Silmäluomien nykiminen: useimmissa tapauksissa hyvänlaatuinen oire

Alkaako silmäluomesi yhtäkkiä nykiä itsestään? Tämä pieni, tahaton lepatus voi olla yllättävää, joskus ärsyttävää tai jopa huolestuttavaa. Valtaosassa tapauksia tämä ilmiö on kuitenkin vaaraton ja häviää itsestään.

Tieteellinen nimi hyvin yleiselle ongelmalle

Tällä vapinalla on lääketieteellinen nimi: silmäluomen myokymia. Se tarkoittaa pieniä, tahattomia silmän ympärillä olevien lihasten supistuksia. Useimmiten se vaikuttaa alaluomen, mutta myös yläluomen lihas voi olla vapinassa. Nämä kouristukset ovat yleensä:

lokalisoitu yhteen silmään

kivuton

lyhyt kesto, muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin

Joskus nämä sydämenlyönnit toistuvat useiden päivien tai jopa muutaman viikon ajan ilman, että ne viittaavat vakavaan ongelmaan.

Miksi silmäluomesi on notkolla?

Useimmissa tapauksissa tämä oire liittyy pikemminkin jokapäiväisiin tekijöihin kuin sairauteen.

Stressi ja väsymys

Tämä on laukaisevien tekijöiden tähtikaksikko. Henkisen jännityksen tai ylikuormituksen aikana hermosto voi joskus herkistyä. Tämän seurauksena lihakset voivat reagoida pienillä, tahattomilla supistuksilla. Myös unenpuute on merkittävässä roolissa. Väsynyt keho voi reagoida herkemmin, myös silmäluomet.

Liikaa kahvia tai piristeitä

Kofeiini stimuloi hermostoa. Vahvojen kahvien, teekuppien tai energiajuomien nauttiminen nopeasti peräkkäin voi osaltaan edistää näitä lieviä kouristuksia.

Toistuvat näytöt

Tietokone, puhelin, tabletti… silmäsi työskentelevät kovasti koko päivän. Pitkäaikainen altistuminen ruuduille voi johtaa silmien rasitukseen ja joskus silmien kuivumiseen, jotka kaksi tekijää voivat laukaista silmäluomien nykimisen.

Kuivat silmät

Kun silmä ei saa riittävästi voitelua, voi esiintyä ärsytystä. Tämä tapahtuu useammin ilmastoinnin, kuivan lämmityksen, piilolinssien tai pitkien näyttöjen ääressä vietettyjen aikojen aikana.

Kuinka kauan se kestää?

Hyviä uutisia: silmäluomen myokymia häviää yleensä itsestään muutamassa päivässä. Se voi joskus uusiutua ajoittain useiden viikkojen ajan, mutta pysyy hyvänlaatuisena, jos:

Se rajoittuu silmäluomeen.

hän ei sulje silmiään kokonaan

Siihen ei liity muita oireita

Usein parempi uni, tahdin hidastaminen tai stimulanttien vähentäminen riittää rauhoittamaan tilanteen.

Milloin sinun pitäisi kääntyä lääkärin puoleen?

Vaikka tämä ilmiö on yleensä vaaraton, jotkin merkit vaativat lääkärinhoitoa. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos:

Kouristukset jatkuvat useita viikkoja ilman paranemista.

silmä sulkeutuu tahattomasti

kipua, punoitusta tai turvotusta esiintyy

Huomaat näköhäiriöitä

Harvinaisissa tapauksissa voimakkaammat ja pitkittyneemmät supistukset voivat viitata blefarospasmiin, joka vaatii erityishoitoa.

Pitäisikö meidän olla huolissamme neurologisesta sairaudesta?

Se on yleinen huolenaihe, mutta yksinkertainen, yksittäinen silmäluomen nykiminen yhdistetään harvoin neurologiseen sairauteen. Joihinkin sairauksiin voi liittyä lihasoireita, mutta kun kyseessä on vain silmäluomen nykiminen ilman muita oireita, syy on useimmiten hyvänlaatuinen. Toisin sanoen: tämä oire on hälyttävä, mutta se ei yleensä viittaa mihinkään vakavaan.

Miten tätä lievää hermostollista tic-kohtausta voi lievittää?

Muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä voit auttaa kehoasi ja silmiäsi saamaan rauhan takaisin:

nukkua tarpeeksi

vähennä kahvia, teetä tai piristäviä juomia

Pidä säännöllisiä taukoja ruudun ääressä

Käytä 20-20-20-sääntöä: katso kaukaisuuteen 20 sekunnin ajan 20 minuutin välein.

Räpyttelee tahallaan nesteytyksen edistämiseksi

Käytä tarvittaessa keinotekoisia kyyneleitä apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaan.

Rentoutumistekniikat, kuten syvähengitys tai meditaatio, voivat myös olla hyödyllisiä, jos syynä on stressi.

Lyhyesti sanottuna silmäluomien nykiminen on usein hienovarainen signaali kehosta: väsymystä, rasitusta, ylikuormitettuja silmiä. Ei mitään hävettävää, ei mitään syytä huoleen. Useimmiten muutama säätö riittää palauttamaan kaiken normaaliksi. Ja jos se jatkuu tai häiritsee sinua merkittävästi, terveydenhuollon ammattilainen voi rauhoitella sinua ja opastaa sinua.