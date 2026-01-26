Paine, muiden katseet, uupumus: nämä teinitytöt kääntävät selkänsä urheilulle.

Urheilun harrastamisen tulisi olla synonyymi nautinnolle ja hyvinvoinnille. Silti monille teini-ikäisille tytöille kokemuksesta tulee stressin ja epämukavuuden lähde. Ranskassa, kuten kansainvälisestikin, on syntymässä huolestuttava suuntaus: tytöt vetäytyvät vähitellen liikunnasta iän myötä.

Kun kehosta tulee este

Murrosikä on voimakkaan muutoksen aikaa, ja nuoren keho voi joskus tuntua epämukavalta. Ranskassa 63 % teinitytöistä myöntää tuntevansa olonsa epävarmaksi ulkonäöstään, mikä on merkittävä este urheiluun osallistumiselle. Tämä todellisuus ei ole ainutlaatuinen Ranskalle: Yhdistyneessä kuningaskunnassa 43 % tytöistä lopettaa urheilun harrastamisen mainiten samankaltaisia syitä, jotka vaihtelevat kehonkuvaongelmista kuukautisiin, puhumattakaan pelosta muiden tuomitsemiseksi.

Atlantin toisella puolella kanadalainen tutkimus paljastaa, että joka kolmas teini-ikäinen tyttö lopettaa urheilun 16-vuotiaana. Syyt ovat samat: fyysiset muutokset, mutta myös inspiroivien roolimallien ja asianmukaisen ohjauksen puute. Nämä luvut muistuttavat siitä, että suhde nuoren kehoon on universaali asia, joka ansaitsee huomiota ja myötätuntoa.

Elämäntavat, jotka tukahduttavat halun liikkua

Fyysisen kunnon lisäksi aikarajoitteet ovat toinen este. Yli puolet ranskalaisista teinitytöistä (57 %) kertoo, että heidän kiireiset aikataulunsa jättävät vähän aikaa urheilulle. Amerikkalaiset tutkimukset vahvistavat tämän trendin: heikommassa asemassa olevista perheistä tulevat tytöt lopettavat urheilun kaksi kertaa todennäköisemmin kuin miespuoliset kollegansa ajanpuutteen, esteettömien tilojen tai perheen tuen puutteen vuoksi.

Myöhäiset työajat, pitkät matkat ja heille suunniteltujen urheilumahdollisuuksien puute tekevät osallistumisesta vaikeaa ja jopa lannistavaa. Tämä havainto osoittaa, että este ei ole pelkästään psykologinen: se on myös logistinen ja sosiaalinen.

Toisten katse: universaali taakka

Sekä pukuhuoneessa että kentällä harkintakyky voi olla lamauttavaa. Ranskassa 40 % teinitytöistä kertoo tuntevansa itsensä nöyryytetyksi sen vuoksi, miten muut katsovat heitä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tunne nousee 68 prosenttiin, ja sosiaalisessa mediassa edistetyt standardit vahvistavat sitä.

Kanadassa jotkut nuoret tytöt lopettavat joukkueurheilun yksinkertaisesti välttääkseen "kehonsa paljastamista" tai ikätovereiden pilkkaamista. Tämä sosiaalinen paine yhdistettynä pelkoon muiden tuomitsemisesta luo ympäristön, jossa urheilu lakkaa olemasta nautinto ja muuttuu ahdistuksen lähteeksi.

Väsymys ja urheilu-uupumus

Teini-ikäiset tytöt ympäri maailmaa näyttävät seuraavan samaa polkua: koulun, sosiaalisen elämän ja digitaalisen teknologian kasvavat vaatimukset jättävät vähän tilaa urheilulle. Kilpailullisesti harrastettuna se voi jopa aiheuttaa lisästressiä. Värilliset tai heikommassa asemassa olevat nuoret naiset kohtaavat vielä enemmän esteitä, mikä pahentaa heidän urheilusta irrottautumistaan ja sen seurauksia heidän fyysiselle ja henkiselle terveydelleen.

Ratkaisuja, jotka mullistavat pelin

Tässä tilanteessa useat aloitteet osoittautuvat rohkaiseviksi. MGEN-Kantar-tutkimus suosittelee erityisesti sopivia aukioloaikoja (klo 17–19), kätevästi sijaitsevia tiloja, joustavia kokoontumisaikoja ja tukevaa ohjausta. Nämä ajatukset ovat löytämässä vastakaikua muuallakin maailmassa:

Kanadassa "She Plays" -ohjelma tarjoaa kilpailuttomia aktiviteetteja, jotka keskittyvät hauskanpitoon ja itseluottamukseen.

Isossa-Britanniassa "This Girl Can" auttaa teini-ikäisiä tyttöjä yhdistymään uudelleen urheiluun ilman suorituspaineita.

Australiassa "Girls Make Your Move" -kampanja pyrkii vähentämään koulunkäynnin keskeyttämisastetta tekemällä urheilusta osallistavaa ja näkyvää.

Nämä aloitteet osoittavat, että kuuntelemalla ja sopeutumalla on mahdollista antaa teini-ikäisille tytöille takaisin halu liikkua, samalla kunnioittaen heidän rytmiään ja kehoaan.

Kansanterveydellinen hätätilanne

Teini-ikäisten tyttöjen urheiluinnostuksen väheneminen ei ole vain ohimenevä muoti-ilmiö: se vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen. Vähäinen fyysinen aktiivisuus johtaa lisääntyneeseen istumatyöhön, painonnousun riskiin, kuukautisongelmiin sekä ahdistukseen, eristäytymiseen ja itseluottamuksen menetykseen. Ranskassa lähes joka toinen tyttö lopettaa urheilun harrastamisen 13–18-vuotiaana. Maailman terveysjärjestö WHO arvioi , että maailmanlaajuisesti 84 % murrosikäisistä tytöistä ei täytä fyysisen aktiivisuuden vähimmäissuosituksia.

Liikunnan ilon palauttaminen teini-ikäisille tytöille ei siis ole pelkästään suorituskysymys: kyse on terveydestä, hyvinvoinnista ja itseluottamuksesta. Räätälöityjen ratkaisujen avulla on mahdollista muuttaa urheilu positiiviseksi, saavutettavaksi ja vapauttavaksi kokemukseksi kaikille.