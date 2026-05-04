Mikä on paras nukkumisasento? Tässä on asiantuntijoiden useimmin suosittelema asento.

Etsitkö ihanteellista asentoa hyviin yöuniin? Kehollasi saattaa jo olla vastaus. Unitottumuksia koskeva tutkimus osoittaa, että yksi asento erottuu joukosta... ja se on myös se, jota asiantuntijat useimmiten suosittelevat.

Kylkiasento, ehdoton suosikkisi yöllä

PubMed Centralissa julkaistujen tietojen mukaan kyljellään nukkuminen on ylivoimaisesti yleisin asento. Osallistujat viettävät yli puolet yöstään tässä asennossa, noin 54 % ajasta. Vertailun vuoksi selällään nukkuminen muodostaa hieman yli kolmanneksen unesta, kun taas vatsallaan nukkuminen on edelleen hyvin harvinaista.

Tämä menestys ei ole sattumaa. Kylkiasento on asento, jonka kehosi omaksuu luonnostaan levätäkseen. Se täydentää vartaloasi, tukee kehosi luonnollista asentoa ja edistää yleistä mukavuutta. Ajan myötä tämä taipumus jopa voimistuu: mitä vanhemmaksi tulet tai mitä enemmän kehosi muuttuu, sitä enemmän suosit kyljelläsi nukkumista.

Vakaampi uni kuin luuletkaan

Toisin kuin yleisesti uskotaan, yötä ei tarvitse pyöriä ja kääntyillä. Nukkujat vaihtavat asentoa keskimäärin noin 1,6 kertaa tunnissa. Nämä liikkeet ovat siksi melko harvinaisia ja ennen kaikkea hyvin joustavia. Kehosi yksinkertaisesti säätää asentoaan vaistonvaraisesti häiritsemättä unen laatua. Nämä mikrosäädöt ovat jopa hyödyllisiä: ne auttavat ehkäisemään painopisteiden muodostumista ja ylläpitämään mukavuutta koko yön.

Erot profiilista riippuen

Unitottumukset eivät ole samanlaisia kaikille, ja kehollasi on oma tapansa levätä.

Esimerkiksi naiset liikkuvat yöllä vähemmän kuin miehet. Heidän unensa näyttää usein rauhallisemmalta, ja käsivarret, jalat tai ylävartalo liikkuvat vähemmän.

Myös iällä on merkitystä. Nuoremmilla aikuisilla on yleensä levottomampaa unta ja enemmän liikettä. Tämä voi liittyä aktiivisempaan aineenvaihduntaan tai erilaisiin unisykleihin.

Toinen mielenkiintoinen havainto: painavammat ihmiset muuttavat asentoaan harvemmin, mikä viittaa tiettyyn vakauteen. Heillä on kuitenkin joskus enemmän paikallisia liikkeitä, erityisesti käsivarsissa tai selässä, mahdollisesti sopeutuakseen epämukavuuden tunteisiin.

Miksi kyljellään nukkuminen tekee eron

Vaikka asiantuntijat usein suosittelevat kyljellään nukkumista, se ei johdu vain sen yleisyydestä. Sillä on myös useita etuja keholle. Kyljellään nukkuminen voi auttaa vähentämään uniapneaa eli hengityskatkoksia, jotka häiritsevät lepoa. Tämä asento edistää myös parempaa ilmankiertoa. Se voi myös lievittää tiettyjä jännityksiä, erityisesti alaselässä, kunnioittamalla paremmin selkärangan luonnollista linjausta.

Toinen etu: se voi vähentää närästystä, mikä tekee siitä erityisen mukavan aterian jälkeen tai ruoansulatuskanavan herkkyyksissä. Lyhyesti sanottuna se on asento, joka tukee kehoasi sen sijaan, että se rajoittaisi sitä.

Vaikka kyljellään nukkuminen saattaa monissa tapauksissa tuntua ihanteelliselta, ei ole olemassa yhtä ainoaa täydellistä nukkumisasentoa. Kehosi on ainutlaatuinen, ja mukavuus on paras mittari. Jotkut ihmiset nukkuvat selällään erittäin hyvin, kun taas toiset haluavat vaihtaa asentoa yön aikana. Tärkeintä on löytää asento, jossa tunnet olosi mukavaksi. Unen ei tarvitse olla täydellistä; sen täytyy vain olla räätälöityä sinulle.