapia tai purra niitä – kätesi ovat tunnottomat tai koomassa.

Raynaudin oireyhtymä on verisuonitautiin liittyvä ilmiö. Tarkemmin sanottuna sormien (tai joskus varpaiden, nenän tai korvien) pienet verisuonet supistuvat liikaa kylmän tai stressin seurauksena. Tämä supistuminen vähentää tilapäisesti verenkiertoa, mikä aiheuttaa tyypillisen valkoisen tai sinertävän värimuutoksen. Kun verenkierto palautuu, sormet voivat punoittaa ja kihelmöidä, joskus jopa aiheuttaa polttavan tunteen.

Raynaud'n oireyhtymää on kaksi: primaarinen, usein hyvänlaatuinen ja erillinen, ja sekundaarinen, johon liittyy toinen sairaus, kuten tiettyjä autoimmuunisairauksia. Kummassakaan tapauksessa se ei ole koskaan miellyttävä kokemus, mutta ilmiön tunnistamisen taito on ensimmäinen askel sen parempaan hallintaan.

Miksi jotkut ihmiset kärsivät enemmän kuin toiset?

Raynaudin oireyhtymä ei ole vanhusten sairaus, joka ilmenee myöhemmin elämässä. Se vaikuttaa naisiin useammin kuin miehiin ja ilmenee usein ennen 30 vuoden ikää. Se voi olla perinnöllinen: jos äidilläsi tai sisarellasi on se, sinulla on suurempi todennäköisyys sairastua. Emotionaalinen stressi tai pitkäaikainen altistuminen kylmälle laukaisee kohtauksia, mutta joskus niin hienovaraisesti, että näitä oireita luullaan yksinkertaiseksi vilunväristykseksi.

Myös tietyt ammatit tai tavat lisäävät riskiä: tietokoneella työskentely, tärisevien työkalujen käsittely, tupakointi tai runsas kahvinjuonti voivat voimistaa verisuonten reaktiivisuutta. Aluksi Raynaudin oireyhtymä voi olla pelottava ja aiheuttaa ahdistusta, varsinkin jos olet taipuvainen hypokondriaan.

Miten tunnistaa Raynaudin oireyhtymä

Mistä tiedät, onko käsissäsi vain jäävuoria vai onko Raynaud'n oireyhtymä iskenyt rystysisi? Raynaud'n oireyhtymän erottaa yksinkertaisesta ohimenevästä flunssasta värimuutosten säännöllisyys ja järjestys.

Sormien väri muuttuu tyypillisesti valkoisesta (verenkierron puute) siniseksi (hapenpuute) ja sitten punaiseksi (verenkierron uudelleen aktivoituminen). Nämä kohtaukset voivat kestää muutamasta minuutista tuntiin. Jos huomaat, että nämä kohtaukset toistuvat joka talvi tai jos niitä esiintyy jopa kohtuullisissa lämpötiloissa tai stressin aikana, on suositeltavaa keskustella lääkärisi kanssa.

Miten oireita voi rajoittaa

Tämä oireyhtymä, joka ilahduttaisi rakkaita keskiviikon Addamejamme, ei ole väistämätön. Et ole tuomittu viettämään lopputalvea tunnottomilla sormilla. Ensimmäinen sääntö on yksinkertainen: suojaa raajojasi. Lämpimät käsineet, paksut sukat, hattu ja jopa käsienlämmittimet voivat vähentää kohtausten esiintymistiheyttä. Kylmyys ei ole ainoa vihollinen: stressi myös supistaa verisuonia, joten rentoutumistekniikat, kuten syvähengitys, jooga tai meditaatio, ovat hyödyllisiä.

Myös tietyt arkipäiväiset vinkit voivat tehdä suuren eron. Tupakoinnin välttäminen, kofeiinin rajoittaminen ja säännöllinen liikunta verenkierron stimuloimiseksi ovat yksinkertaisia toimia, joilla voi olla suuri merkitys. Vakavammissa tapauksissa lääkäri voi määrätä lääkkeitä, jotka laajentavat verisuonia ja parantavat verenkiertoa.

Raynaudin oireyhtymä on erityisen heikentävä, koska se vaikuttaa kehonosaasi, jota käytät lähes jatkuvasti. Voit kuitenkin toimia ja saada liikkeesi takaisin hallintaasi, kunhan olet itsellesi kiltti. Ohjauspyörän pitäminen, rakennuksen ovien avaaminen... nämä eivät ole enää koettelemusta, vaan rutiinitehtäviä.