Vaihdevuodet: Nämä 3 yllättävää vinkkiä voivat auttaa turvotukseen

Vaihdevuosien aikana vatsa voi joskus tuntua turvonneemmalta, raskaammalta tai herkemmältä kuin ennen. Nämä muutokset ovat yleisiä eivätkä tarkoita, että kehosi "toimisi virheellisesti". Hyvä uutinen on, että muutamat yksinkertaiset toimenpiteet voivat yleensä auttaa sinua saamaan takaisin enemmän mukavuutta jokapäiväisessä elämässäsi ilman painetta tai ihmelupauksia.

Miksi vatsa muuttuu vaihdevuosien aikana?

Vaihdevuosiin liittyy merkittäviä hormonaalisia muutoksia, mukaan lukien estrogeenin ja progesteronin lasku. Nämä muutokset voivat vaikuttaa ruoansulatukseen, suolen liikkeisiin ja siihen, miten keho varastoi rasvaa. Tämän seurauksena joillakin naisilla esiintyy lisääntynyttä kaasunmuodostusta, hidastunutta ruoansulatusta tai vatsan turvotusta.

Myös stressillä voi olla osuutta asiaan. Tänä siirtymäkautena ei ole harvinaista kokea väsymystä, henkistä rasitusta tai ahdistusta. Kun hermosto on jännittynyt, hengitys voi joskus pinnallistua, vatsalihakset jännittyvät ja ruoansulatusvaivat voivat tuntua voimakkaammilta. Tavoitteena ei siis ole "korjata" vatsaa, vaan tukea sitä hellästi.

Toimenpide nro 1: Kävele hengittäen nenän kautta

Yksinkertainen ja usein aliarvioitu ensimmäinen askel on kevyt kävely aterioiden jälkeen yhdistettynä tietoiseen nenähengitykseen. Tarkemmin sanottuna kävele 10–15 minuuttia hengittäen sisään ja ulos nenän kautta. Uloshengityksen aikana voit vetää vatsaasi varovasti sisään pakottamatta sitä.

Tämä liike auttaa palleaa liikkumaan vapaammin. Tämä suuri hengityslihas toimii vähän kuin luonnollinen sisäinen hieronta: se stimuloi ruoansulatusjärjestelmää, parantaa verenkiertoa ja voi edistää kaasun vapautumista. Merkittävä bonus: kävely auttaa myös vähentämään henkistä stressiä.

Toimenpide nro 2: ”vatsavakuumi” mukavuusversiossa

Sosiaalisessa mediassa usein esteettisistä syistä esitettyä "vatsavakuumia" voidaan käyttää myös eri tavalla: hellävaraisena hengitysharjoituksena syvien vatsalihasten uudelleen aktivoimiseksi. Periaate on yksinkertainen:

Hengitä sisään nenän kautta, anna vatsan rentoutua.

Hengitä hitaasti ulos, vetämällä vatsaa vähitellen sisäänpäin.

Säilytä tämä tunne muutaman sekunnin ajan ilman kipua tai epämukavaa tukkoisuutta.

Rentoudu ja aloita alusta rauhallisesti.

Tämä harjoitus aktivoi syviä keskivartalon lihaksia ja voi tukea ruoansulatusta stimuloimalla hellävaraisesti vatsan aluetta. Tavoitteena ei ole koskaan vetää vatsaa sisäänpäin näyttääkseen hoikemmalta, vaan hengittää paremmin ja palauttaa sisäinen liikkuvuus.

Jos sinulla on sydänsairaus, korkea verenpaine tai olet äskettäin leikattu, on parasta kysyä terveydenhuollon ammattilaisen neuvoa ennen tämän harjoituksen aloittamista.

Vaihe 3: Vatsan itsehieronta

Vatsasi rakastaa hellyyttä. Vatsan itsehieronta voi auttaa vapauttamaan jännitystä ja edistämään ruoansulatusta. Makaa alas tai asetu mukavaan asentoon. Aseta lämpimät kädet vatsallesi ja pyörittele sitten hitaasti myötäpäivään navan ympäri.

Paineen tulisi pysyä kevyenä ja miellyttävänä. Tämä pieni rituaali voi edistää rauhallisuuden tunnetta, vähentää vatsan jännitystä ja parantaa kehotietoisuutta. Toisin sanoen, saat yhteyden vatsaasi uudelleen ystävällisyydellä vastustamisen sijaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä kolme lähestymistapaa – hengityskävelyt, vatsahengitys ja itsehieronta – voivat yhdessä edistää rentoutumista, ruoansulatusta ja mukavuutta. Ne eivät korvaa terveellisiä elämäntapoja: riittävää nesteytystä, sietokykyysi sopivaa ruokavaliota, säännöllistä liikuntaa, palauttavaa unta ja tarvittaessa lääkärin ohjausta. Ja ennen kaikkea, ei ole mitään "korjattavaa". Turvonnut vatsa vaihdevuosien aikana ei ole epäonnistuminen eikä vika. Se on elävä keho, joka käy läpi luonnollista hormonaalista muutosta.